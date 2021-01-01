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Общество ,  
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ФСБ задержала главу экофонда во время охоты на баранов из Красной книги

Фото:Алексей Кужлеков / sailugem.ru
Фото: Алексей Кужлеков / sailugem.ru

Сотрудники ФСБ задержали главу алтайского экологического фонда Эрмена Сукашева во время незаконной охоты на горного барана, внесенного в Красную книгу России, сообщает «Тайга.Инфо».

По данным источников издания, он сопровождал бизнесмена из Москвы, который регулярное приезжает на Алтай. Также с ними был один из местных жителей, известный в регионе как организатор трофейных охот.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

В пресс-службе национального парка сообщили, что группа лиц была замечена рядом с национальным парком «Сайлюгемский» на границе с Монголией на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Так как охотники подошли слишком близко к границе, нарушителей задержали сотрудники пограничной службы и доставили в отдел села Кош-Агач.

В сообщении заповедника фамилии не названы, но указана принадлежность одного из задержанных к экологической организации. «Оказалось, что один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации», — отметила пресс-служба заповедника.

Задержанные сообщили правоохранителям, что охотились на сибирского горного козла, который, по данным сотрудников заповедника, в этой зоне уже давно не обитает. В пресс-службе подчеркнули, что местные жители и экологи об этом знают.

Представитель главы Республики Алтай сообщил РБК, что Суркашев не имеет никакого отношения к Дирекции особо охраняемых территорий региона.

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«Он является руководителем частного экологического фонда «Аргут», — уточнили в пресс-службе.

Алтайский горный баран аргали — самый крупный представитель своего вида на планете. Он занесен в Красную книгу России. По данным заповедника, в 2019 году насчитывалось всего 1,4 тыс. особей.

По данным сайта госзакупок, в 2019 году правительство региона оформило контракт с фондом «Аргут». По заказу властей организация должна была заниматься мониторингом и вести учет популяции горного барана аргали на территории Кош-Агачского района, где и был задержан Сукашев. На сайте отмечается, что заказ был выполнен.

Кроме того, в 2017 году фонд получил грант в размере более 5 млн руб. на вольерное разведение другого исчезающего вида животных — кабарги. На сайте президентских грантов сообщается, что основной угрозой для популяции этих животных является браконьерство.

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