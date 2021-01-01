ФСБ задержала главу экофонда во время охоты на баранов из Красной книги

Фото: Алексей Кужлеков / sailugem.ru

Сотрудники ФСБ задержали главу алтайского экологического фонда Эрмена Сукашева во время незаконной охоты на горного барана, внесенного в Красную книгу России, сообщает «Тайга.Инфо».

По данным источников издания, он сопровождал бизнесмена из Москвы, который регулярное приезжает на Алтай. Также с ними был один из местных жителей, известный в регионе как организатор трофейных охот.

В пресс-службе национального парка сообщили, что группа лиц была замечена рядом с национальным парком «Сайлюгемский» на границе с Монголией на расстоянии выстрела от стада алтайских горных баранов. Так как охотники подошли слишком близко к границе, нарушителей задержали сотрудники пограничной службы и доставили в отдел села Кош-Агач.

В сообщении заповедника фамилии не названы, но указана принадлежность одного из задержанных к экологической организации. «Оказалось, что один из задержанных, гр. Эрмен С., совмещает проведение охоты с участием состоятельного жителя столицы с постом руководителя экологической организации», — отметила пресс-служба заповедника.