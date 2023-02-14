Россияне съели в 2022 году рекордное количество мяса

В России в 2022 году потребление мяса достигло рекорда как минимум за 10 лет

В 2022 году потребление мяса на душу населения стало рекордным — 79 кг на одного человека. Рекорд обеспечила, в частности, подешевевшая свинина — в среднем россиянин съел ее за год больше, чем ежегодно последние 30 лет

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Потребление мяса в России в 2022 году выросло на 2,3% относительно уровня 2021-го и достигло рекордного показателя как минимум за последние десять лет — 79 кг на одного человека в год. Это следует из презентации Национального союза свиноводов на прошедшей 10 февраля сессии Международной конференции сельхозпроизводителей «Где маржа 2023» (документ есть в распоряжении РБК).

Рекорд обеспечил прирост по двум основным видам мяса в корзине потребителей — свинине и мясу птицы, следует из презентации. Наиболее заметно выросло потребление свинины — почти на 5,9% относительно предыдущего года, до 29,8 кг на одного человека в год. Показатель стал рекордным за последние 30 лет, отметили в Национальном союзе свиноводов, а доля свинины в общем потреблении достигла 37,5%.

Самая большая доля потребления (44,3%) по-прежнему приходится на мясо птицы — его среднестатистический россиянин в 2022 году съел около 35 кг. Потребление этого вида мяса также выросло, но не такими темпами, как у свинины: прирост в этом сегменте составил 2% по сравнению с 2021 годом. Потребление говядины и баранины в прошлом году упало (на 1,9 и 7,1% соответственно).

Почему стали есть больше свинины

Главная причина роста популярности свинины у россиян — прирост цен на нее в 2022 году был ниже, чем у остальных видов мяса, прежде всего птицы, пояснил в ходе выступления на конференции гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его оценке, оптовые цены на продукцию свиноводства в среднем за год снизились на 5–7%, а розничные цены продемонстрировали «отсутствие роста». По данным Росстата, в декабре 2022 года свинина в российских магазинах была в среднем чуть дешевле, чем в том же месяце год назад: бескостное мясо стоило на 1,1% дешевле (395,7 руб. за 1 кг), а мясо на кости подешевело на 1,3% (до 307,9 руб. за 1 кг).

Еще один фактор, повлиявший на потребление, — программа государственной помощи малоимущим слоям населения: речь идет о 0,5 трлн руб., выделенных в 2022 году на поддержку нуждающихся, и 0,5 трлн руб. повышенной индексации заработной платы бюджетникам, отметили в Национальном союзе свиноводов. Дополнительные средства, полученные от государства, сделали свинину более доступной для потребителей: «На потребление у обеспеченных и средних слоев населения это так не влияло, а у малообеспеченных граждан значительная часть этих денег пошла на продовольствие, в частности свинину, которая дешевела. В результате большое количество малообеспеченных семей, которые раньше не могли себе позволить это мясо или могли позволить немного, начали его покупать», — отметил Ковалев.

Снижение цен переключило спрос на свинину с других видов мяса — подорожавшей говядины, а также мяса птицы. «Период насыщения рынка привел к тому, что разница между ценой на птицу и свинину существенно сократилась. Если в целом последние 15 лет разница в цене составляла 50%, то по итогам прошлого года эта разница составила 20–25%», — отметил гендиректор Национального союза свиноводов.

Почему падают цены на свинину

За последние годы производство свинины в России заметно выросло. В 2012-м страна была крупным импортером, но за шесть лет, к 2018 году, России удалось достичь 100% самообеспеченности по производству этого вида мяса, отмечается в презентации. Одной из причин развития этого сегмента мясного рынка была господдержка — льготные кредиты на проекты по строительству новых свинокомплексов, которые выдавались до конца 2018 года. В конце 2018-го топ-20 крупнейших производителей свинины взяли инвесткредиты на 250 млрд руб., которые в течение 2020–2024 годов обеспечат прирост в промышленном свиноводстве на 5–10%, отмечают в Национальном союзе свиноводов.

Кто крупнейшие производители свинины в России Лидер рынка, по данным Национального союза свиноводов, — агрохолдинг «Мираторг», на долю которого приходится около 12,6% всего промышленного производства свинины в России. В 2022 году компания произвела 665 тыс. т свинины на убой в живом весе. В тройку крупнейших производителей также входят АО «Сибагро» и группа «Русагро» — на их долю приходится 7,4 и 6,4% производства соответственно (388 тыс. и 336,1 тыс. т).

В 2022 году производство свинины в России составило 5,8 млн т — по сравнению с предыдущим годом прирост составил 5%. Основная часть производства приходится на промышленный сектор: в прошлом году агрохолдинги и другие сельхозпредприятия выпустили 5,3 млн т свинины (на 7% больше, чем годом ранее). В крестьянских и фермерских, а также личных подсобных хозяйствах производство, наоборот, упало — на 14,9 и 10,2% соответственно.

Одновременно с увеличением производства возможности по экспорту у российских свиноводов ограничены. «В тех странах, которые для нас открыты, мы уже достигли максимум возможностей», — поясняет Ковалев, добавляя, что в 2021–2022 годах экспорт составил около 5% от производства. По итогам 2022 года общий экспорт продукции свиноводства составил 173 тыс. т.

В начале 2022 года глава «Мираторга» Виктор Линник предупреждал, что на фоне роста затрат и госрегулирования агросектора в России впервые за 15 лет проекты в производстве мяса перестали окупаться. Государство очень много субсидировало в производство свинины, построено много ферм, и «никакие новые инвестиции в свинину не окупаются», — соглашался в конце прошлого года гендиректор «Русагро» Тимур Липатов.

В Национальном союзе свиноводов прогнозируют дальнейшее снижение цен на свинину. На это повлияет, в частности, снижение себестоимости производства на фоне укрепления рубля и удешевления зерна в результате рекордного урожая: оценочная средняя производственная себестоимость (без учета амортизации и финансовых расходов) за 1 кг живого веса свинины по итогам 2022 года находится в пределах 85 руб., тогда как с учетом складывающейся конъюнктуры зернового рынка в 2023 году она может снизиться до 75–80 руб. за 1 кг.

По данным Росстата, в январе 2023 года цены на свинину в рознице продолжили снижаться как относительно предыдущего месяца, так и относительно января 2022 года — снижение составило около 0,9% (до 394,3 руб. за 1 кг для бескостного мяса и до 306,4 руб. за 1 кг для мяса на кости).

В Минсельхозе уточнили, что благодаря увеличению производства отпускные цены на свинину сейчас ниже уровня на аналогичный период прошлого года. По данным министерства, по состоянию на 8 февраля цены у производителей снизились год к году на 7,3%.

«При этом отрасль сохраняет маржинальность. В том числе это обусловлено рекордным урожаем зерна в прошлом году и снижению цен на корма», - отметили в Минсельхозе, добавив, что для расширения возможностей сбыта министерство постоянно работает над развитием экспорта и открытием новых зарубежных рынков.

РБК направил запрос в «Мираторг» и «Русагро».