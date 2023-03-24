Минэк предложил поменять очередность перевозки грузов по железной дороге

Квоты на вывоз угля в условиях инфраструктурных ограничений привели к сокращению поставок высокодоходных металлов и удобрений - для решения проблемы нужно поменять очередность перевозок грузов, считают в Минэкономразвития

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Минэкономразвития Максим Решетников cообщил первому вицу-премьеру Андрею Белоусову (курирует транспортную отрасль) о проблемах с вывозом по железной дороге из Сибири и Дальнего Востока продукции с высокой добавленной стоимостью — черных металлов, удобрений, алюминия и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Об этом говорится в письме министра, отправленном в середине марта (РБК ознакомился с его текстом, подлинность подтвердили собеседники в двух транспортных компаниях).

Сейчас приоритет при транспортировке угля из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тывы выше, чем у других гражданских грузов, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для того, чтобы вывозить больше металла, удобрений и СУГ, Решетников предлагает изменить очередность перевозок по железной дороге.

В ответ Белоусов поручил Минэкономразвития проработать этот вопрос «для сохранения стабильной социальной обстановки» в регионах с другими профильными ведомствами, местными властями и РЖД и представить в правительство согласованные предложения до 3 апреля (копия этого поручения есть у РБК).

Представитель РЖД отказался от комментариев. РБК направил запросы представителю Белоусова, в пресс-службы Минэкономразвития, Минтранса, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), а также в администрации Бурятии, Хакасии, Тывы, Кузбасса и Иркутской области.

Какие аргументы у Минэкономразвития

Как следует из приведенных Решетниковым в письме данных, с декабря 2022 года по февраль 2023 года только из Кемеровской и Иркутской областей не вывезено примерно 1,5 млн т черных металлов, алюминия, удобрений и СУГ. В результате потери валовой добавленной стоимости (ВДС) для этих двух регионов составили несколько десятков миллиардов рублей. По информации ведомства, ВДС угля составляет 2,5 тыс. руб. за тонну — в 4-25 раз меньше, чем у этих высокодоходных грузов.

Черные металлы, алюминий, удобрения и СУГ не вывозятся в полном объеме из-за ограниченной провозной способности инфраструктуры РЖД, а также приоритета на доставку гарантированных объемов угля из Кузбасса (53,1 млн т в 2023 году), Бурятии (8,1 млн), Хакасии (6,1 млн) и Тывы (0,4 млн), указывает министр. Квоты на вывоз угля из этих регионов президент Владимир Путин согласовал в декабре 2021 года. На тот момент погрузка угля на станциях Восточного полигона из Хакасии и Бурятии сократилась на 40-60%.

Но из-за введенных международных санкций против России после начала специальной военной операции на Украине часть традиционных рынков для российских производителей закрылась. «Те санкции, которые наложили сегодня на Российскую Федерацию, практически поломали всю логистику в нашей стране», — отмечал глава Минтранса Виталий Савельев в мае 2022 года. В результате, по итогам прошлого года объем железнодорожных грузоперевозок на Восток в прошлом году впервые в истории превысил перевозки на Запад, заявил глава РЖД Олег Белозеров в ходе встречи с Владимиром Путиным в феврале 2023 года. По словам топ-менеджера, монополии пришлось перестраивать все процессы, поскольку более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток». При этом летом 2022 года дефицит провозных мощностей Восточного полигона, по данным вице-премьера, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, превышал 100 млн т. «Мы сегодня перевозим не весь груз, который должны перевезти к восточным границам. То есть часть грузов предприятий остается на местах. И каждая тонна, а в масштабах Восточного полигона можно говорить о каждом миллионе тонн, который остался на территории России, — это убыток для экономики страны в тот период, когда она нуждается в интенсивном развитии», — говорил он на заседании госкомиссии по вопросам развития Арктики прошлым летом.

В этих условиях власти приостановили (до 1 июля 2023 года) действие правил недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, которые были утверждены правительством еще в 2003 году для обеспечения всем компаниям равного доступа к перевозкам. Сейчас РЖД перевозят продукцию в соответствии с временными правилами определения очередности перевозок грузов. Благодаря этому доступ на Восточный полигон получили различные категории продукции. Однако, согласно этому документу, у перевозки угля на основании отдельных указов и распоряжений президента приоритет все же выше, чем у высокодоходной продукции.

Как можно увеличить вывоз металлов и удобрений

Для того, чтобы увеличить транспортировку высокодоходных грузов из Сибири и Дальнего Востока, Минэкономразвития предлагает установить приоритет их вывоза перед гарантированными объемами перевозок угля. Для этого нужно поменять временные правила РЖД и пересмотреть индикативный план-график вывоза угля на экспорт в восточном направлении, который в ноябре 2022 году утвердил Белоусов.

Действительно есть проблема с вывозом высокодоходных грузов, но на ограниченные возможности Восточного полигона уже возложено слишком много обязательств, замечает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. «При существующем ажиотажном спросе в перевозках и дефиците мощностей все, что не погружено сейчас, восполнить будет практически невозможно», — сообщала пресс-служба РЖД 22 марта.

В сегодняшних условиях быстрых решений нет, это долгая проблема, продолжает президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин. Но будет определенный пересмотр порядка приоритезации грузов на железной дороге, считает Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы «Национального рейтингового агентства» (НРА). Помимо грузоотправителей существует интерес и РЖД к увеличению перевозки более доходных грузов, объясняет он. При этом есть риск не вывести около 10-15 млн т угля ежегодно: это остановка добычи четырех-пяти крупных шахт. Особенно это может ударить по Кемеровской области, где доля шахтной добычи велика, предупреждает Гришунин.

В январе-феврале 2023 года из Кузбасса было вывезено 9,35 млн т угля, что на 0,71 млн т меньше плана, сообщали региональные власти. «Вывоз угля — важнейший вопрос для Кузбасса, в связи с внешнеполитической ситуацией приоритетно наладить экспорт в восточном направлении. Мы исходим из того, что поручение президента должно выполняться и необходимо обеспечивать плановые показатели», — заявил в четверг, 23 марта, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который незадолго до этого встретился с Путиным.

В конце декабря Олег Белозеров в своей статье для РБК написал, что Восточный полигон стал «фактически дорогой жизни» и в сложившихся условиях всем надо «научиться договариваться». Расширение магистрали по-настоящему станет заметно ближе к 2026 году, говорит Гришунин. «Есть надежда, что форсирование поставок по Северному морскому пути сможет частично решить проблему уже к 2024 году», — говорит эксперт.

РБК направил запросы в пресс-службы основных производителей высокодоходных грузов — Магнитогорского металлургического комбината (ММК), «Металлоинвеста», «Евраза», «Еврохима», «Газпрома», «Сибура», а также крупнейших производителей угля — СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Русского угля», «Распадской», «СДС-Угля», «Мечела» и ЭЛСИ (объединяет компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит»).