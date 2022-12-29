«Всем надо научиться договариваться»

Глава РЖД Олег Белозеров в колонке для РБК признался: он не ожидал, что в 2022 году придется отдавать команду «разворачивать поезда на восток»

Для меня главный урок уходящего года — нельзя останавливаться на достигнутом. Всегда нужно быть готовым выйти из зоны комфорта, готовым учиться снова и снова, с самых азов, досконально вникая в новые обстоятельства.

Последние несколько лет перевернули наше представление о реальности. Задач такого уровня сложности, откровенно говоря, решать не доводилось. Сначала нас проверила на прочность пандемия, которая заставила по-новому взглянуть на все производственные, экономические и социальные вопросы. Я хорошо помню, как у нас в течение недели заболевали одна за другой диспетчерские смены, локомотивные бригады, как едва-едва мы не попали в ситуацию, когда железная дорога окажется парализована. Нужны были моментальные и адекватные ответные меры: закрытые санитарные зоны для отдельных групп персонала, драконовские меры по использованию средств индивидуальной защиты, массовая вакцинация. Это был действительно трудный опыт.

В 2022 году наша страна столкнулась с угрозами национальной безопасности. Чему научил этот вызов: ты силен настолько, насколько уверен в своей команде, в своем коллективе. И здесь я, пожалуй, один из самых уверенных людей. Поверьте, железнодорожники — это совершенно особенные люди, профессия вот уже почти два века воспитывает в людях огромную личную ответственность за результат своей работы. Железнодорожники, как никто другой, знают цену своим ошибкам, знают, чем может обернуться не прибывший к месту назначения состав. Невзирая на климатические условия, часовые пояса, любые трудности, они делают свою работу и живут ею.

Санкции были введены и в отношении «Российских железных дорог», против нашего миллионного коллектива (вместе с нашими близкими это более 3 млн россиян), против каждого из нас. Наш ответ им — единение и сплоченность перед беспрецедентными вызовами и обстоятельствами. Железнодорожники никогда не подводили свою страну.

Когда началась СВО, произошел довольно быстрый разрыв всех традиционных логистических связей, все потоки устремились на восток. Я помню, как бывший руководитель РЖД Геннадий Матвеевич Фадеев (первый президент РЖД. — РБК) рассказывал про свой разговор с первым президентом России Борисом Ельциным, как он объяснял ему, что такое железная дорога. Он говорил, что если завтра надо будет, чтобы все поезда, которые едут на запад, поехали на восток, то он даст команду и они завтра же поедут на восток. Никогда не предполагал, что мне выпадет подобное не только наблюдать, но и осуществлять. Сегодня стране надо на восток — и мы едем на восток, всеми возможными силами.

У нас сейчас тысячи предприятий европейской части испытывают сложности со сбытом продукции, с получением необходимых для производства материалов. Там работают сотни тысяч наших граждан — это металлурги, работники предприятий лесной промышленности, все, кто занят в добыче и производстве удобрений, разнообразных химикатов, целлюлозно-бумажные комбинаты и многие другие. У них тоже свои инвестпрограммы, они набирали новых сотрудников, запускали новые предприятия и строили планы развития. Для них восток — это фактически дорога жизни. И в этих условиях считаю, что всем надо научиться договариваться. Выигрыш одного участника рынка не должен достигаться за счет проигрыша, потерь другого.

На железной дороге мы всегда сообща решали, как справиться с общими трудностями. В начале пандемии, когда разом достаточно сильно сократились объемы перевозок, перед нами встали нетривиальные вопросы: как сохранить коллектив и как сохранить инвестпрограмму, от которой зависит существование множества других промышленных предприятий и судьбы их работников. Мы садились и договаривались: откажемся от премий руководству, все вместе оформим дни без содержания — зато все останутся на местах, никто не потеряет работу. Люди это понимали и были готовы разделить между собой определенные потери, чтобы сохранить стабильность, рабочее место, уклад жизни своих семей.

Время действительно сложное, ответственное, но универсальный рецепт для руководителя есть: надо быть готовым принимать все новое, адаптироваться к меняющейся ситуации и стараться погружаться в проблемы максимально быстро и глубоко. Надо верить в свой коллектив и его потенциал. Надо не отстраняться, а взаимодействовать и действовать сообща — тогда любые, даже кажущиеся порой нерешаемыми задачи будут по силам.