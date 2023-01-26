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В РЖД заявили о решении проблем с экспортом угля

РЖД: угольщики решили логистические сложности с поиском морских судов и рынками сбыта
Российские угольные компании решили логистические проблемы, появившиеся после начала спецоперации на Украине, считают в РЖД. В январе 2023 года перевозки угля в порты северо-запада выросли на треть, заявил замглавы монополии
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 017,39 -0,02% Купить
«Мечел» MTLR ₽107,07 +2,45% Купить
Распадская RASP ₽240,85 -0,54% Купить
Фото: Илья Наймушин / Reuters
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Практически все российские угольные компании, особенно крупные, смогли найти новых потребителей за рубежом и договорились с клиентами о стоимости доставки своей продукции. Об этом заявил на брифинге в среду, 25 января, заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило, передает корреспондент РБК. По словам топ-менеджера, угольщики смогли решить логистические сложности, связанные с поиском судов и выбором оптимальных точек поставок своей продукции.

В результате с конца 2022 года в российские порты на северо-западе активно «поехал» уголь. «Это тенденция сохраняется в январе 2023 года: перевозки российского угля в северо-западные порты в этом месяце выросли на 32,9% к январю 2022 года. Рост погрузки угля в направлении северо-запада связан с большой работой, которую провели угольщики, они реально большие молодцы», — сказал Шило. По данным монополии, сейчас перевалочные мощности всех портов в регионе полностью загружены под отправку угля. «Исходя из роста объемов погрузки угля на сети РЖД в адрес северо-запада, мы точно можем сказать, что поддержка в виде дополнительных скидок на перевозку угольным компаниям с нашей стороны не требуется», — отметил топ-менеджер.

Устойчивый тренд на увеличение погрузки угля в начале 2023 года на северо-западном направлении действительно есть, соглашается представитель Национальной транспортной компании («дочка» крупнейшего угольного производителя СУЭК; управляет Мурманским морским торговым портом). «Все грузы в направлении порта доходят в срок, РЖД максимально подключаются к решению любых текущих вопросов», — утверждает он. Так, выгрузка угля на 24 января составила 528 вагонов в сутки, что на 30% больше, чем в январе 2022 года. При этом мощности порта пока не загружены на 100%, замечает представитель компании. «Надеемся, что перевалка в Мурманском порту в течение года будет расти по отношению к 2022 году и совместно с РЖД нам удастся сохранить возрастающие темпы отгрузки», — добавляет он.

«Действительно, порты Северо-Запада загружены практически на уровне их перерабатывающей способности, готовы принимать и больше угля», — говорит руководитель пресс-службы ЭЛСИ (объединяет компании «Эльга Уголь» и «Сибантрацит») Анастасия Харитонова. Сложившийся грузопоток в порты Северо-Запада — вынужденная мера угольщиков, лишенных возможности везти свой материал в достаточном объеме через порты Дальнего Востока и юга России, поясняет она. Большинству угольных компаний приходится везти свою продукцию в адрес потребителей из стран Азаитско-Тихокенского региона через порты Северо-Запада. Такая логистика обнуляет рентабельность продаж угля, но позволяет не остановить добычу, не увольнять огромные рабочие коллективы и не закрывать предприятия, утверждает Харитонова. По ее словам, угольные компании «максимально быстро» своими силами решили проблемы, связанные с санкционными действиями в логистике, трейдинге и в системах взаиморасчетов. РБК обратился за комментарием к представителям портов на Северо-Западе и направил запросы в пресс-службы других крупнейших производителей угля — СУЭК, «Кузбассразрезугля», «Русского угля», «Распадской», «СДС-Угля» и «Мечела».

В ответ на проведение военной операции на Украине Евросоюз с 10 августа 2022 года полностью прекратил закупку российского угля. После этого производители столкнулись со сложностями при экспорте из-за отказа европейских страховщиков работать с ними по всему миру, говорил РБК заместитель министра энергетики Сергей Мочальников. «Вышло разъяснение, которое запрещает европейским компаниям страховать, перестраховывать суда с российским углем, которые двигаются в любом направлении, не только в Европу — это серьезно сказывается [на экспорте]», — отмечал чиновник.

Осенью 2022 года на проблемы с вывозом угля на экспорт премьер-министру Михаилу Мишустину жаловался губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. По состоянию на 14 октября в Кузбассе простаивало 12 тыс. вагонов, в которых находится более 800 тыс. т угля, отмечал губернатор.

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