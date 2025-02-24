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Война санкций ,  
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«Ъ» узнал о плане НОВАТЭК перенести перевалку СПГ из Европы в Россию

«Коммерсантъ»: НОВАТЭК может перенести перевалку СПГ из Европы в Россию
Сюжет
Война санкций
Такой шаг компания рассматривает на фоне введенных ЕС санкций — запрета на реэскпорт российского СПГ через европейские порты в третьи страны, которое вступит в силу весной
НОВАТЭК NVTK ₽1 320,6 -0,44% Купить
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

НОВАТЭК может перенести перевалку сжиженного природного газа (СПГ) из Бельгии в Мурманскую область, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Перевалка СПГ компании проводится в порту Зебрюгге. Однако после того, как в прошлом июне ЕС ввел запрет на любые операции по реэкспорту через европейскую территорию поставок СПГ в третьи страны (вступает в силу через девять месяцев после принятия решения, то есть этой весной) НОВАТЭК рассматривает возможность переместить перевалку в район мурманского острова Кильдин. Он находится в Баренцевом море, недалеко от входа в Кольский залив. Смена места перевалки коснется, вероятно, только поставок в Азию.

На рейдовой стоянке Кильдин-Восточный с ноября 2020 года возможна перевалка по схеме «борт-в-борт», но она проводится только в зимний период, так как летом танкеры могут идти в Азию по Северному морскому пути (СМП), указывает газета.

Санкции ЕС также включали запрет на любые новые инвестиции и предоставление товаров, технологий или услуг для завершения строящихся российских проектов по сжижению природного газа (например «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКа) и внесение в санкционные списки специализированных судов для СПГ, в частности, это коснулось плавучих хранилищ газа («Саам ПХГ» и «Коряк ПХГ»), которые НОВАТЭК планировал использовать для перевалки партий с арктических проектов с целью сокращения транспортного плеча.

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Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В прошлом году экспорт СПГ из России в 2024 году вырос на 4% по сравнению с показателем 2023 года и достиг рекордных 33,6 млн т. Предыдущий максимум — 32,9 млн т — был зафиксирован в 2022 году.

По СМП в 2024-м перевезли почти 22 млн т СПГ — это более половины всего объема транспортированных грузов (около 58%). СПГ обеспечил основной прирост грузопотока по Севморпути, который в 2024 году достиг рекордных 37,89 млн т.

Представитель «Росатома», инфраструктурного оператора СМП, пояснял, что рост перевозок СПГ вызван введением в эксплуатацию проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ 2». Директор консультационной компании «Гекон» Михаил Григорьев связывал рост перевозок СПГ с тем, что НОВАТЭК не останавливал в 2024 году «Ямал СПГ» на плановый ремонт.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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