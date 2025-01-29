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Война санкций ,  
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Politico узнало об отказе ЕС от полного запрета на импорт российского СПГ

Politico: ЕС не будет вводить полный запрет на импорт российского СПГ
Сюжет
Война санкций
Полностью запретить импорт российского СПГ призывали Финляндия, Польша и страны Балтии, в 16-м пакете санкций этой меры не будет. Ограничения затронут терминалы, не подключенные к общей системе ЕС. Москва требует отмены санкций
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Евросоюз не будет вводить полный запрет на закупки российского сжиженного природного газа в рамках 16-го пакета санкций против Москвы, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов.

Вместо этого, по данным газеты, будет остановлена поставка СПГ на терминалы, которые не подключены к общей газораспределительной системе ЕС. Ограничение не повлияет на бóльшую часть российского импорта, уточняет издание.

Европейская комиссия собирается официально представить странам ЕС 16-й пакет санкций против России в среду, 29 января, сообщили собеседники Politico. Он будет включать меры против 74 нефтяных танкеров и ограничения на импорт российского алюминия (по данным Bloomberg, Брюссель хочет ввести на него поэтапный запрет). Также в страну нельзя будет поставлять игровые консоли, например Xbox от Microsoft и PlayStation от Sony.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Отсутствие полного запрета на импорт СПГ разочарует «ястребов», которые призывают к жестким мерам против России, отмечает газета. В декабре на этом настаивали десять государств блока, в том числе Финляндия, Польша и страны Балтии. Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил Politico, что Вильнюс тем не менее рассчитывает на прекращение в будущем всех связей ЕС с Россией в области энергетики.

Летом 2024 года Брюссель в рамках очередного пакета санкций из-за боевых действий на Украине запретил любые операции по реэкспорту через территорию Евросоюза поставок СПГ в третьи страны. Российские власти считают меры незаконными и требуют их отмены. «Все больше и больше людей понимают, что это обоюдоострое оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций», — заявили в Кремле.

В 2024 году страны Европы импортировали рекордные 24,2 млрд куб. м российского СПГ, по оценке норвежской энергетической консалтинговой компании Rystad Energy. Часть этих объемов затем перепродали в другие государства.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
СПГ сжиженный природный газ Евросоюз санкции
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