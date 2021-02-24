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АвтоВАЗ остановил сборку Lada в Казахстане

Конвейер на «Азия Авто» остановился еще в ноябре из-за претензий властей, сообщавших о нарушениях обязательств по введению мощностей. В феврале компанию обязали вернуть более 30 млрд руб. льгот в бюджет Казахстана
Фото: kolesa.ru
Фото: kolesa.ru

Завод «Азия Авто» (67,9% принадлежит «Бипэк» Анатолия Балушкина) в казахстанском Усть-Каменогорске остановил сборку автомобилей Lada. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, конвейер остановили еще в ноябре в связи с претензиями властей. Как писали Tengrinews, в начале февраля специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития к заводу и постановил вернуть государство почти 174 млрд тенге (более 30 млрд руб.) полученных льгот.

Заводу «Азия Авто» возвращали утильсбор и предоставлялись льготы на основании соглашения — компания должна была выполнить обязательства по введению в эксплуатацию мощностей по промышленной сборке, однако не сделала этого.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Сейчас на производстве начались массовые сокращения. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявлял, что после 10 марта почти 2 тыс. сотрудников «Азия Авто» останутся без работы.

На АвтоВАЗе сообщили «Коммерсанту», что сейчас изучают различные варианты сохранения присутствия марки Lada в Казахстане и обслуживания местных клиентов. В компании отметили, что Казахстан исторически является ключевым экспортным рынком для автогиганта. При этом «Азия Авто» долгое время лидировала по сборке автомобилей в стране.

«Коммерсант» отмечает, что в связи с закрытием завода в Усть-Каменогорске в январе продажи Lada в Казахстане сократились на 37%, марка упала на четвертое место в рейтинге. По итогам 2020 года Lada заняла второе место в стране по количеству проданных машин, незначительно уступив Hyundai.

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АвтоВАЗ объявил об отзыве более тысячи автомобилей Lada
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Автомобили LADA XRAY на заводе в Ижевске<br /> &nbsp;

В апреле 2020 года, когда Россия ушла на самоизоляцию, АвтоВАЗ сообщал о трехкратном падении продаж по сравнению с мартом. В июне динамика стабилизировалась, и продажи практически вышли на докризисный уровень.

По итогам сентября 2020-го автогигант сообщал, что продажи на российском рынке машин марки Lada выросли более чем на 6%. В январе 2021-го компания повысила цены на машины на 10-39 тыс. руб.

Автор
Михаил Котляр
АвтоВАЗ Казахстан Lada завод
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