АвтоВАЗ остановил сборку Lada в Казахстане

Конвейер на «Азия Авто» остановился еще в ноябре из-за претензий властей, сообщавших о нарушениях обязательств по введению мощностей. В феврале компанию обязали вернуть более 30 млрд руб. льгот в бюджет Казахстана

Фото: kolesa.ru

Завод «Азия Авто» (67,9% принадлежит «Бипэк» Анатолия Балушкина) в казахстанском Усть-Каменогорске остановил сборку автомобилей Lada. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации издания, конвейер остановили еще в ноябре в связи с претензиями властей. Как писали Tengrinews, в начале февраля специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск Министерства индустрии и инфраструктурного развития к заводу и постановил вернуть государство почти 174 млрд тенге (более 30 млрд руб.) полученных льгот.

Заводу «Азия Авто» возвращали утильсбор и предоставлялись льготы на основании соглашения — компания должна была выполнить обязательства по введению в эксплуатацию мощностей по промышленной сборке, однако не сделала этого.

Сейчас на производстве начались массовые сокращения. Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов заявлял, что после 10 марта почти 2 тыс. сотрудников «Азия Авто» останутся без работы.