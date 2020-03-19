АвтоВАЗ объявил об отзыве более тысячи автомобилей Lada

Автомобили LADA XRAY на заводе в Ижевске (Фото: Алена Селезнева / ТАСС)

АвтоВАЗ заявил об отзыве 1278 машин Lada Xray для проверки трассировки жгута приборной панели. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат автомобили, проданные с сентября 2019 года по февраль 2020 года, с определенными VIN-кодами.

Представители АвтоВАЗа проинформируют водителей, чьи автомобили нуждаются в осмотре. Если машина подпадает под программу, владельцу необходимо будет связаться с ближайшим дилерским центром. У автомобиля проверят трассировку жгута и в случае необходимости закрепят его бесплатно.

Компания Ford 18 марта объявила об отзыве в России более 18 тыс. автомобилей. Причиной стали технические неполадки, которые могут угрожать здоровью владельцев машины или привести к летальному исходу.