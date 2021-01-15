АвтоВАЗ повысил цены на автомобили

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АвтоВАЗ на 10–39 тыс. руб. повысил цены на автомобили, следует из расчетов «Лада.Онлайн».

Рост стоимости разных моделей Lada Niva Legend составил от 12 тыс. до 14 тыс. руб. Цена самого дешевого — полноприводного и трехдверного — автомобиля этой серии составила 599 900 руб. Lada Granta подорожала на 10–13 тыс. руб. Самая дешевая модель — седан — 499 900 руб.

Машины семейства Largus выросли в цене на 15 тыс. руб. Стоимость пассажирского универсала теперь — от 668 900 руб., фургона — от 655 900 руб. На 10–19 тыс. руб. в зависимости от исполнения стала дороже Lada Xray. Стартовая цена на машины этой модели — 679 900 руб.

Самый большой рост наблюдается у автомобилей Lada Vesta — от 20 тыс. до 27 тыс. руб. Стартовая цена седана теперь — 703 900 руб.