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Бизнес ,  
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АвтоВАЗ объявил о выходе продаж в июне почти на докризисный уровень

В середине лета продажи автомобилей Lada почти вернулись на уровень 2019 года — до начала пандемии COVID-19 и падения активности покупателей
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Продажи Lada в июне 2020 года значительно выросли по сравнению с весенними месяцами и практически вернулись на уровень прошлого года, говорится в сообщении АвтоВАЗа. По данным компании, всего в июне было продано 30 248 автомобилей, что лишь немногим меньше результата годичной давности (30 786) и втрое больше, чем в апреле (10 055).

«Мы с удовлетворением отмечаем рост покупательской активности. Лучше всего о восстановлении ситуации свидетельствуют цифры наших продаж: так в июне по сравнению с апрелем они увеличились более чем в три раза», — прокомментировал ситуацию исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне.

В частности, июнские продажи Lada Granta практически сравнялись с результатом середины лета 2019 года — 11 478 против 11 609.

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза
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Фото: Яков Князев / ТАСС

По итогам первого полугодия 2020 года в целом продажи в годовом исчислении заметно сократились, с 174,2 тыс. до 140,6 тыс., однако результаты июня в компании считают добрым знаком.

«Несмотря на крайне негативный тренд из-за глобальной пандемии и колебаний курсов валют в апреле и мае, LADA фиксирует начало поэтапного восстановления спроса на рынке», — указано в сообщении компании.

Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BСG) в конце апреля прогнозировали, что продажи новых автомобилей в России по итогам 2020 года упадут на 20–50%, до 0,9–1,4 млн штук. «Отрасль под жестким влиянием кризиса. Падение рынков по всему миру на 30–40% в 2020 году», — заявил руководитель направления «Автомобилестроение» BСG в СНГ Эдуард Черкин. По его словам, автомобили в России — одна из категорий затрат, на которых россияне планируют сэкономить в условиях эпидемии. Согласно исследованию компании, 42% россиян намерены полностью отказаться от подобных покупок.

По подсчетам Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за первые пять месяцев 2020 года в России было продано чуть больше 478 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей, или на 25,7% меньше, чем в январе-мае 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Lada, Lada Granta, Lada Vesta, АвтоВАЗ
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