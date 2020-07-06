АвтоВАЗ объявил о выходе продаж в июне почти на докризисный уровень

В середине лета продажи автомобилей Lada почти вернулись на уровень 2019 года — до начала пандемии COVID-19 и падения активности покупателей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Продажи Lada в июне 2020 года значительно выросли по сравнению с весенними месяцами и практически вернулись на уровень прошлого года, говорится в сообщении АвтоВАЗа. По данным компании, всего в июне было продано 30 248 автомобилей, что лишь немногим меньше результата годичной давности (30 786) и втрое больше, чем в апреле (10 055).

«Мы с удовлетворением отмечаем рост покупательской активности. Лучше всего о восстановлении ситуации свидетельствуют цифры наших продаж: так в июне по сравнению с апрелем они увеличились более чем в три раза», — прокомментировал ситуацию исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне.

В частности, июнские продажи Lada Granta практически сравнялись с результатом середины лета 2019 года — 11 478 против 11 609.

По итогам первого полугодия 2020 года в целом продажи в годовом исчислении заметно сократились, с 174,2 тыс. до 140,6 тыс., однако результаты июня в компании считают добрым знаком.