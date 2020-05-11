Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Путин поручил подготовить рекомендации по отмене ограничений в регионах Общество, 11:47 «Локомотив» поздравил Юрия Семина с 73-летием Спорт, 11:42 В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки Общество, 11:40 Додон предложил провести президентские выборы в Молдавии 1 ноября Общество, 11:39 Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом Общество, 11:37 #инструктаж: как покупать в интернет-магазинах и не ошибаться Стиль, 11:32 Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики Экономика, 11:27 10 самых ярких китайских автомобилей. Рейтинг Авто, 11:26  Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель Quote, 11:22 СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара Общество, 11:21 Россия вышла на третье место в мире по числу зараженных COVID-19 Общество, 11:18 Хореограф Тутберидзе заявил о неуважении со стороны академии Плющенко Спорт, 11:12 В мае биткоин можно было купить за $6000. Но только на одной бирже Крипто, 11:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 мая Общество, 11:10
Пандемия коронавируса ,  
0 

Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза

Продажи новых автомобилей АвтоВАЗа в апреле 2020 года упали в три раза, до 10,055 тыс. Но это «достаточно хороший уровень продаж» в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса, отметил топ-менеджер компании
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

По итогам апреля 2020 года АвтоВАЗ продал 10,055 тыс. новых автомобилей, включая 659 внедорожников Niva, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Это втрое меньше, чем компания продала в марте — 32,808 тыс. (данные Ассоциации европейского бизнеса, АЕБ).

Но апрель — первый полный месяц продаж в режиме самоизоляции, когда автосалоны во многих регионах были закрыты из эпидемии коронавируса, отмечает пресс-служба АвтоВАЗа. «В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне (его слова приводятся в сообщении). К тому же, c 15 апреля компания впервые внедрила систему онлайн-заказа автомобилей Lada.

Аналитики предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30%
Бизнес
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Эти два фактора, помимо качества текущего клиентского предложения, высокого профессионализма и оперативности дилеров LADA, позволили нам повысить привлекательность бренда Lada и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж», — добавил Морне.

По собственной оценке АвтоВАЗ, Lada сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 2019 года ее доля выросла с 20 до 20,6%. За первый квартал 2020 года компания продала 79,6 тыс. автомобилей — 19,98% всех новых машин в России (398,518 тыс. шт). При этом падение по сравнению с аналогичным периодом 2019 год составило лишь 3%, сообщала АЕБ.

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%
Бизнес
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Эксперты консалтинговой компании Boston Consulting Group (BСG) в конце апреля спрогнозировали, что продажи новых автомобилей в России по итогам 2020 году упадут на 20-50%, до 0,9–1,4 млн штук. «Отрасль под жестким влиянием кризиса. Падение рынков по всему миру на 30–40% в 2020 году», — говорил тогда руководитель направления «Автомобилестроение» BСG в СНГ Эдуард Черкин. По его словам, автомобили в России — одна из категорий затрат, на которых россияне планируют сэкономить в условиях эпидемии коронавируса. Согласно исследованию компании, 42% россиян намерены полностью отказаться от таких покупок.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: «АвтоВАЗ»
Материалы по теме
Профсоюз заявил о приостановке производства на АвтоВАЗе до середины мая
Бизнес
Аналитики предсказали падение продаж легковых автомобилей в России на 30%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter