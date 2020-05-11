Продажи АвтоВАЗа в апреле упали в три раза

Продажи новых автомобилей АвтоВАЗа в апреле 2020 года упали в три раза, до 10,055 тыс. Но это «достаточно хороший уровень продаж» в условиях ограничений из-за эпидемии коронавируса, отметил топ-менеджер компании

Фото: Яков Князев / ТАСС

По итогам апреля 2020 года АвтоВАЗ продал 10,055 тыс. новых автомобилей, включая 659 внедорожников Niva, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Это втрое меньше, чем компания продала в марте — 32,808 тыс. (данные Ассоциации европейского бизнеса, АЕБ).

Но апрель — первый полный месяц продаж в режиме самоизоляции, когда автосалоны во многих регионах были закрыты из эпидемии коронавируса, отмечает пресс-служба АвтоВАЗа. «В эти непростые времена мы должны развивать новые каналы сбыта и способы коммуникации с клиентами. На данный момент наши дилеры открыты в каждом городе, где это разрешено, при строгом соблюдении всех необходимых мер санитарной безопасности», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Оливье Морне (его слова приводятся в сообщении). К тому же, c 15 апреля компания впервые внедрила систему онлайн-заказа автомобилей Lada.

«Эти два фактора, помимо качества текущего клиентского предложения, высокого профессионализма и оперативности дилеров LADA, позволили нам повысить привлекательность бренда Lada и показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж», — добавил Морне.

По собственной оценке АвтоВАЗ, Lada сохранила лидирующую позицию по доле рынка в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам 2019 года ее доля выросла с 20 до 20,6%. За первый квартал 2020 года компания продала 79,6 тыс. автомобилей — 19,98% всех новых машин в России (398,518 тыс. шт). При этом падение по сравнению с аналогичным периодом 2019 год составило лишь 3%, сообщала АЕБ.