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В России на 6,1% вырос спрос на автомобили Lada

Фото:Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Продажи АвтоВАЗа на российском рынке возросли на 6,1% в сентябре 2020 года по сравнению с показателем прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

По ее подсчетам, за сентябрь было продано 35 304 автомобиля, что больше на 6,1%, чем в сентябре прошлого года. Тогда компания продала 31 516 автомобилей, а спрос вырос всего на 1,1% по сравнению с сентябрем 2018 года, когда было реализовано 31 173 автомобиля (+10,3% к 2017 году).

Первое место по продажам в сентябре 2020-го занимают все модели LADA Granta. Компании удалось продать 12,4 тыс. таких автомобилей. На втором месте LADA Vesta (продано 11 520 автомобилей), а на третьем — пассажирские и коммерческие автомобили семейства Largus (4682).

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В конце сентября стало известно, что цены на автомобили Lada подорожают с 1 октября. АвтоВАЗ уже пятый раз за год повышает цены. С учетом новых цен Granta Sedan с 470 900 руб. подорожала до 483 900 руб., Vesta Sedan с 653 900 до 667 900 руб., Lada Niva с 726 000 до 738 000 руб. В среднем стоимость автомобилей повысилась на 2–3%.

В начале августа на российском рынке впервые за время действия карантинных ограничений был замечен рост спроса на автомобили. Востребованность моделей Lada повысилась на 6% за месяц.

Во время пандемии коронавируса спрос на автомобили упал. АвтоВАЗ и Renault предупреждали о возможной «корректировке цен» из-за обвала рубля. Российские автодилеры сообщали о вероятном повышении цен на автомобили на 7–8%.

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