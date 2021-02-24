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Ozon и Wildberries обошли Mail.ru в списке самых дорогих компаний Рунета

Стоимость «Яндекса» в 2021 году составила $22,98 млрд, по итогам 2020 года компания увеличила выручку на 24%. На втором месте расположился Wildberries, на третьем — Ozon
«Яндекс» YNDX ₽5 019,6 +2,07% Купить
Ozon OZON ₽4 759 -3,62% Купить
Mail.ru Group MAIL 2 039,8 +1,87% Купить
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС
Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

«Яндекс» в пятый раз возглавил ежегодный рейтинг 20 самых дорогих компаний русскоязычного сегмента интернета, который составляет Forbes.

Стоимость основанной Аркадием Воложем компании в 2021 году составила $22,98 млрд. Это пятый год подряд, когда «Яндекс» становится лидером рейтинга. В 2017 году он потеснил с первого места Mail.ru, тогда стоимость «Яндекса» составила $7,6 млрд. К 2018 году она выросла до $12,3 млрд, в 2019-м снизилась до $10,72 млрд и в 2020 составила $14,64 млрд.

В начале февраля 2020 года «Яндекс» ожидал, что по итогам года выручка компании вырастет на 22–26% год к году. Однако в конце апреля компания отозвала свой прогноз из-за пандемии коронавируса. В компании поясняли, что пока не могут оценить, как влияние коронавируса отразится на финансовых показателях, поскольку длительность пандемии сложно оценить. В 2020 году выручка компании выросла на 24%.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

На второй строчке рейтинга расположилась компания Wildberries, ее стоимость составила $14,52 млрд, на третьей — Ozon ($10,5 млрд).

По сравнению с результатами прошлого года Mail.ru съехал со второго места (стоимость компании в 2020 году составляла $5,28 млрд) на четвертое ($6,08 млрд). Также в рейтинге опустился Avito: если в 2020 году компания занимала третье место ($3,85 млрд), то в следующем году она оказалась на пятой позиции ($4,9 млрд).

В первую десятку также вошли разработчик программного обеспечения «1С» ($2,28 млрд), маркетплейс Lamoda ($2,27 млрд), сервис для поиска работы HeadHunter ($1,6 млрд), сервис доставки еды Delivery Club ($1,52 млрд) и маркетплейс «AliExpress Россия» ($1,1 млрд).

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Как пишет Forbes, в этом году в рейтинг попали те компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. По этому принципу в рейтинг вошли маркетплейсы и разработчики софта, уточняет издание. При этом в список не вошли компании, которые формируют более половины выручки за пределами России или у которых аудитория менее чем на 50% состоит из российских пользователей. Из-за этого в рейтинг не вошли такие компании, как Playrix, Telegram или JetBrains.

Автор
Мария Лисицына
«Яндекс» рейтинг Wildberries Ozon
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