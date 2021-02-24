Ozon и Wildberries обошли Mail.ru в списке самых дорогих компаний Рунета

Стоимость «Яндекса» в 2021 году составила $22,98 млрд, по итогам 2020 года компания увеличила выручку на 24%. На втором месте расположился Wildberries, на третьем — Ozon

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

«Яндекс» в пятый раз возглавил ежегодный рейтинг 20 самых дорогих компаний русскоязычного сегмента интернета, который составляет Forbes.

Стоимость основанной Аркадием Воложем компании в 2021 году составила $22,98 млрд. Это пятый год подряд, когда «Яндекс» становится лидером рейтинга. В 2017 году он потеснил с первого места Mail.ru, тогда стоимость «Яндекса» составила $7,6 млрд. К 2018 году она выросла до $12,3 млрд, в 2019-м снизилась до $10,72 млрд и в 2020 составила $14,64 млрд.

В начале февраля 2020 года «Яндекс» ожидал, что по итогам года выручка компании вырастет на 22–26% год к году. Однако в конце апреля компания отозвала свой прогноз из-за пандемии коронавируса. В компании поясняли, что пока не могут оценить, как влияние коронавируса отразится на финансовых показателях, поскольку длительность пандемии сложно оценить. В 2020 году выручка компании выросла на 24%.

На второй строчке рейтинга расположилась компания Wildberries, ее стоимость составила $14,52 млрд, на третьей — Ozon ($10,5 млрд).