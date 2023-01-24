Владелец «Пятерочки» решил ускорить открытие «жестких дискаунтеров»

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Компания X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), планирует ускорить открытие новых дискаунтеров «Чижик» в 2023 году, сообщает компания. Она также рассмотрит возможность для выхода магазинов в новые регионы через партнерство с местными ретейлерами.

«В новом году мы продолжим активно расширять наши сети «жестких» дискаунтеров и магазинов «у дома» с фокусом на более доступные цены, а также рассмотрим возможности развития в новых регионах через стратегическое партнерство с местными розничными сетями», — сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Формат «жестких» дискаунтеров привлекает покупателей, которые ищут лучшее ценовое предложение «в условиях роста продовольственной инфляции», пояснил он. По данным X5 Group, в прошлом году чистая выручка «Чижика» выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 млрд руб. Количество магазинов увеличилось в семь раз — до 517 на конец декабря.

В сентябре 2022 года президент компании Екатерина Лобачева сообщала о планах открыть первые сетевые магазины X5 в Дальневосточном федеральном округе.

Гендиректор «Чижика» Илья Якубсон в 2021 году прогнозировал, что в ближайшие три года сеть вырастет до 3 тыс. дискаунтеров. В будущем около 60% ассортимента «Чижика» составят товары под собственной торговой маркой.