Владелец «Пятерочки» решил ускорить открытие «жестких дискаунтеров»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
АвтоВАЗ начал выпуск новых пикапов на базе Niva Legend Авто, 14:28
Путин пригласил короля Эсватини Мсвати III на саммит в Петербурге Политика, 14:24
Госдума приняла поправки о публикации обезличенных деклараций депутатов Политика, 14:23
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 14:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
Как не стать жертвой мошенников при доставке банковской карты Pro, 14:09
Кремль сообщил об отсутствии данных по «пакту о ненападении» для Минска Политика, 14:05
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Владелец «Пятерочки» решил ускорить открытие «жестких дискаунтеров» Бизнес, 13:55
Топ-10 автомобилей не дороже ₽2 млн: в России дешевле просто нет Авто, 13:53
Twitter задолжал за аренду миллионы долларов. На компанию подали в суд Life, 13:53
ГК «Галс-Девелопмент» ввела в эксплуатацию три новых корпуса Пресс-релиз, 13:48
Заряд бодрости: какие упражнения помогут проснуться с утра Pro, 13:46
Депутат назвал провокацией ЦРУ оскорбление Кадырова от его имени Политика, 13:45
Белоруска вышла в полуфинал Australian Open, победив третью ракетку мира Спорт, 13:44
Бизнес ,  
0 

Владелец «Пятерочки» решил ускорить открытие «жестких дискаунтеров»

Компания X5 Group решила ускорить открытие «жестких дискаунтеров «Чижик»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»), планирует ускорить открытие новых дискаунтеров «Чижик» в 2023 году, сообщает компания. Она также рассмотрит возможность для выхода магазинов в новые регионы через партнерство с местными ретейлерами.

«В новом году мы продолжим активно расширять наши сети «жестких» дискаунтеров и магазинов «у дома» с фокусом на более доступные цены, а также рассмотрим возможности развития в новых регионах через стратегическое партнерство с местными розничными сетями», — сообщил главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Формат «жестких» дискаунтеров привлекает покупателей, которые ищут лучшее ценовое предложение «в условиях роста продовольственной инфляции», пояснил он. По данным X5 Group, в прошлом году чистая выручка «Чижика» выросла в 12 раз по сравнению с предыдущим годом и составила около 36 млрд руб. Количество магазинов увеличилось в семь раз — до 517 на конец декабря.

В сентябре 2022 года президент компании Екатерина Лобачева сообщала о планах открыть первые сетевые магазины X5 в Дальневосточном федеральном округе.

Гендиректор «Чижика» Илья Якубсон в 2021 году прогнозировал, что в ближайшие три года сеть вырастет до 3 тыс. дискаунтеров. В будущем около 60% ассортимента «Чижика» составят товары под собственной торговой маркой.

Теги
X5 Retail Group Пятерочка Перекресток
Материалы по теме
Владелец «Чижика» и «Пятерочки» раскрыл, что помогло нарастить продажи
Бизнес
Собственник «Пятерочки» откроет не менее 100 магазинов на Дальнем Востоке
Бизнес
Собственник «Пятерочки» станет совладельцем двух крупных сетей в Сибири
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter