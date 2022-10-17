Владелец «Чижика» и «Пятерочки» раскрыл, что помогло нарастить продажи

Крупнейший российский продуктовый ретейлер X5 Group ускорил темпы роста выручки в третьем квартале 2022 года. Выручка входящих в группу сетей в отличие от второго квартала росла быстрее продовольственной инфляции

Фото: Андрей Любимов / РБК

В июле—сентябре 2022 года крупнейший продовольственный ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик») год к году нарастил продажи на 19,5% — до 647,39 млрд руб., следует из операционной отчетности компании за третий квартал и девять месяцев. Продажи сопоставимых магазинов (речь идет о показателях объема продаж за аналогичный период прошлого года без учета изменения количества торговых точек) увеличились на 12,4% за счет роста среднего чека на 8,2% и покупательского трафика на 3,9%.

Продажи в традиционных магазинах повысились на 19,1% к аналогичному периоду 2021-го — до 632,6 млрд руб., продажи цифровых бизнесов — на 38,4%, до 14,7 млрд руб.

В третьем квартале ретейлер вернулся к темпам роста выручки быстрее продовольственной инфляции: рост выручки ускорился в сравнении со вторым кварталом, тогда как инфляция замедлилась. Продовольственная инфляция в июле—сентябре составила 15,6 против 19,5% в апреле—июне. В предыдущем квартале, в свою очередь, продажи компании были ниже уровня инфляции и выросли на 18,6% — до 641,4 млрд руб. Рост обеспечивал средний чек, увеличившийся на 11%, в то время как трафик повысился всего на 0,6%. За первые три месяца 2022 года чистая выручка X5 увеличилась на 19%, до 603 млрд руб. (показатель продовольственной инфляции в этот период вырос на 13,5%).

Компания объяснила, что замедление темпов роста цен на продовольствие было обусловлено хорошим урожаем плодоовощной продукции и зерновых культур, а также укреплением курса рубля. Как ранее отмечал в интервью РБК министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, с начала года в сельском хозяйстве, пищевом производстве и производстве напитков, несмотря на антироссийские санкции на фоне специальной военной операции, отмечается рост. Министр прогнозировал дальнейшую позитивную динамику по уборке и рекордный урожай зерновых и ряда других культур.

Хотя X5 отмечает стабилизацию продовольственного рынка, компания указала, что физические объемы продаж в ретейле в июле—августе снизились на 2% в годовом выражении после сокращения на 1,9% во втором квартале. В своей предыдущей отчетности она обращала внимание на то, что после весеннего ажиотажного спроса потребитель перешел к модели бережливого потребления на фоне сокращения реальных доходов. Эту тенденцию подтверждали результаты и других публичных ретейлеров России. В дальнейшем сдерживающее влияние на потребительский спрос и усиление сберегательного поведения будет оказывать частичная мобилизация, прогнозировали в конце сентября экономисты «Ренессанс Капитала».

Быстрее всего выручку в офлайн-сегменте в третьем квартале 2022 года наращивал основной дивизион компании — сети «Пятерочка» и «Чижик». В третьем квартале показатель выручки «Пятерочки» вырос на 20,1%, до 534,5 млрд руб. Сопоставимые продажи сети увеличились на 13,7% на фоне роста среднего чека на 8,9% и трафика на 4,4%. Рост сопоставимых продаж, как объяснила X5, произошел на фоне «инвестиций в цены», то есть промоакций и скидок, а также замедления инфляции.

Летом продуктовые магазины в отличие от магазинов одежды и электроники нарастили продажи, хотя покупатели и старались экономить и брать товары дешевле. К примеру, в августе — традиционном месяце распродаж — продажи продовольственного ретейла, по данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», год к году в денежном выражении выросли на 8%, хотя количество купленных товаров в штуках и упало на 5%. Для сравнения: продажи бытовой техники и электроники в августе упали в денежном выражении на 15%, а в штуках — на 12%. Лето многие россияне провели на территории страны, они сократили траты на крупные покупки, но больше путешествовали и отдыхали на даче, поясняли аналитики рост трат на продукты. Потребители резко сократили траты на непродовольственные товары, но больше тратят на еду и посещают больше магазинов в поисках скидок, отмечал гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

Выручка сети дискаунтеров «Чижик», запущенная в октябре 2020 года, в третьем квартале увеличилась в 13 раз по сравнению с прошлогодним показателем, до 9,7 млрд руб. (в масштабах группы магазины формируют лишь 1,5% от чистой розничной выручки группы). Сопоставимые показатели чека и трафика сети X5 не приводит.

Выручка сети супермаркетов «Перекресток» год к году выросла на 7,8%, до 84,98 млрд руб., продажи в сопоставимых магазинах сети увеличились на 6,3% за счет роста среднего чека на 6,6%, при этом трафик снижался на 0,3.

За девять месяцев 2022 года общие продажи Х5 увеличились на 19%, до 1,89 трлн руб. Рост сопоставимых продаж с января по сентябрь год к году составил 11,9% на фоне роста среднего чека на 9% и трафика на 2,7%.

На конец сентября 2022-го X5 объединяла более 20 тыс. магазинов, в том числе 18,9 тыс. магазинов «у дома» «Пятерочка», 972 супермаркета «Перекресток», 316 дискаунтеров «Чижик» и 17 гипермаркетов «Карусель». Основной собственник компании — связанная с «Альфа-Групп» структура (владеет долей 47,86%), в свободном обращении на биржах — 40,68%.