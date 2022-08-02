Собственник «Пятерочки» станет совладельцем двух крупных сетей в Сибири

Крупнейший российский ретейлер, X5 Group, договорился о покупке 70% в капиталах двух ретейлеров - «Красный яр» и «Слата». Тем самым владелец «Пятерочки» планирует расширить свое влияние в Сибирском федеральном округе

Развивающая розничные сети «Пятерочка», «Перекресток» и Чижик» X5 Group договорилась о приобретении контролирующих долей сразу в двух группах из Восточной Сибири — «Красный Яр» и «Слата». Об этом говорится в сообщении X5.

В случае одобрения ходатайств ретейлера Федеральной антимонопольной службой, к Х5, крупнейшему в России по выручке ретейлеру, перейдут 70-процентные доли в двух сибирских группах. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2022 года.

По условиям сделки X5 получит опцион на выкуп оставшихся 30% в капиталах «Красного Яра» и «Слаты», уточняет покупатель. Текущие владельцы сетей также получат опцион с возможностью продажи оставшихся долей. Стоимость сделки не раскрывается.

РБК обратился за комментариями в группы «Красный Яр» и «Слата».

Сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, отмечает владелец «Пятерочки». Но часть из операций будет интегрирована с X5, для синергии в том числе в сфере закупок и логистики.

Покупка контроля в крупнейших представителях сибирского ретейла поможет X5 «значительно расширить» свое присутствие в Восточной Сибири.

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