Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело основателя «Суммы» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики, заявила в интервью РБК экс-глава группы Лейла Маммедзаде. Самого Магомедова она считает не только бизнесменом, но и политиком

Зиявудин Магомедов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики. Об этом в интервью РБК заявила Лейла Маммедзаде, экс-глава группы и председатель совета директоров транспортно-логистической корпорации FESCO — последнего публичного актива «Суммы».

«Мне так до конца и не понятно, что же произошло на самом деле, в чем была трагическая ошибка. Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя, — отметила она. — При этом Зиявудин всегда был и есть не только бизнесмен, но и политик. В этой его роли мы взаимодействовали очень мало. Поэтому, я думаю, рынок в целом и более опытные люди сообразили быстрее, чем я, что проблема Зиявудина лежит не в области экономики». Она подчеркивает, что это догадки, не подкрепленные никакими подтвержденными фактами.

«Дело Магомедова не имеет никого отношения к Дмитрию Медведеву», — пояснила Маммедзаде, отвечая на вопрос, может ли отставка премьера повлиять на возбужденное против Магомедова дело, из-за которого он уже почти два года находится в СИЗО.

Зиявудин Магомедов был арестован в марте 2018-го. Вместе с миллиардером под стражу был взят его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов. Основа обвинения — организация преступного сообщества. Во время ареста состояние бизнесмена составляло $1,2 млрд, по оценке Forbes.