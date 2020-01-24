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Экс-глава «Суммы» назвала «дело Магомедова» не связанным с экономикой

Уголовное дело основателя «Суммы» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики, заявила в интервью РБК экс-глава группы Лейла Маммедзаде. Самого Магомедова она считает не только бизнесменом, но и политиком
Зиявудин Магомедов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Уголовное дело и арест основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова лежит не в области экономики. Об этом в интервью РБК заявила Лейла Маммедзаде, экс-глава группы и председатель совета директоров транспортно-логистической корпорации FESCO — последнего публичного актива «Суммы».

«Мне так до конца и не понятно, что же произошло на самом деле, в чем была трагическая ошибка. Я всегда знала Зиявудина как яркого и талантливого предпринимателя, — отметила она. — При этом Зиявудин всегда был и есть не только бизнесмен, но и политик. В этой его роли мы взаимодействовали очень мало. Поэтому, я думаю, рынок в целом и более опытные люди сообразили быстрее, чем я, что проблема Зиявудина лежит не в области экономики». Она подчеркивает, что это догадки, не подкрепленные никакими подтвержденными фактами.

«Дело Магомедова не имеет никого отношения к Дмитрию Медведеву», — пояснила Маммедзаде, отвечая на вопрос, может ли отставка премьера повлиять на возбужденное против Магомедова дело, из-за которого он уже почти два года находится в СИЗО.

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Зиявудин Магомедов был арестован в марте 2018-го. Вместе с миллиардером под стражу был взят его старший брат, экс-сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов. Основа обвинения — организация преступного сообщества. Во время ареста состояние бизнесмена составляло $1,2 млрд, по оценке Forbes.

О том, что у ареста политический подтекст, политологи заявили сразу же после задержания Магомедовых. Отказом выпустить подозреваемых под беспрецедентный залог по 2,5 млрд руб., равный предполагаемому ущербу, суд ясно дал понять, что дело носит не экономический характер и от подозреваемых не требуется возмещение ущерба, отметил основатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов.

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Арест Магомедова некоторые эксперты называли имиджевым ударом по Дмитрию Медведеву. «Конечно, когда по людям, которых увязывают с Дворковичем и Медведевым, начинается активность правоохранительных органов, причем в подчеркнуто жесткой манере, это оказывает по крайней мере публичное влияние на кадровые решения. И понятно, что это имиджевый удар по премьер-министру: хотя сценарий переназначения Медведева считается базовым, возможно, у других элитных групп на это другой взгляд», — привели «Ведомости» рассуждения руководителя компании «Минченко консалтинг» Евгения Минченко.

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Аркадий Дворкович, который до мая 2018-го занимал пост вице-премьера в правительстве Медведева (с ним же, но когда Медведев был в статусе президента в 2008-м, начал работал помощником), и Зиявудин Магомедов знакомы со студенческих времен — окончили экономфак МГУ, жили в одном общежитии. В правительстве Дворкович курировал ТЭК, региональную инфраструктуру, телекоммуникации, транспортную сферу и т.п. — направления, с которыми были связаны активы и бизнес-интересы группы «Сумма». Согласно оценке журнала «Финанс», за время президентства Дмитрия Медведева состояние Магомедова выросло с десятков миллионов до миллиарда долларов, в том числе за счет получения крупных подрядов от госкомпаний. Сам Магомедов на вопрос, помогает ли ему знакомство с Дворковичем, в 2012-м ответил: «В бизнесе я сам себе помогаю». В 2015 году «Сумма» заняла седьмое место в рейтинге «Королей госзаказа», по версии Forbes, с оценкой контрактов в 49,4 млрд руб. Это был последний раз, когда группа была включена в рейтинг.

Авторы: Ирина Парфентьева, Тимофей Дзядко
Теги: Зиявудин Магомедов, Дмитрий Медведев, Группа «Сумма»
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