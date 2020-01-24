Управляющая активами Магомедова решила уйти в отставку

«Я выполнила много задач — за последние сложные два года FESCO стабильна и в лучшем состоянии, чем когда-либо было, у Зиявудина Магомедова нет ни одного эпизода (претензий следствия. — РБК) по активам, с которыми я работала. У него больше нет никаких долгов, которые угрожали бы ему и его семье», — отметила Маммедзаде. Но она с бизнесменом по-разному видят будущее FESCO. «Я всегда выступала за добровольное стратегическое партнерство и развитие компании с сильным игроком. Полагаю, что мы уже выжали воду из камня и следующий качественный скачок невозможен в одиночку», — указала топ-менеджер. Бизнесмен же не намерен привлекать партнеров.

В конце прошлого года, когда стало известно о двух претендентах на FESCO (группа «Дело» Сергея Шишкарева, которая приобрела контрольный пакет «Трансконтейнера» на приватизационном аукционе, и арабский портовый оператор DP World), Магомедов дважды выступил с официальными заявлениями. «В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней», — сообщила 30 декабря пресс-служба FESCO. А 21 января представитель бизнесмена уточнил, что Магомедов не поручал Маммедзаде вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей ему доли в компании.

Маммедзаде, которая после допросов в конце марта 2018 года уехала из России и больше не возвращалась, отметила, что уже два года находится в добровольной эмиграции. «Я не сбежала, потому что с 31 марта 2018-го ко мне не было вопросов у следствия. <...> Почему я уехала? Основное — я не хотела давать оснований для подозрений, что я с кем-то сотрудничаю, сдаю. Это человеческая порядочность», — отметила она.

В своем письме Магомедову топ-менеджер попросила его написать список кандидатов в новый совет директоров FESCO. Но на это письмо он пока не ответил.

По версии Маммедзаде, к управлению FESCO «вероятнее всего, придут родственники Зиявудина — компания перейдет под управление близких ему людей, которым он на 100% доверяет». «Скажу больше — они уже начали играть достаточно активную роль в жизни компании, и с их решениями мне трудно соглашаться. В связи с этим я как профессиональный менеджер считаю правильным отойти в сторону, чтобы мое кресло не стало причиной конфликта», — отметила она.

Помимо арестованного бизнесмена крупнейшие акционеры FESCO — GHP Марка Гарбера (23,8%) и американская TPG Capital (17,4%).