Управляющая активами Магомедова решила уйти в отставку
Председатель совета директоров транспортно-логистической группы FESCO Лейла Маммедзаде уведомила ее крупнейшего акционера Зиявудина Магомедова (владеет 32,5%), о намерении уйти в отставку. Об этом она рассказала в интервью РБК.
«У меня есть письмо, где я черным по белому написала: «Зиявудин, я планирую уйти, уведомляю вас. Сдам все дела, в спокойном режиме оповещу всех стейкхолдеров и уйду сразу после ГОСА (годовое общее собрание акционеров. — РБК)», — рассказала Маммедзаде. Годовое собрание акционеров FESCО, как и других крупных компаний, обычно проходит летом.
По ее словам, это не было спонтанным решением и навязанным конфликтом, оно назрело. Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда арестовали в марте 2018 года по обвинению в организации преступного сообщества. Летом 2018-го Маммедзаде, которая с 2016-го возглавляла группу «Сумма» (объединяла активы бизнесмена), решила уйти с поста гендиректора группы, сосредоточившись на поддержке менеджмента активов, в которых она оставалась председателем совета директоров, в частности FESCO и Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), а также Объединенной зерновой компании (ОЗК).
За эти два года при участии Маммедзаде братья Магомедовы продали «Транснефти» 25% Новороссийского морского торгового порта за $750 млн (эти средства арестованы по решению суда). Кроме того, Магомедов вышел и из других активов — 49% ОЗК получил ВТБ в рамках реструктуризации долга, у ЯТЭК также сменился владелец из-за высокой закредитованности, а FESCO продала один из своих крупных активов — 25,07% «Трансконтейнера». Доля в FESCO — единственный крупный публично известный актив, оставшийся у бизнесмена.