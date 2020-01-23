DP World сообщила правительству России о планах купить FESCO у Магомедова

Как указывает в новом обращении представитель DP World, оператор готов приобрести те же 49% в головной компании FESCO — «Дальневосточном морском пароходстве».

Чемарда указывает в письме, что «инвестиционный проект», касающийся покупки доли в FESCO и «соответствующий стандартам российского документооборота», еще не готов — он будет представлен дополнительно «в ближайшие дни». Как утверждает один из источников РБК, планировалось, что Дмитрий Медведев, до недавнего времени занимавший пост премьер-министра, уже до конца февраля 2020 года представит президенту Владимиру Путину доклад о потенциале этой сделки. РБК направил запрос представителю нового премьера Михаила Мишустина, который был назначен на этот пост 16 января, с просьбой уточнить, сохраняется ли у нового главы кабинета министров этот вопрос в планах.

Представитель DP World в своем письме не указывает статус переговоров с акционерами FESCO и других деталей сделки. Он лишь утверждает, что купив долю в группе, DP World будет стремиться к дальнейшему развитию FESCO, модернизирует Владивостокский порт, вложив в него около $350 млн, и расширит парк вагонов для доставки большого количества грузов по Транссибирской магистрали.

Чем известна FESCO FESCO — третья по величине судоходная компания и крупнейший перевозчик навалочных и генеральных грузов в России. Ее основные владельцы — Зиявудин Магомедов (32,5%), которого в марте 2018 года арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, GHP Марка Гарбера (23,8%) и американская TPG Capital (17,4%). Группа владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ. Выручка компании за 2018 год — 57 млрд руб., EBITDA — 10,6 млрд руб. Капитализация компании по итогам торгов 22 января на Московской бирже составила 24,1 млрд руб. (около $390 млн).

В октябре 2019 года «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что DP World и РФПИ готовы поcле покупки доли в FESCO вложить $2 млрд в российские логистические проекты. Но об этих инвестициях в обращении представителя DP World в правительство не говорится. Как сообщили РБК в пресс-службе ФАС, срок рассмотрения заявки арабского инвестора на покупку доли в FESCO продлен до 26 февраля «по просьбе заявителя».

В сопроводительном письме Чемарда указывает, что брошюру под названием «Планы DP World в отношении FESCO», которую он отправил в эти ведомства 15 января, оператор подготовил «в соответствии с решениями» совещания у замминистра транспорта Юрия Цветкова по вопросу модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, состоявшегося 19 декабря. На нем, в частности, обсуждалось развитие группы FESCO, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания.

Контейнеровоз FESCO в порту Владивостока (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

РБК направил запросы Гарберу и TPG Capital. DP World действительно хочет купить долю в FESCO, как и другие претенденты, но на сделку необходимо согласие Зиявудина Магомедова, сказал РБК источник, близкий к руководству FESCO.

Как DP World намерена развивать порт Владивостока На модернизацию Владивостокского порта DP World пообещала направить около $350 млн, из них $200 млн — на расширение емкости контейнерных причалов, еще $150 млн — на увеличение его пропускной способности, а также на «интермодальный железнодорожный объект» в порту. Эти меры позволят расширить возможности обработки грузов во Владивостоке «для удовлетворения растущего спроса», пишет Сергей Чемарда. Он оценивает потенциал для увеличения грузоооборота в порту «в ближайшей перспективе» до 600 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit или двадцатифутовый эквивалент контейнера) в год. Чемарда оговаривается, что использует данные FESCO на июль 2017 год, которые получил от менеджмента российской группы, когда только начались переговоры о потенциальной сделке. За 2019 год объем перевалки порта Владивосток уже составил 625 тыс. TEU, сообщил РБК представитель FESCO.

Кто еще хочет купить FESCO

Помимо DP World об интересе к покупке FESCO в декабре 2019 года заявил владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев. Такой анонс он сделал всего через месяц после покупки контроля в крупнейшем контейнерном операторе «Трансконтейнер». Как рассказывал сам бизнесмен, FESCO «идеально ложится» в состав его активов: «Сейчас работаем над этим. Буду говорить с «Росатомом» (госкорпорация в ноябре приобрела 30% в группе «Дело». — РБК) и, может быть, искать схему, формулу, которая позволит выйти на предложение». Он также не исключал, что «с кем-то скооперируемся [для покупки], например с одним из международных транспортных агентов».

«В данный момент мы не рассматриваем покупку FESCO», — заявил РБК представитель «Росатома». Но он отметил, что госкорпорация ведет переговоры с DP World для «взаимовыгодного варианта партнерства» в рамках соглашения о намерениях, заключенного на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Суть партнерства собеседник РБК не пояснил.

Продается ли FESCO

Зиявудин Магомедов, находясь в СИЗО, за последний месяц уже дважды публично опровергал информацию о продаже транспортной группы. «В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней. Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL, чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российской и международной логистики», — говорилось в сообщении FESCO от 30 декабря. Во вторник, 21 января, представитель бизнесмена уточнил, что Магомедов не поручал председателю совета директоров FESCO Лейле Маммедзаде вести «с кем бы то ни было» переговоры о продаже принадлежащей ему доли в компании.

«Нам известно об интересе DP World к FESCO, но вопрос распоряжения акциями — это вопрос к акционерам, мы комментариев не даем», — сообщили РБК в пресс-службе FESCO.

Что DP World хочет получить за счет покупки FESCO

В стратегии DP World в отношении FESCO указано, что портовый оператор намерен «расширить свое присутствие в Азии», в том числе создать новые хабы в Китае и на Тайване, и российская транспортная группа будет частью этого плана.

После завершения потенциальной сделки FESCO «будет интегрирована в глобальную сеть DP World как компания, предоставляющая как российским, так и зарубежным грузовладельцам широкий спектр логистических услуг», отмечает Чемарда в своем письме: