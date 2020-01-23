Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 22 янв, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 22 янв, 13:13
«Кризис — хорошее время потерять душу»: Виктор Вексельберг Pro, 09:07 DP World сообщила правительству России о планах купить FESCO у Магомедова Бизнес, 09:00 Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25% Общество, 08:42 В Австралии пропал тушивший лесные пожары самолет Общество, 08:41 Первая ракетка России Медведев вышел в третий круг Australian Open Спорт, 08:25 В Приамурье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Общество, 08:21 Россия и Израиль упростили процедуру усыновления Общество, 08:18 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:03 Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции Общество, 08:01 Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83% Бизнес, 08:00 Как власти Австралии воспитывают «старорежимные» банки — Bloomberg Pro, 07:55 СМИ сообщили о возможных проблемах с поиском денег на задачи президента Деньги, 07:48 Мишустин назначил Сазанова замглавы Минфина Политика, 07:19 Выиграет ли Россия долгожданную медаль. Анонс 6-го этапа КМ по биатлону Спорт, 07:00
Бизнес ,  
0 

DP World сообщила правительству России о планах купить FESCO у Магомедова

Арабская DP World сообщила российскому правительству о планах приобрести 49% транспортной группы FESCO и подробно описала план его развития. Но крупнейший акционер группы — Зиявудин Магомедов — продавать его не намерен
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Один из крупнейших в мире портовых операторов DP World, подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов, направил в российское правительство план по покупке транспортной группы FESCO и ее дальнейшему развитию в рамках своей сети по всему миру.

Об этом говорится в письме представителя DP World в России Сергея Чемарды, которое он отправил 15 января в Минтранс, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минэкономразвития и Аналитический центр при правительстве. Подлинность документа РБК подтвердил чиновник правительства и источник, близкий к участнику совещания в Минтрансе по вопросу модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, которое состоялось в декабре 2019 года.

Чемарда отказался от комментариев. На момент публикации в Минтрансе и Минэкономразвития не ответили на запрос РБК.

Какой статус у переговоров по покупке FESCO

Впервые об интересе DP World к FESCO стало известно в 2017 году. Тогда, арабский оператор планировал приобрести вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) 35-40% FESCO у ее основного акционера — группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и других владельцев. «Частично там и наш пакет, но мы, как группа «Сумма», останемся контрольным акционером», — рассказывал РБК сам Магомедов. В рамках ходатайства на одобрение сделки Федеральной антимонопольной службой размер приобретаемого пакета указывался на уровне 49%. Cделка также потребовала одобрения правительственной комиссии по иностранным инвестициям (FESCO принадлежит стратегический актив — порт во Владивостоке), но его инвесторы так и не получили.

Как указывает в новом обращении представитель DP World, оператор готов приобрести те же 49% в головной компании FESCO — «Дальневосточном морском пароходстве».

Чемарда указывает в письме, что «инвестиционный проект», касающийся покупки доли в FESCO и «соответствующий стандартам российского документооборота», еще не готов — он будет представлен дополнительно «в ближайшие дни». Как утверждает один из источников РБК, планировалось, что Дмитрий Медведев, до недавнего времени занимавший пост премьер-министра, уже до конца февраля 2020 года представит президенту Владимиру Путину доклад о потенциале этой сделки. РБК направил запрос представителю нового премьера Михаила Мишустина, который был назначен на этот пост 16 января, с просьбой уточнить, сохраняется ли у нового главы кабинета министров этот вопрос в планах.

Представитель DP World в своем письме не указывает статус переговоров с акционерами FESCO и других деталей сделки. Он лишь утверждает, что купив долю в группе, DP World будет стремиться к дальнейшему развитию FESCO, модернизирует Владивостокский порт, вложив в него около $350 млн, и расширит парк вагонов для доставки большого количества грузов по Транссибирской магистрали.

Чем известна FESCO

FESCO — третья по величине судоходная компания и крупнейший перевозчик навалочных и генеральных грузов в России. Ее основные владельцы — Зиявудин Магомедов (32,5%), которого в марте 2018 года арестовали по обвинению в организации преступного сообщества, GHP Марка Гарбера (23,8%) и американская TPG Capital (17,4%). Группа владеет портом во Владивостоке, железнодорожными операторами и крупным парком контейнеров и фитинговых платформ. Выручка компании за 2018 год — 57 млрд руб., EBITDA — 10,6 млрд руб. Капитализация компании по итогам торгов 22 января на Московской бирже составила 24,1 млрд руб. (около $390 млн).

В октябре 2019 года «Ведомости» сообщали со ссылкой на источники, что DP World и РФПИ готовы поcле покупки доли в FESCO вложить $2 млрд в российские логистические проекты. Но об этих инвестициях в обращении представителя DP World в правительство не говорится. Как сообщили РБК в пресс-службе ФАС, срок рассмотрения заявки арабского инвестора на покупку доли в FESCO продлен до 26 февраля «по просьбе заявителя». 

В сопроводительном письме Чемарда указывает, что брошюру под названием «Планы DP World в отношении FESCO», которую он отправил в эти ведомства 15 января, оператор подготовил «в соответствии с решениями» совещания у замминистра транспорта Юрия Цветкова по вопросу модернизации транспортной и логистической инфраструктуры, состоявшегося 19 декабря. На нем, в частности, обсуждалось развитие группы FESCO, рассказал РБК источник, близкий к одному из участников совещания.

Контейнеровоз FESCO в порту Владивостока (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

РБК направил запросы Гарберу и TPG Capital. DP World действительно хочет купить долю в FESCO, как и другие претенденты, но на сделку необходимо согласие Зиявудина Магомедова, сказал РБК источник, близкий к руководству FESCO.

Как DP World намерена развивать порт Владивостока

На модернизацию Владивостокского порта DP World пообещала направить около $350 млн, из них $200 млн — на расширение емкости контейнерных причалов, еще $150 млн — на увеличение его пропускной способности, а также на «интермодальный железнодорожный объект» в порту.

Эти меры позволят расширить возможности обработки грузов во Владивостоке «для удовлетворения растущего спроса», пишет Сергей Чемарда. Он оценивает потенциал для увеличения грузоооборота в порту «в ближайшей перспективе» до 600 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit или двадцатифутовый эквивалент контейнера) в год.

Чемарда оговаривается, что использует данные FESCO на июль 2017 год, которые получил от менеджмента российской группы, когда только начались переговоры о потенциальной сделке. За 2019 год объем перевалки порта Владивосток уже составил 625 тыс. TEU, сообщил РБК представитель FESCO.

Кто еще хочет купить FESCO

Помимо DP World об интересе к покупке FESCO в декабре 2019 года заявил владелец группы «Дело» Сергей Шишкарев. Такой анонс он сделал всего через месяц после покупки контроля в крупнейшем контейнерном операторе «Трансконтейнер». Как рассказывал сам бизнесмен, FESCO «идеально ложится» в состав его активов: «Сейчас работаем над этим. Буду говорить с «Росатомом» (госкорпорация в ноябре приобрела 30% в группе «Дело». — РБК) и, может быть, искать схему, формулу, которая позволит выйти на предложение». Он также не исключал, что «с кем-то скооперируемся [для покупки], например с одним из международных транспортных агентов».

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»
Бизнес

«В данный момент мы не рассматриваем покупку FESCO», — заявил РБК представитель «Росатома». Но он отметил, что госкорпорация ведет переговоры с DP World для «взаимовыгодного варианта партнерства» в рамках соглашения о намерениях, заключенного на Петербургском экономическом форуме в июне 2019 года. Суть партнерства собеседник РБК не пояснил.

Продается ли FESCO

Зиявудин Магомедов, находясь в СИЗО, за последний месяц уже дважды публично опровергал информацию о продаже транспортной группы. «В связи с многочисленными спекуляциями, слухами и домыслами вокруг возможной смены акционеров в транспортной группе FESCO, совладелец компании Зиявудин Магомедов заявляет, что категорически не намерен продавать свою долю в ней. Он заинтересован в развитии актива, росте его рыночной стоимости, реализации цифровой стратегии и внедрении 5 PL, чтобы вывести FESCO на уровень флагмана российской и международной логистики», — говорилось в сообщении FESCO от 30 декабря. Во вторник, 21 января, представитель бизнесмена уточнил, что Магомедов не поручал председателю совета директоров FESCO Лейле Маммедзаде вести «с кем бы то ни было» переговоры о продаже принадлежащей ему доли в компании.

«Нам известно об интересе DP World к FESCO, но вопрос распоряжения акциями — это вопрос к акционерам, мы комментариев не даем», — сообщили РБК в пресс-службе FESCO.

Что DP World хочет получить за счет покупки FESCO

В стратегии DP World в отношении FESCO указано, что портовый оператор намерен «расширить свое присутствие в Азии», в том числе создать новые хабы в Китае и на Тайване, и российская транспортная группа будет частью этого плана.

После завершения потенциальной сделки FESCO «будет интегрирована в глобальную сеть DP World как компания, предоставляющая как российским, так и зарубежным грузовладельцам широкий спектр логистических услуг», отмечает Чемарда в своем письме:

  • Он обещает, что арабский портовый оператор использует свою глобальную коммерческую сеть для активного продвижения торгового коридора Владивосток — Москва — Европа, который развивает FESCO, в качестве «экономически эффективной альтернативы» традиционным морским маршрутам, которые используют азиатские грузовладельцы.
  • DP World также намерен интегрировать FESCO в свои другие проекты, предложив расширенный транзитный маршрут из Азии в Европу по Транссибирской магистрали.
  • Инвестиции DP World в FESCO расширят доступ транзитных грузов (из Азии) на рынки Центральной и Восточной Европы через интермодальные перевозки из Владивостока, пишет представитель арабского оператора: «DP World будет сотрудничать с судоходными линиями и грузовладельцами для привлечения большого количества грузов из Азии и Европы во Владивосток».
  • Сделка откроет доступ российских и транзитных грузов в Западную Европу и Северную Америку через Северный морской путь, поскольку «он становится экономически выгодным».
Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
При участии: Ольга Агеева
Теги: «Росатом», Зиявудин Магомедов, «Трансконтейнер»
Материалы по теме
Покупатель «Трансконтейнера» заявил об интересе к FESCO
Бизнес
Шишкарев направил Абрамовичу и ВТБ оферту на выкуп «Трансконтейнера»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter