Минфин оценил доходы от ужесточения табачного регулирования в ₽100 млрд
Во внесенном в Госдуму проекте федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов появилась дополнительная статья дохода — «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию». Правительство рассчитывает, что в 2023 году бюджетные доходы по ней составят 100 млрд руб. — это увеличит общий объем поступлений от табачных акцизов почти до 751 млрд руб. Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении 26 октября.
В пресс-службе Минфина РБК пояснили, что дополнительные налоговые доходы дадут меры, заложенные в разработанном министерством законопроекте о госрегулировании табачной отрасли. Предложения по ужесточению регулирования производства и оборота продукции в табачной отрасли Минфин разработал в прошлом году, а в июне 2022 года проект отраслевого закона был внесен в правительство.
Что предлагает Минфин
Минфин считает, что из-за наличия у табачной отрасли нескольких регуляторов (ее курируют, в частности, Минсельхоз, Минздрав России, МВД России, Роспотребнадзор, ФНС России и ФТС России), а также разрозненного нормативно-правового регулирования на рынке почти отсутствуют «действенные механизмы контроля» за производством и оборотом табачной продукции. Это, в свою очередь, ведет к увеличению нелегального производства и оборота сигарет и никотинсодержащей продукции, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В качестве модели регулирования министерство предлагает использование «налаженной системы госрегулирования и контроля алкогольного рынка».
Основные требования подготовленного Минфином законопроекта предусматривают получение лицензий участниками оборота для следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенной табачной продукции, сырья, никотинсодержащей продукции и никотинового сырья; оптовая торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, а также их сырьем; производство, хранение и поставки произведенных сигар. На розничную торговлю табачной продукцией получение лицензии не потребуется.
Также производители будут обязаны регистрировать основное оборудование для производства табачных изделий и сырья. Если оно не используется, оно должно быть законсервировано.
Учет объема производства и оборота продукции, согласно документу, должен производиться с использованием государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (национальная система маркировки «Честный знак»).
Документ предусматривает также запрет на продажу табачных изделий не в потребительской упаковке и обязательное наличие сопроводительных документов и маркировки при обороте никотиносодержащей продукции.
Все меры, предлагаемые законопроектом, как уточнили в пресс-службе министерства, позволят установить эффективный государственный контроль за производством и оборотом табака и никотинсодержащей продукции и снизить объем нелегального рынка, обеспечив тем самым поступление в бюджет в 2023–2025 годов дополнительных доходов.
Сколько нелегальных сигарет в России
Объемы нелегальной табачной продукции в России оценивал Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (АНО «ННЦК»). Согласно имеющимся у РБК данным его исследования (проводилось во втором–третьем кварталах 2022 года), на долю нелегальной продукции сейчас приходится 12,1% российского рынка табака. Больше всего нелегальных сигарет встречается в пограничных регионах— Новгородской и Брянской областях: контрафакт там составляет 43,6% и 32,7% от оборота.
Самая большая доля в нелегальном обороте — это сигареты, незаконно ввезенные из соседних стран Евразийского экономического союза (помимо России в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). На них в 2022 году приходится 7,5% российского рынка табачной продукции, и доля этого контрафакта растет (в 2021 году она составляла 6,7%). Большинство нелегальных сигарет поступает из Белоруссии: на их долю приходится 92% ввезенного в Россию табачного контрафакта из стран ЕАЭС, на втором месте — Армения (с долей 5,7%).
Среди контрафактных пачек чаще всего встречаются сигареты международных производителей: из них 40% — это марки Philip Morris (выпускает сигареты Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M, Bond Street и др). Еще 28% нелегальных пачек — это марки Japan Tobacco International (производит сигареты Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, Kiss, «Петр I» и др.), 19% — бренды British American Tobacco (среди ее сигарет — Dunhill, Kent, Vogue, Rothmans, Pall Mall, Lucky Strike и «Ява»).
Из-за незаконного оборота табака федеральный бюджет потерял в первом полугодии 2022 года как минимум 38,7 млрд руб., а за весь 2021 год сумма недоплаченных акцизов, по оценкам АНО «ННЦК», составила 75,2 млрд руб.
Анализ действующей системы взимания акцизов на табачные изделия Счетной палатой показал, что из-за роста продаж нелегальной продукции с 2016 года до середины 2021 года федеральный бюджет недосчитался 295,6 млрд руб.
Сейчас законопроект Минфина, по данным директора департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям British American Tobacco в России Олега Барвина, по-прежнему находится на рассмотрении правительства. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.
В случае если закон вступит в силу, это сыграет свою роль в снижении нелегального оборота табака, в особенности благодаря новым инструментам контроля за перемещением сырья и оборудования, допускает Барвин. Но о том, какие доходы это может принести бюджету, судить, по его мнению, сложно: «Объем дополнительных налоговых сборов будет зависеть от скорости принятия законопроекта и его вступления в силу, а также от эффективности использования предложенных в нем мер», — отмечает топ-менеджер.
С учетом неясных сроков принятия закона и сложностей нововведений для отрасли, влияние этой меры на поступления в бюджет в 2023 году может быть крайне ограниченным, указывает главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев.