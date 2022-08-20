Рабочая группа при правительстве выступила за отмену маркировки пива

По данным РБК, рабочая группа при правительстве выступила за отмену обязательного требования по маркировке пивных напитков. Ранее союз пивоваров обратился к президенту, заявив, что обязательная маркировка пива «парализует» отрасль

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Рабочая группа при правительственной комиссии по реализации «регуляторной гильотины» признала избыточным требование по маркировке пивных напитков, говорится в протоколе заседания от 19 августа (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердили РБК два участника рабочей группы.

Как следует из протокола, большинство голосовавших выступили за отмену обязательного требования по маркировке средствами идентификации пивоваренной продукции и напитков брожения (сидр, пуаре, медовуха). Небольшая часть участников проголосовала за перенос сроков требования введения маркировки.

Требование о начале маркировки содержится в перечне Министерства промышленности и торговли. Пересмотр обязательных требований вступающих в срок с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года проводится по поручению куратора реформы контрольно-надзорной деятельности вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

РБК обратился за комментариями в аппарат Дмитрия Григоренко и Минпромторг. Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) сообщил, что в распоряжение правительства, где утвержден перечень товаров, подлежащих маркировке, включено пиво, но без точного срока введения обязательной маркировки. «Он будет утвержден позже. В связи с этим вопрос маркировки пива не может быть объектом рассмотрения рабочей группы по регуляторной гильотине, так как на сегодняшний день не принято постановление правительства с утвержденными сроками введения такой маркировки», — рассказал собеседник РБК.

В протоколе заседания содержится особое мнение сопредседателя рабочей группы Ильи Ломакина-Румянцева, в котором он указывает, что требование Григоренко предусматривало обязанность «сформировать перечни обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах и вступающих в силу с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года.

«Рассматриваемое требование не вступает в силу с 1 сентября 2022 года и может не вступить в силу до 2025 года, если такое решение будет принято по результатам эксперимента», — процитирован в документе Ломакин-Румянцев. Он полагает, что до завершения эксперимента без «обстоятельного анализа его результатов, без выяснения позиции всех сторон, участвующих в эксперименте, без учета всех последствий для бизнеса и государства» принятие решения об отмене обязательного требования вряд ли обосновано.

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Правительство включило пиво в перечень товаров для цифровой маркировки в январе 2022 года. Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков идет с 1 апреля 2021 года и должен завершится 31 августа 2022 года. За первый месяц к эксперименту присоединились 95 компаний, в том числе 60 производителей, которые составляют 17% рынка.

Ассоциация производителей пива ранее предупреждала, что из-за требований по маркировке уже с 1 сентября могут начаться сбои в поставках разливного пива в точки общепита. В конце 2022 года проблемы с поставками могут начаться и в отношении других сегментов рынка, отметили там. По данным ассоциации, поставщики оборудования для маркировки не смогут удовлетворить потребности рынка к установленному сроку, кроме того, из-за введения маркировки могут вырасти конечные цены на товар и впоследствии доля нелегального рынка.

После этого дополнительно проанализировать социально-экономические последствия введения обязательных требований и возможные издержки для предпринимателей поручил президент Владимир Путин.

РБК в конце июля сообщал, что Минпромторг достиг договоренности с Центром развития перспективных технологий и Ассоциацией производителей пива о том, что цифровая маркировка пивной продукции в России начнется с 1 апреля следующего года. Согласно проекту, маркировка станет обязательной для пива в кегах с 1 апреля 2023 года, для пива в стеклянной или полимерной упаковке — с 1 октября 2023 года и для пива в алюминиевой таре — с 15 января 2024 года. Об этих сроках договорился Минпромторг.