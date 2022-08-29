В Минпромторге заявили об обязательной маркировке детской воды с 1 марта 2023 года

В России с марта 2023 года введут обязательную маркировку детской воды

В России с 1 марта следующего года введут обязательную маркировку для упаковок с водой для детского питания, сообщила директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева, передают «Известия».

«Сейчас такая вода исключена из маркировки, и недобросовестные участники пользуются этим. Мы видим сейчас, когда и пятилитровые канистры с надписью «детская вода» находятся в реализации. Но лабораторные исследования показывают, что там никакой детской воды не содержится», — рассказала она, добавив, что для производства детской воды есть ряд повышенных требований.

Требование о маркировке минеральной воды в России действует с декабря прошлого года, а в марте эта мера затронула и все остальные виды питьевой воды. К подготовке детской воды предъявляются особые требования, за ее безопасностью установлен более жесткий контроль.

К 2024 году российские власти планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, цель которой — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. Обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак» уже действует для целого ряда товаров: кроме упакованной воды в список входят меховые изделия, лекарства, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция. Производители товаров, подлежащих маркировке, неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.

Товары маркируются двумерным кодом Data Matrix, стоимость одного кода для компаний составляет 50 коп. Маркировка дает возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж, а покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».