Мордашов продал долю в банке «Россия»

Алексей Мордашов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов больше не владеет долей в банке «Россия», сообщил РБК представитель бизнесмена.

«На текущий момент Алексей Александрович Мордашов не владеет долями в банке «Россия» и Национальной медиа группе», — сказал собеседник РБК.

Ранее о продаже акций Мордашова в банке «Россия» сообщила газета The Globe and Mail со ссылкой на пресс-секретаря «Северстали» Анастасию Мишанину. В материале речь шла о просьбе канадского сенатора Клода Кариньяна внести Мордашова в санкционный список, поскольку Nordgold (бизнесмен передал жене свою долю в этой компании до введения санкций) работает в Канаде. Мишанина отметила, что канадскому правительству следует принять во внимание, что миллиардер избавился от своих вложений в банке «Россия» и российских медиаактивах, поэтому «нет никаких оснований для применения к нему санкций».

В феврале Мордашов попал под санкции Евросоюза, одним из обоснований их введения были доли владения бизнесмена в Национальной медиа группе (НМГ) и банке «Россия» (в 2017 году составляла 5,4%). США ввели ограничения против него в июне.

В мае источники РБК и Bloomberg со ссылкой на источник сообщили, что структуры Мордашова вышли из капитала НМГ. Сделка была инициирована еще до начала специальной военной операции на территории Украины, а закрыта уже после.

Мордашов возглавил список российских миллиардеров, чье состояние сильнее всего пострадало из-за санкций, писал Forbes в апреле. В 2021 году его состояние оценивалось в $29,1 млрд, а в 2022-м стоимость активов Мордашова упала до $13,2 млрд.