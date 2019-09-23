«Транснефть» раскрыла статистику содержания хлора в нефти «Роснефти»

Данные были опубликованы на фоне спора двух компаний, начавшегося из-за загрязнения нефтепровода «Дружба». После инцидента «Роснефть» предложила ужесточить требования к содержанию хлорорганики в нефти

Фото: Глеб Щелкунов / «‎Коммерсантъ»

«Роснефть» регулярно сдает в систему трубопроводов нефть со средним содержанием хлорорганики (ХОС) выше 1 ppm (миллионной доли), говорится в сообщении на сайте «Транснефти».

В публикации указано, что компании, включая «Роснефть», сдают нефть, которая соответствует действующим законодательным нормативам, однако количество ХОС в ней «значительно превышает» 1 ppm.

В частности, утверждают в «Транснефти», за восемь месяцев 2019 года «Роснефть» отдала в систему компании 131,1 млн т нефти со средним содержанием ХОС 1,7 ppm, причем в некоторых регионах показатель доходил до 4 ppm. «По фактическим данным за 2018 год, более половины общего объема сдачи нефти компании ПАО «Роснефть» составляет нефть с содержанием ХОС более 1,0 рpm», — уточнили в «Транснефти».

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти» .



