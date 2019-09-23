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Грязная нефть в «Дружбе» ,  
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«Транснефть» раскрыла статистику содержания хлора в нефти «Роснефти»
Данные были опубликованы на фоне спора двух компаний, начавшегося из-за загрязнения нефтепровода «Дружба». После инцидента «Роснефть» предложила ужесточить требования к содержанию хлорорганики в нефти
Транснефть TRNFP ₽151 700 +0,23% Купить
Роснефть ROSN ₽428,75 +0,11% Купить
Фото: Глеб Щелкунов / «‎Коммерсантъ»

«Роснефть» регулярно сдает в систему трубопроводов нефть со средним содержанием хлорорганики (ХОС) выше 1 ppm (миллионной доли), говорится в сообщении на сайте «Транснефти».

В публикации указано, что компании, включая «Роснефть», сдают нефть, которая соответствует действующим законодательным нормативам, однако количество ХОС в ней «значительно превышает» 1 ppm.

В частности, утверждают в «Транснефти», за восемь месяцев 2019 года «Роснефть» отдала в систему компании 131,1 млн т нефти со средним содержанием ХОС 1,7 ppm, причем в некоторых регионах показатель доходил до 4 ppm. «По фактическим данным за 2018 год, более половины общего объема сдачи нефти компании ПАО «Роснефть» составляет нефть с содержанием ХОС более 1,0 рpm», — уточнили в «Транснефти».

РБК направил запрос в пресс-службу «Роснефти» .


Бизнес
«Транснефть» ответила на предложения Шрёдера по контролю качества нефти

В конце августа стало известно, что после инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» (оператор — «Транснефть») глава совета директоров «Роснефти» и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву привлечь для контроля за качеством российской нефти независимых инспекторов, а также ужесточить норму по содержанию в ней хлорорганики до 1 ppm вместо установленных странами ЕАЭС 6 ppm.

После этого советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил «Ведомостям», комментируя предложения Шредера, что его компания готова использовать независимых инспекторов, но только в том случае, если оплачивать их услуги будут другие нефтяные игроки. При этом, по словам Демина, в 2018–2019 годах «Роснефть» сама сдавала в систему магистральных трубопроводов нефть, в которой показатели хлорорганики доходили до 8 ppm.

Бизнес
«Транснефть» ответила на предложения Шрёдера по контролю качества нефти

В «Роснефти» в ответ заверили, что оборудование на российских и европейских НПЗ «исключает возможность» переработки нефти с содержанием хлорорганики выше 1 ppm. Именно этим обусловлено предложение Шрёдера ужесточить этот норматив, пояснили в компании.

Автор: Артём Губенко
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Герхард Шредер, «Роснефть», Транснефть
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