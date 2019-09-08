«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
USD Бирж. 65,73 -0,49 EUR Бирж. 72,50 -0,57 Brent 60,69 -2,51% USD Нал. 66,31 64,60 EUR Нал. 73,28 71,49 USD ЦБ 66,00 -0,05 EUR ЦБ 72,89 +0,01 EUR/USD 1,1026 -0,0008 BTC/USD Бирж. 10 364,28 -121,72 IMOEX 2 797,55 -0,34% RTSI 1 340,52 +0,19% DJIA 26 797,46 +0,26% Nasdaq 8 103,07 -0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Платина $900 (-6,73%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 66 (-0,05) Quote, 06 сен, 13:59
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 72,89 (+0,01) Quote, 06 сен, 13:59
Восемь кандидатов от КПРФ выбились в лидеры на выборах в Мосгордуму Политика, 08 сен, 23:55 «Единая Россия» стала оппозицией в Хабаровском крае Политика, 08 сен, 23:46 Действующие губернаторы показали лидерство на всех выборах глав регионов Политика, 08 сен, 23:22 В центре Москвы автомобиль сбил мужчину в инвалидной коляске Общество, 08 сен, 23:21 Памфилова заявила о предоставлении нападавшему еды и работы при обращении Общество, 08 сен, 22:58 Лидерство кандидатов от власти и «потерянный регион» для «Единой России» Политика, 08 сен, 22:55 ВЦИОМ дал экзитполы для Алтая, Мурманской и Архангельской областей Политика, 08 сен, 22:37 «Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти Бизнес, 08 сен, 22:29 В Минпросвещения объяснили существование предмета «Русский родной язык» Общество, 08 сен, 22:07 Экзитполы показали победу Беглова с результатом более 50% Политика, 08 сен, 22:00 СПЧ не обнаружил значительных нарушений на выборах в России Политика, 08 сен, 21:55 Путин уволил занимавшегося вопросами защиты детей помощника Бастрыкина Политика, 08 сен, 21:49 Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране Политика, 08 сен, 21:45 Эрдоган обвинил США в желании обезопасить своих сторонников в Сирии Политика, 08 сен, 21:43
Грязная нефть в «Дружбе» ,  
0 
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
«Транснефть» отреагировала на предложение «Роснефти» по контролю качества экспортной нефти. Компания по пунктам ответила главе совета директоров компании Герхарду Шредеру, предлагавшему привлечь к контролю независимых экспертов
Транснефть TRNFP ₽154 500 -0,35% Купить
Роснефть ROSN ₽422,9 +1,1% Купить
Топливохранилище «Транснефти» в порту Приморск (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах. Официальную позицию компания изложила в сообщении опубликованном на своем сайте.

«Очевидно, что полное исключение возможности попадания в систему МН некачественного сырья вследствие «человеческого фактора», в том числе умышленных преступных действий в принципе невозможно. В то же время разработанные компанией мероприятия комплексно взаимоувязаны и направлены на снижение указанного риска», — заявили в «Транснефти».

В «Транснефти» не согласились с заявлением «Роснефти», в котором та утверждала, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» нанес «огромный имущественный и репутационный ущерб российским поставщикам, существенно подорвав доверие к качеству российской нефти». В «Транснефти» напомнили, что даже в период загрязнения магистральных нефтепроводов поставки европейским потребителям продолжались. Значительная часть сырья отправлялось из портов в Усть-Луге и Приморске, входящих в систему «Транснефти».

«Роснефть» предлагала привлечь независимых экспертов для контроля качества поступающей в систему трубопроводов нефти. В ответ в «Транснефти» напомнили, что сейчас приемо-сдаточные пункты, через которые сырье идет в трубы, не находятся под контролем «Транснефти». Против этой практики компания возражает, настаивая на том, чтобы их передали под ее операционное управление. Только так можно эффективно контролировать качество идущей в трубопроводы нефти.

«Выдвигаемые ПАО «НК «Роснефть» обвинения Компании в монополизации процесса контроля качества нефти представляются странными и надуманными, так как ПАО «Транснефть» является субъектом естественной монополии в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам», — подчеркнули в «Транснефти».

В связи с этим компания отказалась поддержать предложение «Роснефти» о привлечении независимых наблюдателей, которые на обязательной основе ежедневно контролировали бы качество сырья, поступающего в трубопроводы. Такая практика сейчас не используется ни одной нефтяной компанией, напомнили в «Транснефти», поскольку международные эксперты сейчас «не несут практически никакой ответственности перед клиентами за достоверность результатов проведенной ими проверки качества нефти».

В то же время, привлечение независимых контроллеров на добровольной основе в «Транснефти» считают верным решением. «Компания считает оптимальной сложившуюся практику, при которой заинтересованные участники рынка транспортировки нефти имеют возможность привлекать независимые сюрвейерские компании для осуществления дополнительных проверок качества нефти на добровольной основе и за свой счет», — говорится в сообщении.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений. Загрязнение магистрального экспортного трубопровода привело к сбоям в отгрузке нефти потребителям, часть стран импортеров российского сырья прекратили его принимать.

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер в конце августа обратился к премьеру Дмитрию Медведеву изложил план, в котором для предотвращения аналогичных ситуаций в будущем предложил нанять независимых инспекторов (сюрвейеров). Они должны были бы ежедневно проверять качество нефти в трубопроводах «Транснефти». Также он предложил усилить контроль за мини-НПЗ и расширить перечень информации, которую «Транснефть» должна раскрывать нефтяным компаниям.

Бизнес
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по качеству российской нефти

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин в интервью «Ведомостям» 30 августа возможность привлечения сюрвейеров к контролю качества нефти не исключал. Однако, отмечал он, это произойдет только в том случае, если сами нефтяные компании профинансируют оплату их услуг — сама «Транснефть» за работу международных экспертов платить не намерена.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: «Транснефть», «Роснефть», контроль качества
Материалы по теме
«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером
Бизнес
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по качеству российской нефти
Бизнес
Козаку поручили разобраться в споре «Транснефти» и «Роснефти» по «Дружбе»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter