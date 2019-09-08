«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти

«Транснефть» отреагировала на предложение «Роснефти» по контролю качества экспортной нефти. Компания по пунктам ответила главе совета директоров компании Герхарду Шредеру, предлагавшему привлечь к контролю независимых экспертов

Топливохранилище «Транснефти» в порту Приморск (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах. Официальную позицию компания изложила в сообщении опубликованном на своем сайте.

«Очевидно, что полное исключение возможности попадания в систему МН некачественного сырья вследствие «человеческого фактора», в том числе умышленных преступных действий в принципе невозможно. В то же время разработанные компанией мероприятия комплексно взаимоувязаны и направлены на снижение указанного риска», — заявили в «Транснефти».

В «Транснефти» не согласились с заявлением «Роснефти», в котором та утверждала, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» нанес «огромный имущественный и репутационный ущерб российским поставщикам, существенно подорвав доверие к качеству российской нефти». В «Транснефти» напомнили, что даже в период загрязнения магистральных нефтепроводов поставки европейским потребителям продолжались. Значительная часть сырья отправлялось из портов в Усть-Луге и Приморске, входящих в систему «Транснефти».

«Роснефть» предлагала привлечь независимых экспертов для контроля качества поступающей в систему трубопроводов нефти. В ответ в «Транснефти» напомнили, что сейчас приемо-сдаточные пункты, через которые сырье идет в трубы, не находятся под контролем «Транснефти». Против этой практики компания возражает, настаивая на том, чтобы их передали под ее операционное управление. Только так можно эффективно контролировать качество идущей в трубопроводы нефти.

«Выдвигаемые ПАО «НК «Роснефть» обвинения Компании в монополизации процесса контроля качества нефти представляются странными и надуманными, так как ПАО «Транснефть» является субъектом естественной монополии в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам», — подчеркнули в «Транснефти».