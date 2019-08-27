СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти

Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики. Экс-канцлер Германии изложил свои предложения в письме премьеру Дмитрию Медведеву, пишут «Ведомости» со ссылкой на шесть источников, знакомых с его содержанием. Трое из них — чиновники, остальные близки к нефтяным компаниям.

После инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» необходимо восстанавливать имидж российской нефти, пишет Шредер. По его мнению, этому помогут сюрвейеры — независимые инспекторы, которые ежедневно проверяли бы качество нефти в трубопроводах «Транснефти». Глава совета директоров «Роснефти» против передачи «Транснефти» в управление всех пунктов сдачи и приема нефти в России.

Материал дополняется.