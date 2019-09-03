«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером

«Роснефть» сочла неуважительными комментарии советника главы «Транснефти» по поводу идей Шредера по усилению контроля за качеством нефти в магистральных трубопроводах

Герхард Шредер (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения совета директоров компании Герхарда Шредера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Роснефть» считает неприемлемыми по сути и неуважительными по форме комментарии г-на Демина от имени компании «Транснефть» по поводу обращения Герхарда Шредера, направленного главе правительства Российской Федерации», — указано в сообщении. В «Роснефти» отметили, что обращение Шредера отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные и распространенные в мировой практике предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России и других стран, а также на снятие досрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти. В компании также указали, что никто из «Транснефти» не дал ответа на «принципиальные вопросы», касающиеся загрязненной нефти (например, что стало причиной загрязнения).

«Роснефть» напомнила, что Шредер является председателем совета директоров «Северного потока-2», который находится под «давлением конкурентов и геополитических оппонентов России», и в связи с этим призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером за публичные комментарии в его адрес.

Ранее Демин заявил, что в «Транснефти» ознакомились с официальным обращением Шредера «О комплексных мерах по повышению контроля качества в системе магистральных трубопроводов», где говорится о необходимости ежедневного контроля качества нефти. По его словам, «Транснефть» может согласиться с предложением «Роснефти» о привлечении независимых инспекторов (сюрвейеров), но только в случае, если расходы на себя возьмут нефтяные компании.