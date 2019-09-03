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«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шредером
«Роснефть» сочла неуважительными комментарии советника главы «Транснефти» по поводу идей Шредера по усилению контроля за качеством нефти в магистральных трубопроводах
Герхард Шредер (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения совета директоров компании Герхарда Шредера о необходимости усиления контроля за качеством нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Роснефть» считает неприемлемыми по сути и неуважительными по форме комментарии г-на Демина от имени компании «Транснефть» по поводу обращения Герхарда Шредера, направленного главе правительства Российской Федерации», — указано в сообщении. В «Роснефти» отметили, что обращение Шредера отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные и распространенные в мировой практике предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России и других стран, а также на снятие досрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти. В компании также указали, что никто из «Транснефти» не дал ответа на «принципиальные вопросы», касающиеся загрязненной нефти (например, что стало причиной загрязнения).

«Роснефть» напомнила, что Шредер является председателем совета директоров «Северного потока-2», который находится под «давлением конкурентов и геополитических оппонентов России», и в связи с этим призвала «Транснефть» извиниться перед Шредером за публичные комментарии в его адрес.

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Ранее Демин заявил, что в «Транснефти» ознакомились с официальным обращением Шредера «О комплексных мерах по повышению контроля качества в системе магистральных трубопроводов», где говорится о необходимости ежедневного контроля качества нефти. По его словам, «Транснефть» может согласиться с предложением «Роснефти» о привлечении независимых инспекторов (сюрвейеров), но только в случае, если расходы на себя возьмут нефтяные компании.

Демин прокомментировал и предложение Шредера об ужесточении нормативных требований к качеству нефти, а также изменении предельного содержания хлороорганики до уровня не выше 1 ppm (миллионной доли). «Особую обеспокоенность у меня вызвало упоминание в письме невозможности председателю СД «Роснефти» получать информацию, как я понимаю и в собственной компании, и из-за этого обращаться за ней в открытые и не всегда достоверные источники», — говорил Демин.

По его утверждению, «Роснефть» скрывает от главы совета директоров, что в 2018 — 2019 годах при приеме нефти в систему магистральных трубопроводов от обществ группы «Роснефти» значения хлорорганических соединений доходили до 8 ppm на некоторых приемно-сдаточных пунктов. «При этом и Г. Шредеру, и общественности транслируются заявления от имени компании о неприменении химреагентов с органическими хлоридами при добыче», — отметил Демин. Он также добавил, что «Транснефть» готова предоставить публике информацию о качестве транспортируемой нефти, если такое решение примут грузоотправители.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на поступление по трубопроводу «Дружба» нефти с содержанием хлороорганических соединений, превыщающих норму в десятки раз. Принимать российское сырье, помимо Белоруссии, прекратили Германия, Польша и Словакия. Позднее поставки чистой нефти были возобновлены. По факту загрязнения нефти Следственный комитет России завел уголовное дело.

Авторы: Юлия Выродова, Людмила Подобедова
Теги: «Роснефть», «Транснефть», Герхард Шредер
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