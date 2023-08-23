Reuters узнал о росте премии за военный риск для судов с нефтью

Премия выросла примерно с 1% от стоимости груза до 1,2–1,25%, сообщили трейдеры. Они связали это с обострением ситуации после выхода России из зерновой сделки

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Страховые компании уведомили фрахтователей и владельцев судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты по Черному морю, об увеличении премии за военный риск из-за обострения ситуации в акватории после выхода России из зерновой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

По словам собеседников агентства, премия выросла примерно с 1% от стоимости груза до 1,2–1,25%. Теперь каждый рейс будет стоить на $200 тыс. дороже за один танкер Suezmax (суда, способные пройти через Суэцкий канал с полной загрузкой; одно такое судно может перевозить 120–200 тыс. т) при поставках нефти в Индию.

Это увеличит общие затраты России на экспорт нефти, которые и так выросли с февраля 2022 года из-за санкций, указывает Reuters. Страховка и фрахт обходились российским компаниям до $20 млн за танкер, или более трети от стоимости каждого груза.

«Объемы, идущие из России, связаны с более высокими рисками, чем другие, хотя текущая ситуация дает страховщикам множество оснований поднять цены для всех, кто работает в российских черноморских портах», — пояснил один из трейдеров.

Россия в июле отказалась продлевать зерновое соглашение. Позднее Минобороны заявило, что с 20 июля будет считать все суда в акватории Черного моря, идущие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов, то есть законными целями российских войск, а страны, под флагами которых следуют суда, — вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Ведомство объявило некоторые районы Черного моря опасными для судоходства. В Кремле утверждали, что Украина использовала зерновые коридоры в военных целях. В ответ украинское Минобороны объявило об аналогичных мерах в отношении судов, направляющихся в российские порты.

С августа Минобороны России несколько раз отчитывалось об отражении атак украинских беспилотных катеров на российские суда. В частности, в ночь на 5 августа в Керченском проливе (акватория Азовского моря) российский танкер Sig получил пробоину в машинном отделении из-за атаки морского дрона. На борту находились 11 человек, они не пострадали. Разлива топлива также не произошло. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, комментируя атаку, заявил, что любые инциденты с российскими кораблями или Крымским мостом являются, по мнению Киева, полностью законными. Он назвал атаки спецоперациями, которые проводятся в «территориальных водах Украины».

Утром 13 августа в юго-западной части Черного моря патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» заметил сухогруз «Сукра Окан» под флагом Палау, идущий в украинский порт Измаил. Капитан судна, по данным военного ведомства, проигнорировал требование остановиться для досмотра, после чего российский корабль открыл предупредительный огонь. С борта «Василия Быкова» был поднят вертолет Ка-29 с российскими военнослужащими, которые высадились на сухогруз. После досмотра судно проследовало в порт назначения.

17 августа украинские военные в 237 км юго-западнее Севастополя попытались атаковать с помощью безэкипажного катера корабли Черноморского флота, контролирующие судоходство в юго-западной части Черного моря. Атака была отбита, а беспилотный катер уничтожен сторожевым кораблем «Пытливый» и патрульным «Василий Быков», отрапортовали в министерстве.