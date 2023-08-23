Аналитики заявили об исчерпании легких возможностей для роста АПК

Последние годы АПК демонстрировал «внушительные» успехи, но их достигли, когда у аграриев были западные технологии, считают «Яков и партнеры». В Минсельхозе считают, что текущего уровня цифровизации хватит для устойчивого развития

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский агропромышленный комплекс исчерпал легкие возможности для роста, и перед ним остро стоит вопрос цифровизации. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey) в исследовании, посвященном внедрению цифровых технологий в АПК, с которым ознакомился РБК.

В последние годы аграрный сектор в России активно развивался и показывал внушительные успехи, отмечают аналитики. Например, с 2016 года сельхозпроизводство в стране выросло на 69% (с $76 до $129 млрд в 2022 году). России удалось не только улучшить ситуацию с собственной продовольственной безопасностью и выйти по большинству целевых показателей на самообеспеченность, но и начать обеспечивать продовольствием другие страны. Экспорт АПК вырос с 2016 года более чем в два раза — с $18 до $42 млрд.

«Однако эти показатели были достигнуты в то время, когда аграриям были доступны западные средства и технологии производства, а движению денежных потоков ничто не препятствовало», — подчеркивают эксперты «Яков и партнеры».

После февральских событий 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине, а западные страны ввели антироссийские санкции, индекс продовольственной безопасности страны, несмотря на рекордный урожай в сезоне 2022/2023, снизился до 69,1% против 74,8% за предыдущий год, указано в исследовании. Аналитики объясняют это несколькими факторами: подорожанием средств производства, замедлением внедрения инновационных технологий, нарушением цепочек поставок и политическими препятствиями.

Сейчас России необходимо повышать эффективность агропромышленного комплекса, и одно из действенных решений этой задачи — расширение мероприятий по внедрению цифровых технологий. «Все легко реализуемые возможности для развития уже исчерпаны. В этих условиях остро встает вопрос о цифровизации, которая могла бы стать магистральным путем для дальнейшего роста», — считают эксперты.

Что происходит с цифровизацией АПК в России

Анализ «Якова и партнеры» показал, что по уровню внедрения цифровых технологий российский АПК существенно уступает ведущим странам. Разработанный компанией индекс цифровизации показывает, что Россия по итогам 2022 года находится на восьмом месте рейтинга с показателем 27,2. Для сравнения, у США он составляет 75,5, у Австралии — 64,6, у Канады 64,4, у Израиля — 63,8, а у Германии — 59,7.

«Яков и партнеры» выделяют три основных особенности развития российского сельского хозяйства с точки зрения технологий:

ограниченный охват мероприятий в сфере цифровизации : ее проводят в основном крупные вертикально интегрированные агрохолдинги и практически не внедряют малые и средние производители. Как правило, компании делают фокус на точечном внедрении готовых решений. Нововведения по преимуществу затрагивают производство, а не процессы переработки и реализации.

: ее проводят в основном крупные вертикально интегрированные агрохолдинги и практически не внедряют малые и средние производители. Как правило, компании делают фокус на точечном внедрении готовых решений. Нововведения по преимуществу затрагивают производство, а не процессы переработки и реализации. нехватка специалистов по цифровым технологиям на предприятиях АПК: Россия значительно отстает от передовых стран по объемам и эффективности инвестиций в аграрную науку — они почти в 60 раз меньше, чем в США. Многие вузы не ориентированы на подготовку востребованных рынком специалистов. По данным Высшей школы экономики, которые приводятся в исследовании, если к 2021 году в США за десять лет было подготовлено почти 2 тыс. специалистов в области аграрной генетики, селекции и репродуктивных технологий, то в России обучение по таким специальностям не осуществлялось вообще.

Россия значительно отстает от передовых стран по объемам и эффективности инвестиций в аграрную науку — они почти в 60 раз меньше, чем в США. Многие вузы не ориентированы на подготовку востребованных рынком специалистов. По данным Высшей школы экономики, которые приводятся в исследовании, если к 2021 году в США за десять лет было подготовлено почти 2 тыс. специалистов в области аграрной генетики, селекции и репродуктивных технологий, то в России обучение по таким специальностям не осуществлялось вообще. фокус цифровых государственных решений на контроле за аграриями, а не на развитии отрасли: цифровизация российского АПК хорошо прослеживается по целевым показателям, которые устанавливает государство — в приоритете Минсельхоза оказалось внедрение систем прослеживания. «В 2023 году аграриям нужно отчитываться в целом ряде федеральных государственных информационных систем, в числе которых «Меркурий», «Зерно» и другие. Создание единой цифровой платформы, которая позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия управленческих решений, планируется только к 2030 году», — указано в исследовании.

Как предлагают решать проблему аналитики

Международный опыт показывает, что цифровизация сельского хозяйства заключает в себе огромный потенциал, подчеркивают «Яков и партнеры». Так, в США применение информационных технологий в земледелии помогло повысить урожайность на 5–10% и уменьшить потребность в средствах производства на 15–20%.

При сохранении текущих особенностей Россия не сможет реализовать свой потенциал цифровизации АПК, указано в отчете. Для этого нужно реализовать ряд шагов:

агрохолдингам необходимы внутренние платформы для обработки, хранения данных и принятия решений на их основе. Например, решения в сфере точного земледелия прогнозируют объемы и сроки созревания урожая, а на основе этой информации другое решение может предсказать количество техники, необходимой для уборки, а лишнюю можно сдать в аренду.

нужно создать единый анонимный банк данных в АПК, чтобы аграрии могли эффективно использовать не только собственные данные, но и обмениваться ими с другими участниками отрасли. Доступ к обезличенному массиву данных о полях, урожайности и качестве урожаев позволит создавать решения, которые повысят эффективность выращивания, поясняют аналитики. Оператором этого банка данных, по их мнению, может стать Минсельхоз, который будет предоставлять простой и равный доступ к этим данным всем заинтересованным лицам.

изменить вектор программы Минсельхоза по цифровизации, расширив поддержку малых и средних хозяйств. Если агрохолдинги могут внедрять цифровые технологии самостоятельно, то малым и средним хозяйствам не обойтись без поддержки со стороны государства, и необходимо создавать сервисы которые будут закрывать ежедневные проблемы фермеров, помогать им повышать эффективность хозяйств или получать облегченный доступ к господдержке.

Исходя из текущей ситуацией с цифровизацией АПК, аналитики подготовили два возможных сценария на будущее. В первом случае, если крупные агрохолдинги сохранят низкий уровень проникновения цифровых технологий на всей цепочке стоимости, а Минсельхоз продолжит делать акцент на внедрении инструментов контроля, то в рамках этого сценария в среднесрочной перспективе уровень цифровизации АПК может увеличиться лишь незначительно — до 33 пунктов (с текущих 27,2). Если реализуется второй сценарий, при котором будут созданы платформы для обработки и хранения данных, а также сформирован единый анонимный банк данных, то уровень цифровизации АПК в России увеличится на 91% и достигнет 52 пунктов, обогнав показатель Франции (сейчас ее индекс составляет 45,9).

Как оценивают цифровизацию АПК в Минсельхозе В Минсельхозе заявили, что не поддерживают перечисленные в запросе РБК выводы аналитиков «Яков и партнеры», оговорившись, что с самим исследованием в министерстве не знакомы, а методика и принятые в нем индикаторы ему не известны. «Текущий уровень цифровизации и используемых в агропромышленном комплексе технологий позволяет отрасли активно развиваться и выступать одним из главных драйверов российской экономики», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там напомнили, что по итогам 2022 года сельхозпроизводство в России выросло на рекордные 10,2%, в этом году также отмечается «существенная положительная динамика», а ключевые параметры Доктрины продовольственной безопасности превысили значения 2021 года. Хотя текущий уровень цифровизации АПК и обеспечивает устойчивое функционирование отрасли, в Минсельхозе видят «огромный потенциал для его развития» — для этого министерство предоставляет сельхозпроизводителям поддержку, в частности, для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования. Министерство совместно с Минцифры занимается импортозамещением критически важного иностранного программного обеспечения в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности и рыболовстве. А к 2025 году запланировано создание Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, основной задачей которой будет верифицированный сбор информации на различных уровнях, начиная от сельхозтоваропроизводителей до региональных органов исполнительной власти, последующее хранение, обработка и анализ собранной информации, необходимой для принятия оптимальных управленческих решений, подчеркнули в Минсельхозе.

Что думают аграрии

Комплексные решения для цифровизации в АПК внедряли в России в основном крупные агрохолдинги, на долю которых в растениеводстве приходится только 20% производства всех зерновых ресурсов, подтверждает один из выводов аналитиков президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Остальные производители подбирали точечные решения — например, использовали дроны вместо того, чтобы объезжать поля, и выявляли таким образом заболевания и вредителей. «Фундамент и основа нашего производства — крепкие середнячки, а не агрохолдинги», у которых остается большой потенциал для внедрения технологий, но без поддержки им это сложно сделать, указывает Злочевский. Практика показывает, что на комплексное дорогое решение у аграриев не хватает денег, потому что им никто не помогает цифровизироваться», сетует он.

В исследовании правильно ставится вопрос о помощи в цифровизации средних и малых хозяйств и верно замечена необходимость сквозной цифровизации в рамках вертикальных товарных цепочек поставок, говорит и генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Возможности внедрения цифровых решений у мелкого и среднего фермерского бизнеса ограничены, поэтому создание единого банка данных могло бы быть для них полезным, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «Если взять американский опыт, у них есть обезличенные данные в реальном масштабе времени по сотням наименованиям продукции в открытом доступе. У фермеров, если мы хотим сохранить малые и средние хозяйства, мог быть бесплатный доступ к аналитической информации, чтобы они принимали более взвешенные решения по продаже, посеву и другим процессам», — описывает он.

Глава РЗС также поддерживает идею единого анонимного банка данных в АПК, если он будет создан Минсельхозом, а аграрии смогут получить доступ к данным бесплатно, как это работает в США. Но Рылько опасается, что в отношении такого анонимного банка данных «возникают естественные сомнения с учетом рекордно высоких утечек подобных баз в других отраслях в darknet».

У крупных производителей тоже есть потенциал для дальнейшей цифровизации, добавляет Юшин. По его мнению, этому будет способствовать нарастающий дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве: на каждом этапе необходимо снижать физическое участие человека, кроме того, постоянное повышение заработных плат за последний год во многих отраслях сельского хозяйства будет вынуждать компании искать более экономически рациональные решения.

В тоже время эксперты рынка отмечают сложности цифровизации из-за санкций. По словам Рылько, цифровизация в условиях санкций и ухода западных технологических компаний, а также новых ограничений, например, на использование дронов в сельском хозяйстве — это важный вопрос. «Некоторые участники рынка считают, что это не проблема, а новые возможности. Но с этим нужно разбираться, ситуация наверняка нелинейная», — предупреждает он. До начала технологических санкций против российской экономики предприятия пищевой промышленности внедряли автоматизированные и роботизированные линии, но сегодня реализовывать такие решения сложнее, потому что это требует значительного опыта в проектировании, а главное — системной поставки под ключ цифровых решений, подчеркивает Юшин.

Россия находится в авангарде стран, которые активно развивают технологии цифровизации , указывает гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов: «Уровень внедрения цифровых технологий не уступает европейскому, не говоря уже о других развивающихся странах. Понятно, что в текущей ситуации, с учетом серьезных ограничений на импорт целого ряда технологий, работа IT-компаний сталкивается с рисками, но Россия достойно выглядит на фоне других стран-лидеров».

«О цифровизации и ее пользе для развития сельского хозяйства говорят много, особенно люди, далекие от земледелия, — скептичен предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Правда жизни такова, что эффект цифровых технологий на результат аграриев серьезно ограничен и зависит как от размера хозяйства, так и видов возделываемых культур». Основной эффект сельхозпредприятия, по словам эксперта, получают от внедрения систем контроля расхода топлива и предметов производства, что скорее является элементом автоматизации, чем цифровизации. Что касается развития цифровых сервисов, то акцент государства на контрольных функциях, по мнению Зернина, очевиден и логичен: «Сельское хозяйство — высококонкурентный бизнес, которому чрезмерная централизация функций и данных скорее навредит».