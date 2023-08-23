branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 102,57 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 94,14 (0) Инвестиции, 22 авг, 15:54
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
В Астрахани мальчик утонул в бассейне аквапарка Общество, 00:08
Аналитики заявили об исчерпании легких возможностей для роста АПК Бизнес, 00:01
В Афрэксимбанке назвали срок удвоения объема торговли с Россией Экономика, 00:00
Власти предложили схему по финансированию уборки нелегальных свалок Экономика, 00:00
Дептранс Москвы пригрозил забирать брошенные «как попало» самокаты Общество, 22 авг, 23:59
NYT объяснила проблемы наступления ВСУ нахождением армии «не в том месте» Политика, 22 авг, 23:45
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
В ДТП с «Уралом» в Петербурге погибли трое военных Общество, 22 авг, 23:42
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 22 авг, 23:40
В Москве-реке нашли еще одно тело участника экскурсии по коллекторам Общество, 22 авг, 23:12
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 22 авг, 22:59
ВКС подняли истребители из-за американского и турецкого дронов у Крыма Политика, 22 авг, 22:54
Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму Политика, 22 авг, 22:42
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 22 авг, 22:41
Бизнес ,  
0 

Аналитики заявили об исчерпании легких возможностей для роста АПК

«Яков и партнеры»: АПК исчерпал легкие возможности для роста и нуждается в цифровизации
Последние годы АПК демонстрировал «внушительные» успехи, но их достигли, когда у аграриев были западные технологии, считают «Яков и партнеры». В Минсельхозе считают, что текущего уровня цифровизации хватит для устойчивого развития
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российский агропромышленный комплекс исчерпал легкие возможности для роста, и перед ним остро стоит вопрос цифровизации. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey) в исследовании, посвященном внедрению цифровых технологий в АПК, с которым ознакомился РБК.

В последние годы аграрный сектор в России активно развивался и показывал внушительные успехи, отмечают аналитики. Например, с 2016 года сельхозпроизводство в стране выросло на 69% (с $76 до $129 млрд в 2022 году). России удалось не только улучшить ситуацию с собственной продовольственной безопасностью и выйти по большинству целевых показателей на самообеспеченность, но и начать обеспечивать продовольствием другие страны. Экспорт АПК вырос с 2016 года более чем в два раза — с $18 до $42 млрд.

«Однако эти показатели были достигнуты в то время, когда аграриям были доступны западные средства и технологии производства, а движению денежных потоков ничто не препятствовало», — подчеркивают эксперты «Яков и партнеры».

После февральских событий 2022 года, когда Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине, а западные страны ввели антироссийские санкции, индекс продовольственной безопасности страны, несмотря на рекордный урожай в сезоне 2022/2023, снизился до 69,1% против 74,8% за предыдущий год, указано в исследовании. Аналитики объясняют это несколькими факторами: подорожанием средств производства, замедлением внедрения инновационных технологий, нарушением цепочек поставок и политическими препятствиями.

Сейчас России необходимо повышать эффективность агропромышленного комплекса, и одно из действенных решений этой задачи — расширение мероприятий по внедрению цифровых технологий. «Все легко реализуемые возможности для развития уже исчерпаны. В этих условиях остро встает вопрос о цифровизации, которая могла бы стать магистральным путем для дальнейшего роста», — считают эксперты.

Что происходит с цифровизацией АПК в России

Анализ «Якова и партнеры» показал, что по уровню внедрения цифровых технологий российский АПК существенно уступает ведущим странам. Разработанный компанией индекс цифровизации показывает, что Россия по итогам 2022 года находится на восьмом месте рейтинга с показателем 27,2. Для сравнения, у США он составляет 75,5, у Австралии — 64,6, у Канады 64,4, у Израиля — 63,8, а у Германии — 59,7.

Читайте на РБК Pro
Молодость ушла: как распознать кризис среднего возраста
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Акции компаний США бьют рекорды. Но сколько они реально стоят
Создадут ли скрытые инвесторы новый ипотечный пузырь в США

«Яков и партнеры» выделяют три основных особенности развития российского сельского хозяйства с точки зрения технологий:

  • ограниченный охват мероприятий в сфере цифровизации: ее проводят в основном крупные вертикально интегрированные агрохолдинги и практически не внедряют малые и средние производители. Как правило, компании делают фокус на точечном внедрении готовых решений. Нововведения по преимуществу затрагивают производство, а не процессы переработки и реализации.
  • нехватка специалистов по цифровым технологиям на предприятиях АПК: Россия значительно отстает от передовых стран по объемам и эффективности инвестиций в аграрную науку — они почти в 60 раз меньше, чем в США. Многие вузы не ориентированы на подготовку востребованных рынком специалистов. По данным Высшей школы экономики, которые приводятся в исследовании, если к 2021 году в США за десять лет было подготовлено почти 2 тыс. специалистов в области аграрной генетики, селекции и репродуктивных технологий, то в России обучение по таким специальностям не осуществлялось вообще.
  • фокус цифровых государственных решений на контроле за аграриями, а не на развитии отрасли: цифровизация российского АПК хорошо прослеживается по целевым показателям, которые устанавливает государство — в приоритете Минсельхоза оказалось внедрение систем прослеживания. «В 2023 году аграриям нужно отчитываться в целом ряде федеральных государственных информационных систем, в числе которых «Меркурий», «Зерно» и другие. Создание единой цифровой платформы, которая позволит в режиме реального времени получать сведения, нужные для принятия управленческих решений, планируется только к 2030 году», — указано в исследовании.

Как предлагают решать проблему аналитики

Международный опыт показывает, что цифровизация сельского хозяйства заключает в себе огромный потенциал, подчеркивают «Яков и партнеры». Так, в США применение информационных технологий в земледелии помогло повысить урожайность на 5–10% и уменьшить потребность в средствах производства на 15–20%.

При сохранении текущих особенностей Россия не сможет реализовать свой потенциал цифровизации АПК, указано в отчете. Для этого нужно реализовать ряд шагов:

  • агрохолдингам необходимы внутренние платформы для обработки, хранения данных и принятия решений на их основе. Например, решения в сфере точного земледелия прогнозируют объемы и сроки созревания урожая, а на основе этой информации другое решение может предсказать количество техники, необходимой для уборки, а лишнюю можно сдать в аренду.
  • нужно создать единый анонимный банк данных в АПК, чтобы аграрии могли эффективно использовать не только собственные данные, но и обмениваться ими с другими участниками отрасли. Доступ к обезличенному массиву данных о полях, урожайности и качестве урожаев позволит создавать решения, которые повысят эффективность выращивания, поясняют аналитики. Оператором этого банка данных, по их мнению, может стать Минсельхоз, который будет предоставлять простой и равный доступ к этим данным всем заинтересованным лицам.

  • изменить вектор программы Минсельхоза по цифровизации, расширив поддержку малых и средних хозяйств. Если агрохолдинги могут внедрять цифровые технологии самостоятельно, то малым и средним хозяйствам не обойтись без поддержки со стороны государства, и необходимо создавать сервисы которые будут закрывать ежедневные проблемы фермеров, помогать им повышать эффективность хозяйств или получать облегченный доступ к господдержке.

Исходя из текущей ситуацией с цифровизацией АПК, аналитики подготовили два возможных сценария на будущее. В первом случае, если крупные агрохолдинги сохранят низкий уровень проникновения цифровых технологий на всей цепочке стоимости, а Минсельхоз продолжит делать акцент на внедрении инструментов контроля, то в рамках этого сценария в среднесрочной перспективе уровень цифровизации АПК может увеличиться лишь незначительно — до 33 пунктов (с текущих 27,2). Если реализуется второй сценарий, при котором будут созданы платформы для обработки и хранения данных, а также сформирован единый анонимный банк данных, то уровень цифровизации АПК в России увеличится на 91% и достигнет 52 пунктов, обогнав показатель Франции (сейчас ее индекс составляет 45,9).

Как оценивают цифровизацию АПК в Минсельхозе

В Минсельхозе заявили, что не поддерживают перечисленные в запросе РБК выводы аналитиков «Яков и партнеры», оговорившись, что с самим исследованием в министерстве не знакомы, а методика и принятые в нем индикаторы ему не известны. «Текущий уровень цифровизации и используемых в агропромышленном комплексе технологий позволяет отрасли активно развиваться и выступать одним из главных драйверов российской экономики», — подчеркнули в пресс-службе министерства. Там напомнили, что по итогам 2022 года сельхозпроизводство в России выросло на рекордные 10,2%, в этом году также отмечается «существенная положительная динамика», а ключевые параметры Доктрины продовольственной безопасности превысили значения 2021 года.

Хотя текущий уровень цифровизации АПК и обеспечивает устойчивое функционирование отрасли, в Минсельхозе видят «огромный потенциал для его развития» — для этого министерство предоставляет сельхозпроизводителям поддержку, в частности, для информатизации и цифровизации сельхозпроизводства и переработки своей продукции, а также обслуживания техники и оборудования. Министерство совместно с Минцифры занимается импортозамещением критически важного иностранного программного обеспечения в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности и рыболовстве. А к 2025 году запланировано создание Единой цифровой платформы агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, основной задачей которой будет верифицированный сбор информации на различных уровнях, начиная от сельхозтоваропроизводителей до региональных органов исполнительной власти, последующее хранение, обработка и анализ собранной информации, необходимой для принятия оптимальных управленческих решений, подчеркнули в Минсельхозе.

Что думают аграрии

Комплексные решения для цифровизации в АПК внедряли в России в основном крупные агрохолдинги, на долю которых в растениеводстве приходится только 20% производства всех зерновых ресурсов, подтверждает один из выводов аналитиков президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Остальные производители подбирали точечные решения — например, использовали дроны вместо того, чтобы объезжать поля, и выявляли таким образом заболевания и вредителей. «Фундамент и основа нашего производства — крепкие середнячки, а не агрохолдинги», у которых остается большой потенциал для внедрения технологий, но без поддержки им это сложно сделать, указывает Злочевский. Практика показывает, что на комплексное дорогое решение у аграриев не хватает денег, потому что им никто не помогает цифровизироваться», сетует он.

В исследовании правильно ставится вопрос о помощи в цифровизации средних и малых хозяйств и верно замечена необходимость сквозной цифровизации в рамках вертикальных товарных цепочек поставок, говорит и генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

Возможности внедрения цифровых решений у мелкого и среднего фермерского бизнеса ограничены, поэтому создание единого банка данных могло бы быть для них полезным, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин: «Если взять американский опыт, у них есть обезличенные данные в реальном масштабе времени по сотням наименованиям продукции в открытом доступе. У фермеров, если мы хотим сохранить малые и средние хозяйства, мог быть бесплатный доступ к аналитической информации, чтобы они принимали более взвешенные решения по продаже, посеву и другим процессам», — описывает он.

Глава РЗС также поддерживает идею единого анонимного банка данных в АПК, если он будет создан Минсельхозом, а аграрии смогут получить доступ к данным бесплатно, как это работает в США. Но Рылько опасается, что в отношении такого анонимного банка данных «возникают естественные сомнения с учетом рекордно высоких утечек подобных баз в других отраслях в darknet».

У крупных производителей тоже есть потенциал для дальнейшей цифровизации, добавляет Юшин. По его мнению, этому будет способствовать нарастающий дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве: на каждом этапе необходимо снижать физическое участие человека, кроме того, постоянное повышение заработных плат за последний год во многих отраслях сельского хозяйства будет вынуждать компании искать более экономически рациональные решения.

В тоже время эксперты рынка отмечают сложности цифровизации из-за санкций. По словам Рылько, цифровизация в условиях санкций и ухода западных технологических компаний, а также новых ограничений, например, на использование дронов в сельском хозяйстве — это важный вопрос. «Некоторые участники рынка считают, что это не проблема, а новые возможности. Но с этим нужно разбираться, ситуация наверняка нелинейная», — предупреждает он. До начала технологических санкций против российской экономики предприятия пищевой промышленности внедряли автоматизированные и роботизированные линии, но сегодня реализовывать такие решения сложнее, потому что это требует значительного опыта в проектировании, а главное — системной поставки под ключ цифровых решений, подчеркивает Юшин.

Россия находится в авангарде стран, которые активно развивают технологии цифровизации, указывает гендиректор Национального союза производителей молока Артем Белов: «Уровень внедрения цифровых технологий не уступает европейскому, не говоря уже о других развивающихся странах. Понятно, что в текущей ситуации, с учетом серьезных ограничений на импорт целого ряда технологий, работа IT-компаний сталкивается с рисками, но Россия достойно выглядит на фоне других стран-лидеров».

«О цифровизации и ее пользе для развития сельского хозяйства говорят много, особенно люди, далекие от земледелия, — скептичен предправления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Правда жизни такова, что эффект цифровых технологий на результат аграриев серьезно ограничен и зависит как от размера хозяйства, так и видов возделываемых культур». Основной эффект сельхозпредприятия, по словам эксперта, получают от внедрения систем контроля расхода топлива и предметов производства, что скорее является элементом автоматизации, чем цифровизации. Что касается развития цифровых сервисов, то акцент государства на контрольных функциях, по мнению Зернина, очевиден и логичен: «Сельское хозяйство — высококонкурентный бизнес, которому чрезмерная централизация функций и данных скорее навредит».

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
При участии
Анна Захарова
АПК Исследование цифровизация Минсельхоз
Материалы по теме
Гендиректором «дочки» Danone в России стал глава минсельхоза Чечни
Бизнес
Минсельхоз опроверг сообщения о существенном росте цен на хлеб в России
Общество
Эрдоган приедет к Путину из-за зерновой сделки
Политика