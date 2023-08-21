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Минсельхоз опроверг сообщения о существенном росте цен на хлеб в России

Минсельхоз опроверг сообщения о скором существенном подорожании хлеба в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза, передает «Интерфакс».

В ведомстве подчеркнули, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит «уровень общей инфляции».

За последний год стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегментах, подчеркнули в ведомстве, более того, сейчас цены на муку у производителей примерно на 15% ниже, чем годом ранее, благодаря рекордному прошлогоднему урожаю.

О вероятном подорожании хлеба на 10% осенью со ссылкой на источники среди производителей ранее писал телеграм-канал Baza. Основной причиной роста цен канал называл «выход России из зерновой сделки», который повлек за собой рост цен на муку и зерно. Среди иных причин — санкции, которые вызвали рост стоимости обслуживания импортного оборудования, и обвал курса рубля, который отразился на стоимости закупки иностранных компонентов — например, импортного солода.

Центробанк в июле прогнозировал инфляцию в России в 2023 году на уровне в 5–6,5%.

Теги
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