Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата»

Делимханов пообещал исполнить поручение Кадырова, который потребовал «защитить законный бизнес» от «рейдерского захвата», Бакальчук назвала происходящее «разводом». В июне Russ и Wildberries объявили о планах по объединению

Адам Делимханов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Депутат «Единой России» от Чечни Адам Делимханов пообещал исполнить поручение главы республики Рамзана Кадырова защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Без всяких сомнений, все поручения <...> главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем всё до конца!» — написал он.

Кадыров ранее заявил после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом, что ту «рейдеры оградили от мужа и семерых детей».

Он указал, что «с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor». «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил Кадыров.

Глава Чечни сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Кадыров добавил, что этим вопросом по его поручению займется Делимханов.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что «это не рейдерский захват, это развод». «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она в своем телеграм-канале.

После слов Кадырова Wildberries и Russ в совместном заявлении, поступившем РБК, сообщили о работе в стабильном режиме.

Крупнейший оператор наружной рекламы Russ и Wildberries в июне объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Источники РБК тогда сообщили, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина. Бакальчук, по их словам, должна была занять пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а гендиректор Russ Роберт Мирзоян станет ее главным исполнительным директором.

22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа. В совместном заявлении двух компаний говорилось, что вся рекламная инфраструктура Russ теперь «будет соединена с платформой маркетплейса», а сотрудники департамента займутся созданием «единых продуктов». В рамках структуры также будут организованы единые подразделения маркетинга, исследований и аналитики. Пост управляющего директора единого департамента медиа должен был занять Борис Пешняк, прежде — коммерческий директор Russ.

На следующий день обе компании сообщили об объединении юридических служб в единое правовое управление. «Данный шаг происходит одновременно с объединением других служб Russ и Wildberries как часть общей операционной реорганизации с целью оптимизации бизнес-процессов», — говорилось в заявлении.

В середине июля ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц. Тогда же компанию покинули исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас.