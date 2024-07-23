Арестованную суперъяхту российского олигарха продали за $40 млн

Содержание яхты обходилось в огромную для островного государства сумму, ее продали с аукциона неназванному покупателю из Европы. Гурьев попал под санкции в 2022-м и отрицал владение судном

Яхта Alfa Nero (Фото: Arndale / Shutterstock)

Арестованная суперъяхта Alfa Nero, которую связывают с российским миллиардером Андреем Гурьевым, продали новому владельцу за $40 млн, сообщил Bloomberg посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс.

Дипломат отказался раскрыть личность покупателя, сославшись на соглашение о конфиденциальности, но уточнил, что тот «не включен в санкционный список какой-либо страны или организации».

Яхта стоит гораздо больше $40 млн, но правительству карибского государства нужно было продать ее, пояснил агентству представитель покупателя, брокер Northrop & Johnson Ричард Хиггинс. С его слов, новый владелец — европеец и, скорее всего, выставит судно на чартерный рынок.

Гурьев попал под санкции США в августе 2022 года. Минфин США утверждал, что бизнесмен купил яхту Alfa Nero в 2014 году за $120 млн. Бизнесмен отрицал, что является владельцем судна. Длина яхты — 82 м, она оборудована кинотеатром, джакузи, семиметровым бассейном (который может превращаться в вертолетную площадку), сауной и салоном красоты. Yachtcharterfleet называл ее «одной из самых впечатляющих яхт в мировом чартерном флоте». The Spectator уточнял, что по документам яхта принадлежит компании Flying Dutchman Overseas Ltd с Британских Виргинских островов, которой владеет Tyne Trust, а ее бенефициар — дочь бизнесмена Юлия Гурьева-Мотлохов. Гурьев на 17-м месте в рейтинге богатейших российских бизнесменов с семейным состоянием $9,3 млрд, оценивает Forbes. Его ключевой актив — химический холдинг «Фосагро». После включения в санкционные списки он покинул должность гендиректора и члена совета директоров «Фосагро», его семье по-прежнему принадлежит 48,48% «Фосагро» и холдинг «Агрогард» (сельское хозяйство). Весной 2022 года состояние семьи Гурьева оценивали в вдвое меньшую сумму — $4,8 млрд.

Сделка позволит покрыть миллионные издержки за содержание яхты, пока она была под арестом, рассчитывают в Антигуа и Барбуде. «Я очень рад, что судно больше не находится под ответственностью народа и правительства Антигуа и Барбуды», — признал управляющий фалмутским портом Дарвин Телемак.

Содержание яхты обходилось более чем в $100 тыс. в месяц, или $28 тыс. в неделю. Для сравнения: ВВП на душу населения в карликовом государстве Антигуа и Барбуда составляет $21,5 тыс. Эта сумма включала жалование итальянского капитана, а также расходы в размере $2 тыс. в день на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера — без него плесень распространится по судну в течение двух суток и может повредить как саму яхту, так и произведения искусства на борту, выяснила Wall Street Journal.

Как сообщал The Spectator, гендиректор компании, управляющей Flying Dutchman Overseas, весной просил руководство порта отложить продажу судна, поскольку владелец добивается вывода яхты из-под американских санкций. Кроме того, власти США классифицировали судно как «заблокированную собственность», таким образом запретив сдавать его в аренду или продавать.

Несмотря на это, прошлой весной власти Антигуа и Барбуды приняли поправку к закону, позволившую продавать на аукционе судно, «которое, по всей видимости, находится под санкциями или подпадает под действие закона о доходах от преступной деятельности». А затем руководство порта объявило Alfa Nero заброшенным судном, непосредственно угрожающим гавани, — если оно перевернется, яхта заблокирует гавань Фалмут — «основную финансовую артерию острова», передавала Wall Street Journal. В мае 2023 года США разрешили провести аукцион.

Яхту хотел купить бывший гендиректор Google Эрик Шмидт за $67 млн, но отказался от сделки в связи с судебным разбирательством. Как писал Bloomberg, дочь Гурьева оспорила продажу, а власти государства подали встречный иск.