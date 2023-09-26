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Война санкций ,  
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WSJ узнала о «кошмарных» тратах на арестованную яхту российского олигарха

Сюжет
Война санкций
Антигуа и Барбуда добивается продажи арестованной «яхты Гурьева». Дочь бизнесмена подала к властям иск. Как пишет The Spectator, этот случай поднимает вопросы верховенства права и может говорить о «вернувшемся на Карибы пиратстве»
Яхта&nbsp;Alfa Nero
Яхта Alfa Nero (Фото: TheYachtPhoto / imagebroker.com / Global Look Press)

Содержание арестованной яхты Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем «Фосагро» Андреем Гурьевым-старшим, стало кошмаром для Антигуа и Барбуды, пишет The Wall Street Journal.

82-метровая яхта длиной почти с футбольное поле и стоимостью $120 млн стоит в местной гавани с февраля 2022 года. За содержание этого судна карликовое государство Антигуа и Барбуда с населением 93 тыс. человек вынуждено платить в неделю $28 тыс. (около ₽2,7 млн; для сравнения: ВВП на душу населения в стране составляет $18,7 тыс.). Эта сумма включает жалование итальянского капитана, а также расходы в размере $2 тыс. в день на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера — без него плесень распространится по судну в течение двух суток и может повредить как саму яхту, так и произведения искусства на борту.

Как пишет WSJ, экипаж, первоначально состоявший из 37 человек, оказался в «юридически подвешенном состоянии»: выплаты были заблокированы из-за санкций. Группа из 26 членов экипажа впоследствии подала иск против Антигуа и Барбуды, потребовав от государства $2,2 млн невыплаченного жалования.

В итоге на борту осталась малая часть экипажа, которая следит за судном. Команда из шести человек «уничтожила все запасы шампанского, омаров и икры на яхте» и была вынуждена обменивать хранившиеся на судне «старинные бутылки вина» на продукты. По словам капитана, действующая ставка — «две бутылки вина за одного тунца».

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Гурьев попал под санкции США в августе 2022 года. Минфин США утверждал, что бизнесмен купил яхту Alfa Nero в 2014 году за $120 млн. Бизнесмен отрицал, что является владельцем судна. Как пишет The Spectator, по документам яхта принадлежит компании Flying Dutchman Overseas Ltd с Британских Виргинских островов. Ею, в свою очередь, владеет Tyne Trust, бенефициар которой — дочь Гурьева Юлия Гурьева-Мотлохов.

Несмотря на то что яхта юридически не принадлежит самому Гурьеву, США классифицировали судно как «заблокированную собственность», таким образом запретив сдавать его в аренду или продавать. А в марте 2023 года власти Антигуа и Барбуды приняли поправку к закону, которая позволила правительству продавать на аукционе судно, «которое, по всей видимости, находится под санкциями или подпадает под действие закона о доходах от преступной деятельности».

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Затем управляющий портом Антигуа объявил, что Alfa Nero — это «заброшенное судно», которое представляет «непосредственную угрозу безопасности гавани». Если яхта перевернется, она заблокирует гавань Фалмут — «основную финансовую артерию острова», пишет WSJ. Администрация порта заявила, что если владелец не объявится и не докажет, что яхта его, то она будет считаться брошенной, судно конфискует правительство, а затем его продадут на аукционе.

В апреле яхта перешла под управление порта. Над ней подняли флаг Антигуа, расходы на содержание судна взяло на себя правительство. Власти объяснили это решение тем, что владелец не связался с ними. Однако, как пишет The Spectator, гендиректор компании, управляющей Flying Dutchman Overseas Ltd, отправил в апреле руководству порта письмо, в котором объяснил, что владелец добивается вывода судна из-за под санкций США, и попросил отложить продажу.

В мае 2023 года США разрешили провести аукцион. Судно за $67 млн хотел купить бывший гендиректор Google Эрик Шмидт. Но в итоге он отказался от сделки в связи с судебным разбирательством. Как сообщил в июле Bloomberg, продажу оспорила дочь Гурьева, а власти островного государства подали встречный иск.

На данный момент статус яхты по-прежнему не определен. Слушания по делу состоятся в декабре. Как пишет The Spectator, этот случай поднимает серьезные вопросы о верховенстве права. Авторы статьи отмечают, что фактически вырученные от возможной продажи деньги не будут использованы для помощи Украине, а «будут переведены на банковский счет правительства Антигуа», и это может значить, что «пиратство вернулось в Карибский бассейн».

Пока экипаж продолжает поддерживать судно в надлежащем состоянии. Как отмечает и.о. капитана яхты Андреа Маккаферри, когда он направляется в Сент-Джонс, в столицу Антигуа и Барбуды, он никогда не надевает свою форму — красную рубашку-поло с логотипом Alfa Nero, — опасаясь, что может стать целью «российского агента». Он говорит, что кто бы ни вывел эту яхту из порта, он не удивится, если «ее будет ждать подлодка с красной звездой».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
яхта санкции Андрей Гурьев Антигуа и Барбуда
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