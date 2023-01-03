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Экс-глава «ФосАгро» предупредил о риске продовольственной катастрофы

Экс-глава «ФосАгро»: кризис грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу
Человечество столкнулось с острым продовольственным кризисом, который в 2023 году грозит перерасти в глобальную катастрофу, предупредил экс-глава «ФосАгро». И напомнил доклад ООН, где 2022-й назвали годом беспрецедентного голода
«ФосАгро» PHOR ₽6 458 +1,06% Купить
Производство минеральных удобрений
Производство минеральных удобрений (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Сегодня человечество столкнулось с острым кризисом доступности продуктов, который в будущем году грозит перерасти в глобальную продовольственную катастрофу, пишет экс-глава производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев в статье для РБК со ссылкой на прогноз ООН.

Мир столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также с неконтролируемой миграцией в случае, если не будет принято каких-либо мер для преодоления продовольственного кризиса, сделала заявление Всемирная продовольственная программа ООН в июле 2022 года. По данным ООН, ежедневно в мире недоедают 828 млн человек, а число тех, кто испытывает какие-либо проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн. 50 млн человек в 45 странах живут на грани голода.

Авторы назвали 2022-й годом беспрецедентного голода.

Гурьев пишет, что в 2020–2021 годах в мире возник кризис на рынке минеральных удобрений из-за санкций, которые последовательно вводились против России. «Это стало предвестником разрушения сложившихся цепочек поставок, возникновения дисбаланса спроса и предложения, — отмечает он. — ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. — РБК) на разных площадках предупреждала, что продолжение деструктивной политики строительства искусственных барьеров на пути продукции первой необходимости на мировой рынок приведет к увеличению дефицита удобрений, росту голода во всем мире и раскрутке маховика продовольственной инфляции».

Ключевым фактором кризиса стал разлом на глобальном рынке удобрений, которые играют критическую роль в повышении производительности сельского хозяйства, продолжает бизнесмен. Этот искусственный разлом разорвал цепочки поставок из России и Белоруссии, на которые в 2021 году приходилась почти четверть мировой торговли, указывает он. Из-за западных санкций судоходные компании отказываются предоставлять суда для перевозки удобрений, страховщики — страховать перевозки, а платежи усложняются из-за длительных комплаенс-процедур в западных банках. «Даже зерновая сделка, достигнутая в июле Россией и ООН при посредничестве Турции, до сих пор никак не помогла разрешить ситуацию. Хотя генсек ООН и признал удобрения гуманитарным грузом, который следует освободить из-под санкций, де-факто этого не произошло», — предупреждает Гурьев.

И хотя предупреждения ООН и российских компаний не услышали, они продолжали «делать то, что должно». За последние девять лет российские производители минеральных удобрений проинвестировали более 1,5 трлн руб., утверждает экс-глава «ФосАгро». «Фактически в России появилась новая технологичная отрасль, способная гибко действовать в меняющихся рыночных условиях, которая смогла оперативно перенаправить экспорт на альтернативные рынки сбыта. В результате, несмотря на непростую глобальную ситуацию, производство основных видов минеральных удобрений — азотных, фосфорных и высокотехнологичных комплексных удобрений — выросло в уходящем году в физическом весе на 5%», — заключает он.

После начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года, Европейский союз включил Андрея Гурьева в санкционный список. После этого он покинул должность гендиректора и члена совета директоров «ФосАгро». Совет директоров был вынужден покинуть и его отец Андрей Гурьев-старший. Гурьевым с семьей принадлежит 48,48% «ФосАгро» и холдинг «АгроГард» (сельское хозяйство). Весной журнал Forbes оценил их состояние в $4,8 млрд.

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Теги
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
питание удобрения санкции Андрей Гурьев продовольственный кризис 2022 год ФосАгро 2023 год
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