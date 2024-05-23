В России определят спецземли для рисоводства

Минсельхоз планирует за три года увеличить производство риса до 2 млн т. Для этого обсуждается создание отдельного реестра земель, пригодных для выращивания этой культуры. Такая мера уже защищает от застройки виноградники

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вопрос о создании отдельного реестра земель для выращивания риса обсуждался на прошедшем в середине мая совещании в Минсельхозе, рассказал РБК источник, знакомый с повесткой мероприятия, и подтвердил глава Национального рисового союза Игорь Лобач. О планах создания реестра знают и в Федеральном научном центре риса.

Создание реестра земель, на которых можно будет выращивать только рис, — часть плана мероприятий по увеличению производства этой культуры до 2 млн т, объяснил РБК еще один собеседник в рисоводческой отрасли. План в два раза превышает текущие показатели производства: по данным Росстата, валовой сбор риса в России в 2023 году составил 1,1 млн т.

В Минсельхозе объяснили, что для увеличения производства риса в этом году был утвержден план мероприятий по развитию рисоводства до 2030 года, но какие конкретно мероприятия в нее входят, не уточнили. В министерстве добавили, в рамках «дорожной карты» предусмотрено взаимодействие с региональными органами управления АПК, научными учреждениями, сельхозпроизводителями, а также учреждениями в области мелиорации.

О планах по увеличению валового сбора риса до 2 млн т за три года Минсельхоз заявлял в феврале 2024 года. Это необходимо для возобновления экспорта риса из России, поясняла Оксана Лут, занимавшая тогда пост первого замминистра сельского хозяйства (с 14 мая 2024 она стала министром сельского хозяйства). «Стоит задача — через три года получить 2 млн т риса. Нужны достижения по этой культуре», — отмечала Лут, указывая, что в противном случае страна пропускает «потребности азиатского рынка», где риса не хватает.

Почему Россия перестала экспортировать рис

Россия ограничила экспорт риса и рисовой крупы с 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае в апреле 2022 года. Этот гидроузел обеспечивал водой 130 тыс. га сельхозземель, в том числе рисоводческие хозяйства Красноармейского, Калининского, Абинского и Крымского районов, где сосредоточены основные посевы риса в регионе. Авария произошла во время реконструкции, на которую Минсельхоз выделил почти полмиллиарда рублей — одной из версий произошедшего стал износ конструкций в связи с долгой эксплуатацией.

В Краснодарском крае, по оценкам Федерального научного центра риса, выращивается 67% всего риса в стране. После аварии урожай этой культуры в 2022 году сократился на четверть, до 797,6 тыс. т (годом ранее было собрано 1,076 млн т).

Запрет на экспорт риса был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Изначально он вводился до 31 декабря 2022 года, но затем неоднократно продлевался — текущее ограничение действует как минимум до 30 июня 2024 года. Запрет, впрочем, не коснулся поставок в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), а также в Абхазию и Южную Осетию. До введения запрета на экспорт Россия поставляла в другие страны 180–240 тыс. т риса в год. Среди крупнейших покупателей были Турция, Иордания, Бельгия, Азербайджан и Монголия.

На данный момент производство риса в России соответствует его потреблению. По оценкам президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, россияне потребляют 1 млн т риса в год. В стране нет проблем с обеспечением рисом, отмечал в июле прошлого года Лобач. Но ограничения на экспорт должны быть сняты не ранее чем урожай агрокультуры достигнет 1,15 млн т, указывал глава Национального рисового союза.

Для чего нужен реестр рисовых земель

Создание земельного реестра позволит, с одной стороны, провести ревизию земель сельхозназначения, а с другой — повысить эффективность их использования, особенно наиболее ценных мелиоративных земель, пояснили в пресс-службе Федерального научного центра риса.

Рис растет в воде, поэтому для его производства необходимо строительство специальных рисово-оросительных систем, напоминают эксперты. «Но возведение таких систем очень затратно и в свое время потребовало значительных капиталовложений, поэтому использование их не по назначению недопустимо», — продолжают в Федеральном научном центре риса.

В 1990-е годы в результате приватизации земли некогда единого рисового мелиоративного комплекса «разошлись» по паям, напоминают в центре. Это привело к нарушению целостности мелиоративного комплекса и, как следствие, снижению посевных площадей под рисом.

На землях с рисовыми оросительными системами наиболее эффективно соблюдать специализированный севооборот, в котором научно обоснованная доля риса составляет 50–75%, но сейчас каждый собственник стал сам решать, какую культуру ему выращивать, отмечают в Федеральном научном центре риса. «Исправить существующее положение дел отчасти и планируется путем создания земельного реестра, но решение обозначенной проблемы сопряжено и с принятием соответствующей законодательной базы», — добавили в пресс-службе центра.

Реестр рисовых земель может помочь определить земли, пригодные для рисоводства, чтобы организовать мелиорацию, то есть подвести воду к этим землям, рассуждает Злочевский. С помощью реестра можно будет следить за состоянием посевов и получать информацию об урожайности и целевом использовании сельхозземель, добавляет директор департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Татьяна Пушкова.

Создание специального реестра земель, пригодных для выращивания риса, поможет защитить их от застройки, подчеркивают в Национальном рисовом союзе. «Если такой реестр будет сформирован, в нем должен быть определен порядок использования таких земель», — говорит Лобач. По его словам, подобный реестр может включать земли, которые уже используются для производства риса, а также территории, где есть рисовые оросительные системы, но они не используются либо требуют совершенствования. Всего в России около 500 тыс. га рисовых оросительных систем, часть из которых не используется либо заброшена — их необходимо ввести в оборот, говорит Лобач.

Для каких еще земель есть специальные реестры В 2021 году в России для оценки потенциала виноградарства был введен федеральный реестр виноградопригодных земель. В реестр, который ведет Минсельхоз, включена информация о землях, пригодных для выращивания винограда, и участках, на которых в течение последних 50 лет на протяжении как минимум пяти лет возделывался виноград. Защитить виноградники на федеральном уровне просил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев: по его мнению, запрет использовать земли, где могут расти виноградники, в других целях защитит их от потенциальной застройки и решит проблему с нецелевым использованием участков, которое приносит виноградарям большие убытки.

Как едят рис в мире и России

Мировое производство риса в сезоне 2023/24 (сельхозгод завершается 30 июня) может достичь нового рекордного уровня — 529,2 млн т, прогнозировала в мае Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Крупнейшая страна-производитель — Китай: на его долю в этом сезоне приходится 28% мирового производства (144,6 млн т), оценивал Минсельхоз США. В число лидеров по выращиванию этой культуры входят также Индия, Бангладеш, Индонезия и Вьетнам.

Мировое потребление риса, по прогнозам ФАО, составит в этом сезоне 525 млн т и будет немного ниже (на 1,2 млн т) уровня 2022/23 сельхозгода. Сокращение потребления риса ожидается в Китае, но его компенсирует рост потребления в ряде других стран, в основном азиатских, сообщала организация.

В мировом масштабе производство риса в России небольшое, но оно растет. В 2023 году урожай риса-сырца вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом — было собрано 1,06 млн т, указывает замгендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Производство рисовой крупы также выросло на 10%, до 611 тыс. т.

У российских потребителей рис даже популярнее, чем гречка. В 2023 году его хотя бы один раз купили 84% российских семей, тогда как гречку — 82%, следует из данных потребительской панели исследовательской компании GfK (анализирует ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России). Впрочем, спрос на рис за прошедший год упал по сравнению с 2022 годом, когда россияне в первом квартале ажиотажно закупали крупы и другие продукты длительного хранения.

«Рис активно покупали в 2022 году, а за 2023 год объем покупки в натуральном выражении снизился на 15% в годовом выражении. У гречки похожая ситуация, а вот овсянка показала рост по итогам первого квартала 2024 года», — отмечают в GfK. Снижение продаж риса в 2023 году зафиксировала и исследовательская компания Ntech: падение в денежном выражении составило 11%, в натуральном — 12%.

В среднем россияне, по данным GfK, покупают рис около шести раз в год. Стоимость его выросла: согласно последним доступным данным Росстата, в апреле 2024 года 1 кг шлифованного риса стоил в рознице в среднем 127,9 руб. — почти на 14% больше год к году. В числе наиболее популярных брендов этой крупы, по данным Ntech, — «Националь» (на его долю приходится 20,4% продаж в денежном выражении), «Мистраль» (11,2%), «Увелка» и «Селяночка» (оба 9,6%).

Удастся ли нарастить производство

Пока предпосылок к существенному увеличению валового сбора риса в России нет, констатируют в Федеральном научном центре риса. В 2024 году прогнозная площадь сева культуры остается практически на уровне прошлого года — 190 тыс. га (2023 год — 189,6 тыс. га). При благоприятных условиях производство риса может возрасти на 50–70 тыс. т, считают в центре. В ИКАР прогнозируют незначительное увеличение производства риса-сырца в 2024 году до 1,15 млн т.

Резко увеличить посевные площади под рисом в России в моменте не получится, считает Пушкова. Одно из ограничений — водообеспечение. Из-за неопределенности с обеспеченностью водой предпосылок для наращивания площадей нет в главном регионе-производителе — Краснодарском крае, отмечает эксперт. По мнению региональных властей, увеличить площади станет возможно только в 2026 году после завершения строительства нового гидроузла, а пока планируется работать над повышением урожайности на имеющейся площади, добавила Пушкова.

Для того что произвести 2 млн т риса, нужно увеличить урожайность риса с 54 до 65 ц с гектара, считает Лобач: «Но для этого нужно засевать 300–310 тыс. га, а мы сеем в районе 220–240 тыс. га». Также требуется ввести в строй порядка 60–75 тыс. га оросительных рисовых систем либо построить новые, добавляет глава Национального рисового союза.