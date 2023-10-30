Власти отправили на доработку запрет на добычу песка и щебня в сельхозугодьях

Власти попросили доработать запрет на добычу песка в садах и на пашнях

Правкомиссия посчитала, что законопроект, защищающий сельхозугодья от добычи общераспространенных полезных ископаемых, нуждается в дополнительной проработке. Промышленники предупреждают, что это может лишить сырья стройки

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности отправила на доработку инициативу, вводящую запрет на перевод особо ценных сельхозземель в иные категории с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых. Соответствующий законопроект обсуждался на заседании комиссии 16 октября — по итогам его рассмотрение было перенесено «в связи с необходимостью дополнительной проработки», рассказал источник РБК и подтвердил собеседник в аппарате правительства.

То, что инициатива будет дорабатываться, подтвердил и разработчик документа — Минсельхоз: «было принято решение о проведении дополнительных консультаций по законопроекту в установленном порядке», сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Почему хотят запретить добывать песок и щебень в сельхозугодиях

Внести изменения в регулирующее земельные отношения законодательство с целью защиты особо ценных сельхозземель от добычи общераспространенных полезных ископаемых поручила в начале этого года вице-премьер Виктория Абрамченко. Такие земли необходимо защитить от выбытия из сельскохозяйственного производства, так как именно они обеспечивают страну необходимым продовольствием и являются источником наращивания агроэкспорта, указывала вице-премьер.

В феврале 2023-го Минсельхоз разработал законопроект с изменениями в закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». Цель документа — «обеспечение сохранения и восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения», сказано в пояснительной записке. Авторы законопроекта обеспокоены тем, что добыча общераспространенных полезных ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения приводит к утрате плодородного слоя земель, изменению рельефа местности, а также деградации смежных земельных участков, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения.

К общераспространенным полезным ископаемым относятся песок, галька, щебень, гравий, глина, известняки и другие строительные материалы, которые в основном добываются карьерным способом. Конкретные перечни полезных ископаемых устанавливают для каждого региона отдельно и утверждает Минприроды. Впрочем, закон о недрах и сейчас не предполагает использование сельхозземель для добычи полезных ископаемых, но при действующем законодательстве это становится возможным, если перевести участок в иную категорию промышленности, энергетики, транспорта или иного специального назначения с установлением вида разрешенного использования земельного участка «недропользование», ранее объяснял управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Из-за перевода сельхозземель в другие категории общая площадь земель сельскохозяйственного назначения России с 2011 по 2021 год сократилась более чем на 3% — на 9,3 млн га, сказано в пояснительной записке законопроекта. Только в 2021 году, по данным Росреестра, общая площадь сельскохозяйственных земель уменьшилась на 1 млн га.

Сколько сельхозземель и угодий в России В России на земли сельскохозяйственного назначения, по данным Росреестра, в 2020 году приходилось 22,2% от земельного фонда, или 380,8 млн га. Это вторая по размеру категория после лесных земель. Сельхозугодья в России занимают чуть больше половины из всех сельхозземель — 197,8 млн га (по данным на 2020 год). К сельхозугодьям относятся пашня, залежь (угодья, которые раньше использовались как пашня), сенокосы и пастбища и многолетние насаждения (к примеру, сады, ягодники, виноградники).

Текущая версия законопроекта запрещает переводить в другие категории земель сельхозугодья, включая особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья земли, пригодные для виноградарства, а также тех, которые используются для селекции, семеноводства, сортоиспытаний, для размещения коллекций генетических ресурсов растений, для выращивания уникальных видов культур.

При этом в Минсельхозе подчеркивают, законопроект не запрещает переводить все земли сельхозназначения в промышленные. Запрет касается только сельхозугодий, к которым относятся пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями, залежи, то есть наиболее ценные земли сельхозназначения. «Иные ограничения законопроектом не предусмотрены», — добавили в пресс-службе министерства.

О каких рисках предупреждают промышленники

Предложенная Минсельхозом инициатива вступает в конфликт с федеральным законом «О недрах», согласно которому муниципальные власти регионов самостоятельно определяют порядок использования общераспространенных полезных ископаемых, указывает президент Союза недропользователей России Дмитрий Сташкив. По его словам, регионы на собственном уровне определяют, какие земли задействованы в сельхозпроизводстве, а какие — нет, а земли, которые не обрабатываются, необходимо использовать, иначе государство останется без строек. «Общераспространенные полезные ископаемые — это дома, в которых мы живем, дороги по которым мы ездим», — объяснят Сташкив.

Для защиты сельхозугодий глава Союза недропользователей предлагает использовать другие механизмы. Решение по размещению объектов недропользования должна принять специальная государственная комиссия на уровне региональных властей, считает Сташкив. По его словам, сейчас добыча открывается в основном на небольших месторождениях, через 5–7 лет земля рекультивируется и возвращается обратно в сельхозоборот.

В случае, если объект попадает на особо ценные сельхозземли, тогда недропользователя, который будет вести добычу на этой территории, можно обязать подготовить альтернативный участок такой же площади для сельхозпользования. Это может работать по принципу «компенсационных» лесов, который предусматривает восстановление растительности на территории, равной площади вырубленных лесных насаждений. «Так можно принести пользу и сельскому хозяйству, и недропользованию», — уверен Сташкив.

Текущая редакция законопроекта сделает невозможным перевод сельхозземель в категорию промышленного назначения, из-за чего предприятия могут остаться без сырьевой базы, предупреждает директор по горным работам АО «Цемрос» (до февраля 2023 года назывался «Евроцемент груп», один из крупнейших в России производителей цемента) Сергей Эйсмонт. Промышленные предприятия, использующие известняк, глину, песок, всегда возводятся вблизи месторождений с многомиллионными объемами сырья, указывает эксперт. По его словам, освоение запасов и смена статуса земель происходят постепенно и с последующей рекультивацией (то есть комплексом мер по восстановлению природных свойств земли и ее плодородности) использованных участков и их возвратом в состав сельхозземель. «Предлагаемый законопроектом общий запрет перевода сельхозземель и сельхозугодий в земли промышленности может лишить сырья предприятия перерабатывающей промышленности, использующие в качестве основного сырья общераспространенные полезные ископаемые», — подчеркивает Эйсмонт.

В Минпромторге отказались от комментариев.

РБК направил запрос в Минприроды, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также «Газпром» и энергетическую компанию СУЭК.