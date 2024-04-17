Литва вернулась к закупкам зерна у России

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Литва начала закупать российское зерно впервые с июля 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информацию статистической службы Европейского союза.

По данным агентства, в феврале 2024 года в страну завезли 12,2 тыс. тонн российского зерна стоимостью €1,95 млн. Закупки у России Литва прекратила в мае 2023 года, последнюю партию зерна в страну поставили в июле.

Всего в конце зимы 2024 года европейские страны купили у России более 92 тыс. тонн зерна на сумму почти €17 млн. Среди импортеров — Латвия, которая в феврале приобрела около 59 тыс. тонн зерна на €10 млн. В январе страна закупила более 52 тыс. тонн зерна на €8,7.

В 2023 году Россия поставила в европейские страны рекордные 4 млн тонн зерновых и масличных культур, а также их производных. В 2024 году закупки российского зерна, по оценке аналитиков, снизятся и составят 1 млн тонн.

При этом Еврокомиссия в марте 2024 года заявила, что введет повышенные пошлины на импорт в ЕС российской и белорусской зерновой продукции. Повышение тарифов предотвратит дестабилизацию рынка ЕС из-за низких цен на российское зерно, а также помешает Москве использовать доходы от европейского рынка в конфликте с Украиной.