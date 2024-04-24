 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Минсельхоз взял на особый контроль ситуацию с подорожанием хлеба

«Коммерсантъ»: Минсельхоз взял ситуацию с ростом цен на хлеб на особый контроль
На совещании в ведомстве обсуждалось, что хлебопекарная отрасль стала одним из основных драйверов продуктовой инфляции в стране. В Минсельхозе сообщили, что берут ситуацию под особый контроль
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минсельхоз сообщил, что ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, находится на особом контроле, пишет «Коммерсантъ». На совещании в министерстве 22 апреля обсуждалось, что хлебопекарная отрасль стала главным драйвером продуктовой инфляции в России, передает издание со ссылкой на трех производителей, участвовавших во встрече.

По словам одного из собеседников газеты, по итогам первого квартала 2024 года цены на хлеб в некоторых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Свердловскую и Кемеровскую области, выросли почти на 30%.

По подсчетам Минсельхоза, на середину апреля 2024 года отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 62,6 руб. за 1 кг, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 руб. за 1 кг. Ведомство при этом подчеркивает, что годовой рост отпускной стоимости хлеба остается ниже инфляции. По данным NTech, которые приводит издание, к концу 2023 года средняя стоимость хлебобулочных изделий в целом по России составила 143 руб. за 1 кг, в конце 2022 года показатель достигал 131 руб. за 1 кг.

ФАС предложила модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен
Бизнес
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал «Коммерсанту», что производители подняли отпускные цены на самые массовые сорта хлеба в среднем на 10-15%. В качестве главной причины такой инфляции эксперт назвал рост затрат производителей на логистику, на которую приходится до 30% в себестоимости. При этом раньше ощутимые издержки были связаны с закупкой муки, но сейчас темпы роста цен на логистику опережают дорожание сырья. По подсчетам Айдиева, также цены на хлебобулочные изделия повышают не только производители, но и сети — в зависимости от региона средняя наценка на брендированный упакованный хлеб может достигать 50-75%.

В августе Айдиев рассказывал РБК, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб из-за значительного роста себестоимости производства — подорожания основного сырья (муки), логистики и оплаты труда рабочих.

Согласно данным Росстата, к 15 апреля накопленный с конца декабря 2023 года рост цен на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки составил 2,29% при общей накопленной с начала 2024 года инфляции 2,06%. Рост цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов соответственно составил 2,16%.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил изданию, что в начале 2024 года средняя стоимость «Газели» для доставки хлебобулочных изделий в сети составляла 3,4 млн руб., почти вдвое больше, чем в 2021 году. Он полагает, что проблему с ростом цен можно частично решить за счет возврата госсубсидий — до 2022 года производителям выплачивалось из бюджета 2,5 руб. за 1 кг хлеба.

Производители предупредили о росте цен на йогурты, кофе и рис на 5–20%
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

По словам гендиректора БКК «Коломенский» Дмитрия Козлова из-за дефицита водителей к апрелю 2024 года один рейс «Газели», которая перевозит 360-450 лотков хлеба, оценивается в 12,5 тыс. руб, при том, что в начале 2023 года его стоимость составляла 7,5 тыс. руб. Производители для удержания работников подняли зарплаты в среднем на 30%, но нехватка водителей все равно растет и составляет примерно 15% от необходимой численности.

В связи с ростом цен на логистику Минсельхоз предложил производителям для решения проблемы обратиться в Минтранс.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
цены на продукты хлеб транспорт
Материалы по теме
Набиуллина заявила об оставшемся позади пике инфляции
Экономика
ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции
Экономика
Инфляция в России в январе составила 0,86%
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
На Поклонной горе откроют выставку иностранной трофейной техники Общество, 13:39
Защита замминистра обороны Иванова отвергла обвинение в денежной взятке Политика, 13:35
Губернатор Смоленской области показал последствия ударов дронов ВСУ Политика, 13:31
Чем отличаются законы об иностранных агентах разных стран Политика, 13:30
Кремль оценил последствия помощи США Украине для ситуации на поле боя Политика, 13:23
Минфин потребовал в суде ограничить права иностранного владельца «Альфы» Финансы, 13:18
Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга Спорт, 13:14
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Ужесточены правила ввоза автомобилей из ЕАЭС: новое в законах о таможне Pro, 13:10
Француз с российским паспортом получил должность в «Зените» Спорт, 13:08
В Кремле ответили на вопрос, были ли контакты Шойгу и Путина по Иванову Политика, 13:07
Минсельхоз взял на особый контроль ситуацию с подорожанием хлеба Экономика, 13:01
Кремль назвал спекуляцией сообщения о подозрении Иванова в госизмене Политика, 12:58
CryptoQuant заметила фиксацию прибыли долгосрочными держателями биткоина Крипто, 12:58
Боец UFC заявила, что рада выдворению преследовавшего ее мигранта Спорт, 12:57