Минсельхоз взял на особый контроль ситуацию с подорожанием хлеба

На совещании в ведомстве обсуждалось, что хлебопекарная отрасль стала одним из основных драйверов продуктовой инфляции в стране. В Минсельхозе сообщили, что берут ситуацию под особый контроль

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минсельхоз сообщил, что ситуация с ценами на социально значимые продукты, в том числе на хлеб, находится на особом контроле, пишет «Коммерсантъ». На совещании в министерстве 22 апреля обсуждалось, что хлебопекарная отрасль стала главным драйвером продуктовой инфляции в России, передает издание со ссылкой на трех производителей, участвовавших во встрече.

По словам одного из собеседников газеты, по итогам первого квартала 2024 года цены на хлеб в некоторых регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Свердловскую и Кемеровскую области, выросли почти на 30%.

По подсчетам Минсельхоза, на середину апреля 2024 года отпускные цены на хлеб из пшеничной муки в среднем составляют 62,6 руб. за 1 кг, а из ржано-пшеничной муки — 55,4 руб. за 1 кг. Ведомство при этом подчеркивает, что годовой рост отпускной стоимости хлеба остается ниже инфляции. По данным NTech, которые приводит издание, к концу 2023 года средняя стоимость хлебобулочных изделий в целом по России составила 143 руб. за 1 кг, в конце 2022 года показатель достигал 131 руб. за 1 кг.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев рассказал «Коммерсанту», что производители подняли отпускные цены на самые массовые сорта хлеба в среднем на 10-15%. В качестве главной причины такой инфляции эксперт назвал рост затрат производителей на логистику, на которую приходится до 30% в себестоимости. При этом раньше ощутимые издержки были связаны с закупкой муки, но сейчас темпы роста цен на логистику опережают дорожание сырья. По подсчетам Айдиева, также цены на хлебобулочные изделия повышают не только производители, но и сети — в зависимости от региона средняя наценка на брендированный упакованный хлеб может достигать 50-75%.

В августе Айдиев рассказывал РБК, что хлебозаводам становится все сложнее сдерживать отпускные цены на хлеб из-за значительного роста себестоимости производства — подорожания основного сырья (муки), логистики и оплаты труда рабочих.

Согласно данным Росстата, к 15 апреля накопленный с конца декабря 2023 года рост цен на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки составил 2,29% при общей накопленной с начала 2024 года инфляции 2,06%. Рост цен на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов соответственно составил 2,16%.

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов заявил изданию, что в начале 2024 года средняя стоимость «Газели» для доставки хлебобулочных изделий в сети составляла 3,4 млн руб., почти вдвое больше, чем в 2021 году. Он полагает, что проблему с ростом цен можно частично решить за счет возврата госсубсидий — до 2022 года производителям выплачивалось из бюджета 2,5 руб. за 1 кг хлеба.

По словам гендиректора БКК «Коломенский» Дмитрия Козлова из-за дефицита водителей к апрелю 2024 года один рейс «Газели», которая перевозит 360-450 лотков хлеба, оценивается в 12,5 тыс. руб, при том, что в начале 2023 года его стоимость составляла 7,5 тыс. руб. Производители для удержания работников подняли зарплаты в среднем на 30%, но нехватка водителей все равно растет и составляет примерно 15% от необходимой численности.

В связи с ростом цен на логистику Минсельхоз предложил производителям для решения проблемы обратиться в Минтранс.