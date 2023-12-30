Правительство продлило запрет на экспорт риса до 30 июня 2024 года

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Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Ограничение не коснется поставок в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Запрет не повлияет также на экспорт в Абхазию и Южную Осетию. Отмечается, что решение принято «для поддержания стабильности на внутреннем рынке».

Запрет на вывоз риса власти ввели на полгода с 1 июля 2022 года, позднее его продлили до 30 июня 2023 года. Тогда Минсельхоз предложил продлить запрет. Постановление подписали в конце июля, его действие должно было закончиться 31 декабря.

Ранее производители предупредили, что с начала 2024 года цены на рис, кофе и другую продукцию вырастут на 5–20%. Это связали с засухой в Бразилии и неурожаем в Индии и Таиланде.

Кроме того, правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Они будут действовать с 1 января до 31 декабря 2024 года.

«Квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 млн т, на экспорт подсолнечного масла — 106,5 тыс. т, подсолнечного шрота — 140,9 тыс. т», — говорится в сообщении. Решение приняли из-за «достаточной обеспеченности» внутреннего рынка, а также для поддержки производителей из новых регионов.