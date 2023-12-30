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Экономика ,  
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Правительство продлило запрет на вывоз риса

Правительство продлило запрет на экспорт риса до 30 июня 2024 года
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы из России до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

Ограничение не коснется поставок в государства — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо России входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). Запрет не повлияет также на экспорт в Абхазию и Южную Осетию. Отмечается, что решение принято «для поддержания стабильности на внутреннем рынке».

Запрет на вывоз риса власти ввели на полгода с 1 июля 2022 года, позднее его продлили до 30 июня 2023 года. Тогда Минсельхоз предложил продлить запрет. Постановление подписали в конце июля, его действие должно было закончиться 31 декабря.

Ранее производители предупредили, что с начала 2024 года цены на рис, кофе и другую продукцию вырастут на 5–20%. Это связали с засухой в Бразилии и неурожаем в Индии и Таиланде.

Минсельхоз предложил запретить вывоз риса из России до 2024 года
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Кроме того, правительство установило тарифные квоты на беспошлинный вывоз зерновых культур, подсолнечного масла и подсолнечного шрота из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Они будут действовать с 1 января до 31 декабря 2024 года.

«Квота на экспорт зерновых культур (пшеница и меслин, ячмень, кукуруза) составит 2,1 млн т, на экспорт подсолнечного масла — 106,5 тыс. т, подсолнечного шрота — 140,9 тыс. т», — говорится в сообщении. Решение приняли из-за «достаточной обеспеченности» внутреннего рынка, а также для поддержки производителей из новых регионов.

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правительство экспорт рис

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Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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