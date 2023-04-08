Nikkei сообщила о сокращении зависимости Японии от угля из России

В 2022 году Япония импортировала около 6,5 млн тонн угля из России, это на 45% меньше, чем годом ранее. В то же время страна нарастила поставки из Индонезии, Канады и Южной Африки

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Япония за последний год сократила зависимость от российского угля, энергетические компании ищут альтернативных поставщиков в таких странах, как Индонезия и Южная Африка, сообщает Nikkei.

В 2021 финансовом году (длился с 1 апреля 2021-го по 31 марта 2022-го) Россия была вторым по величине поставщиком угля в Японию после Австралии.

С апреля 2022 года по февраль 2023-го Япония импортировала около 6,5 млн тонн угля из России, это на 45% меньше, чем годом ранее. В феврале текущего года, по данным Минэнерго, импорт составил 230 тыс. тонн, что на 73% меньше, чем за тот же период прошлого года. На долю российского угля пришлось 2% от общего объема импорта по сравнению с 9% годом ранее.

В то же время в 2022-м поставки угля из Индонезии выросли на 28%, из Канады — вдвое, а из Южной Африки — примерно в шесть раз.

Япония решила сократить зависимость от российского угля в апреле 2022 года, через два месяца после начала военных действий на Украине. Важную роль в этих усилиях сыграли энергетические компании, пишет Nikkei. Так, энергетическая группа JERA прекратила закупки летом 2022 года (на долю России ранее приходилось около 10% ее годового импорта угля). На альтернативные источники переходят J-Power и Tohoku Electric Power.

При этом стоимость импортируемого в Японию угля выросла в среднем до 50 тыс. иен ($378) за тонну, это почти в три раза выше, чем годом ранее.

В сентябре 2022 года председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева заявила, что, хотя Япония и Южная Корея отказались от закупок угля из России, для российских компаний открываются большие возможности для поставок в Индию. Основным рынком сбыта она также назвала Китай, куда на тот момент шло 80–90% российского угля. Впоследствии его импорт в Китай снизился, Reuters связывал это с логистическими трудностями.

ЕС полностью прекратил закупки российского угля в августе.