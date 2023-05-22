В России увеличился экспорт угля через порты вопреки эмбарго Европы

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По итогам января—апреля отгрузка угля всех видов в российских портах выросла на 18,3% до 69,9 млн т, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с данными статистики.

Другой собеседник издания рассказал, что экспорт в марте показал лучшие месячные результаты после августа 2022 года, когда было введено европейское эмбарго на российский уголь. Больше всего отгрузка выросла в портах Мурманск (рост на 84,6%), Усть-Луга (80,3%), Шахтерск (63,4%) и Выборг (56,9%). При этом доля отгрузок через наиболее рентабельные для экспортеров порты Дальнего Востока и юга снижается по причине конкуренции из-за перегруженности железных дорог.

В РЖД рассказали «Коммерсанту», что они полном объеме выполняют свои обязательства по вывозу грузов и развитию инфраструктуры, а также делают все возможное, чтобы увеличить провозные способности раньше установленных сроков. По оценкам железнодорожной компании, экспортные перевозки угля в январе—апреле выросли на 2,9% к уровню прошлого года.

В 2022 году, по данным Минэнерго, экспорт угля из России по итогам 2022 года снизился на 7,5%, до 210,9 млн т.

В августе 2022 года Евросоюз полностью прекратил закупки российского угля. По оценкам Еврокомиссии, эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму €8 млрд в год. Помимо ЕС, запрет на российский уголь введен в США, Японии, и Швейцарии.

В феврале Argus сообщал, что Казахстан увеличил транзит угля через Россию в страны дальнего зарубежья. Основная масса угля отправлялась в направлении морских портов (рост на 8,1%, до 9,3 млн т). Отгрузки крупных объемов угля из Казахстана осуществляются через российские порты Тамани и Усть-Луги.