Одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатки сменила владельца

Краснодарский бизнесмен Евгений Свистула стал владельцем «Витязь-Авто» — одного из крупнейших добытчиков нерки на Камчатке. Ранее источники РБК сообщали, что покупатель компании связан с семьей экс-главы Минсельхоза Ткачевым

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Владельцем крупной камчатской рыбодобывающей компании «Витязь-Авто» стал краснодарский бизнесмен Евгений Свистула, следует из данных Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ). В середине мая принадлежащее Свистуле ООО «Восточный актив» (зарегистрировано в Краснодаре в ноябре 2022 года) получило 99% ООО «Витязь-Авто», еще 1% принадлежит бизнесмену напрямую.

О том, что у «Витязь-Авто» сменился владелец, источники РБК сообщали еще в феврале 2023 года: покупателем собеседник на рыбном рынке и осведомленный о сделке чиновник называли структуру, связанную с семьей экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Последний после публикации говорил ТАСС, что не имеет отношения к «Витязь-Авто».

Предмет сделки

«Витязь-Авто» — одна из крупнейших рыбодобывающих компаний Камчатки, ей принадлежат завод по переработке лососевых и рыболовный участок по добыче нерки. Этот вид лососевых — один из самых валютоемких ресурсов для рыбопромышленников, второй по маржинальности после крабов, напоминает источник РБК в рыбной отрасли. Принадлежащий «Витязь-Авто» современный лососевый завод, мощности которого рассчитаны на выпуск 120 т готовой продукции в сутки, расположен в поселке Озерновский Усть-Большерецкого района Камчатки на реке Озерная — крупнейшем в мире нерестилище нерки, добавляет собеседник РБК.

На 2023 год за «Витязь-Авто», по данным Росрыболовства, были также закреплены «исторические» квоты на добычу 8,7 тыс. т минтая, более 2,5 тыс. т камбалы, 2,9 тыс. т наваги и 1,3 т палтуса. В 2018 году компания также построила в рамках программы инвестиционных квот завод по производству филе и фарша из минтая мощностью около 100 т в сутки.

В феврале 2023 года источник РБК в рыбодобывающей отрасли оценивал бизнес «Витязь-Авто» в $160 млн (около 12 млрд руб. по курсу ЦБ на четверг, 16 февраля). Такая оценка соответствует реальности, считает еще один источник РБК на рыбном рынке.

Чем известен продавец

До 17 мая крупнейшим владельцем «Витязь-Авто» был основатель компании — бывший депутат заксобрания Камчатского края Игорь Редькин (ему принадлежало 50% уставного капитала). Еще по 25% компании принадлежало партнерам Редькина — совладельцу рыбопромышленного предприятия «Океанрыбфлот» Игорю Евтушку и Екатерине Пономаревой — супруге сенатора от Камчатского края Валерия Пономарева. Выручка юрлица ООО «Витязь-Авто», зарегистрированного в апреле прошлого года, в 2022 году, по данным бухгалтерской отчетности, составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль — 64,1 млн руб.

Активно искать покупателя на бизнес владельцы «Витязь-Авто» начали в 2021 году, вспоминает один из источников РБК на рыбном рынке. Евтушок, по его словам, давно задумывался о продаже своей доли бизнеса, а у Игоря Редькина тогда начались проблемы. Редькин входил в список самых состоятельных экс-чиновников России: в 2021 году занимал 20-е место в рейтинге доходов госслужащих российского Forbes с доходом 715,7 млн руб. Но в августе 2021 года стало известно о возможной причастности Редькина к убийству 30-летнего жителя поселка Озерновский: в убийстве по неосторожности депутат признался сам, пояснив, что стрелял по медведю. В августе 2022 года экс-депутат Игорь Редькин был осужден за непреднамеренное убийство и приговорен к девяти месяцам ограничения свободы.

Покупкой «Витязь-Авто» интересовалась, в частности, АФК «Система»: в ноябре 2021 года источники «Ведомостей» сообщали, что корпорация, которая не так давно уже приобрела одну рыбодобывающую компанию на Камчатке, ведет переговоры и об этом активе. В самой АФК «Система» тогда говорили лишь, что корпорация «прорабатывает различные варианты расширения своего рыбного бизнеса», представитель компании от комментариев РБК отказался.

РБК направил запрос в «Витязь-Авто», а также в компанию «Океанрыбфлот».

Чем известен покупатель

До сих пор бизнесмен Евгений Свистула, который приобрел «Витязь-Авто», публично не занимался проектами в рыбной отрасли, следует из данных о связанных с ним компаниях в системе СПАРК. Предпринимателю принадлежит, в частности, 50% московского ООО «Геофит», которое занимается деятельностью фитнес-центров (по адресу организации находится клуб World Fitness). А в конце апреля 2022 года учрежденная Свистулой компания выкупила аграрные активы чешской PPF Group в России: ООО «Земельный резерв» (в котором 99% принадлежало Свистуле, а 1% — Россельхозбанку) получило 100% воронежского ООО «Рав Агро». Чешская компания, несколько лет искавшая покупателя на свой агрохолдинг «РАВ Агро», после начала специальной военной операции на Украине решила ускорить свой выход из России. Источники «Коммерсанта» тогда утверждали, что «Земельный резерв» может действовать в интересах «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева», принадлежащего семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева. Но в самом «Агрокомплексе» тогда связь с покупателем «РАВ Агро» опровергали. Вскоре после покупки «РАВ Агро» — уже в мае 2022 года — Свистула вышел из числа владельцев «Земельного резерва», а основным бенефициаром компании стала Мария Лисицина, которая, как сообщал «Коммерсантъ», также может быть близка к семье Александра Ткачева, хотя сама Лисицина изданию это также опровергала.

На Дальнем Востоке сейчас активно развивает проекты компания Mantera Group, созданная бизнесменом Романом Баталовым, которого называют зятем Александра Ткачева. Компания, которая объединяет активы в сфере туризма и развлечений и уже развивает курорт-игорную зону в Красной Поляне, планирует заняться развитием горнолыжного курорта на Сахалине и построить тематический парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом на острове Русском (возле Владивостока) за 32 млрд руб. До ноября 2022 года учредителем ООО «Мантера-Групп» был Роман Баталов, а с ноября прошлого года единственным бенефициаром компании, по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Улитин, бывший совладелец ООО «Сочи-Парк курорт», который входит в структуру Mantera Group. Гендиректор ООО «Мантера-Групп» — экс-замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

В Mantera Group отказались от комментариев, связаться с Евгением Свистулой не удалось.