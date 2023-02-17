Структура экс-главы Минсельхоза займется добычей нерки на Камчатке

Структура, близкая к экс-губернатору Кубани Ткачеву, приобрела 50% крупного камчатского рыбодобытчика «Витязь-Авто», сообщили источники РБК. В сделку входят завод и участок по добыче нерки — одного из самых рентабельных ресурсов

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Связанная с семьей бывшего губернатора Краснодарского края и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева компания выкупила 50% в крупной камчатской рыбодобывающей компании «Витязь-Авто». Об этом РБК рассказал один из участников рынка и подтвердил осведомленный о сделке чиновник.

В бизнес «Витязь-Авто», в котором появился инвестор, входят лососевый завод и рыболовный участок по добыче нерки на Камчатке. Один из собеседников РБК говорит об оценке бизнеса в рамках сделки в $160 млн (около 12 млрд руб. по курсу ЦБ на четверг, 16 февраля). Собеседники РБК не уточнили, какое именно юрлицо стало совладельцем «Витязь-Авто».

Официально изменений в капитале компании, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пока не произошло. По состоянию на 16 февраля 2022 года капитал «Витязь-Авто» разделен равными частями между четырьмя совладельцами: основателем компании, бывшим депутатом заксобрания Камчатского края Игорем Редькиным и его женой Еленой, а также совладельцем рыбопромышленного предприятия «Океанрыбфлот» Игорем Евтушком и супругой сенатора от Камчатского края Валерия Пономарева Екатериной. Выручка юрлица ООО «Витязь-Авто», зарегистрированного в апреле прошлого года, в 2022 году составила 25 тыс. руб., а чистый убыток — 2 тыс. руб.

По сведениям источников РБК, именно доли супругов Редькиных стали предметом сделки. В августе 2022 года экс-депутат Игорь Редькин был осужден за непреднамеренное убийство и приговорен к девяти месяцам ограничения свободы. Редькин, один из самых состоятельных бывших чиновников России, в 2021 году занимал 20-е место в рейтинге доходов госслужащих российского Forbes с доходом 715,7 млн руб. Также он является учредителем ООО «Новый дом», которое строит гостиничный комплекс рядом с Култучным озером в центре Петропавловска-Камчатского.

На Дальнем Востоке активно развивает проекты компания Mantera Group, созданная бизнесменом Романом Баталовым, которого называют зятем Ткачева. Компания, которая объединяет активы в сфере туризма и развлечений, в частности, инвестирует в развитие горнолыжного курорта на Сахалине и планирует построить тематический парк развлечений с курортно-гостиничным комплексом на острове Русском (возле Владивостока) за 32 млрд руб. Mantera Group развивает также «Сочи-Парк», курорт и игорную зону в Красной Поляне, будущий парк развлечений в Ялте. До ноября 2022 года учредителем ООО «Мантера-Групп» был Роман Баталов, а с ноября прошлого года единственным бенефициаром компании, по данным ЕГРЮЛ, является Сергей Улитин, бывший совладелец ООО «Сочи-Парк курорт», который входит в структуру Mantera Group. Гендиректор ООО «Мантера-Групп» — экс-замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов.

РБК обратился за комментариями в «Витязь-Авто», «Океанрыбфлот» и Mantera Group. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов не прокомментировал сделку, рекомендовав обратиться к акционерам компании.

Контекст сделки

«Витязь-Авто» стал вторым рыбным активом для структур, которые связывают с Ткачевым: в 2021 году аффилированная с Баталовым компания «Юг-Бизнеспартнер» на торгах приобрела племенной форелеводческий завод «Адлер» (предприятие выращивает форель, черноморского лосося и осетровых).

На сегмент лососевых приходится около четверти всей выручки рыбной отрасли, оценивала ранее Всероссийская ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Камчатка — основной район промысла тихоокеанских лососей, там добывается около 50% всего вылова. В целом на Дальнем Востоке создано более 1500 участков для добычи этого семейства рыб.

Нерка — второй после краба сегмент по доходности для рыболовов, утверждает источник РБК в отрасли. В 2022 году на Дальнем Востоке, по данным ВАРПЭ, было добыто 38,4 тыс. т нерки — в сопоставимом 2020 году вылов составил 30,6 тыс. т (вылов лососевых из-за особенностей жизненного цикла принято сравнивать по четным и нечетным годам). Спрос на нерку стабильный как на внутреннем, так и на внешнем рынке, поэтому даже колебания вылова не оказывают драматического влияния на рентабельность этого сектора, уверяет президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Ранее в бизнес по добыче лосося на Камчатке уже зашел крупный игрок: в 2021 году структура АФК «Система» приобрела 49% камчатского предприятия «Заря», которое добывает около 20 тыс. т лососевых в год. В июле АФК «Система» объявила о планах сформировать на Камчатке крупный рыбопромышленный холдинг: компания приобрела 75% долей в капитале ООО «Кристалл Фиш» и 10% долей в ООО «Хангар», специализирующихся на добыче и переработке красной рыбы и расположенных на западном побережье Камчатского полуострова, в непосредственной близости от активов ООО «Заря».