Власти подготовят реформу рынка лосося. Что это значит

Росрыболовство предлагает изменить регулирование промысла лосося, обеспечивающего четверть выручки рыбодобывающих компаний. Ведомство предлагает закреплять рыболовные участки по принципу «инвестиционного нормирования»

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О том, что Росрыболовство готовит новый механизм предоставления прав на рыболовные участки для добычи анадромных видов рыб, (к ним относятся, в том числе, горбуша, нерка и другие лососевые), в конце декабря сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Речь идет о новом порядке организации промысла лососевых видов рыб, который, по оценке Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), приносит около четверти всей выручки рыбной отрасли (в 2022 году выручка лососевого сегмента составила 59,8 млрд руб.). Власти предлагают ввести в законодательство новый механизм распределения квот по принципу «инвестиционного нормирования».

Как изменение отразится на рыбодобывающей отрасли, и какие бизнес видит в этом риски, — разбирался РБК.

Как организован промысел лососей в России

Промышленная добыча лососевых в России осуществляется на специальных рыболовных участках. В советское время они закреплялись на длительное время преимущественно за колхозами, госпромхозами, рыбоконсервными заводами, напоминает президент ВАРПЭ Герман Зверев. В конце 1990-х и начале 2000-х годов участки отдавались под использование на договорной основе, но на неопределенный срок. С 2008 года такие договоры начали заключать на конкурсной основе на срок от 10 до 25 лет — по усмотрению конкурсной комиссии региона, рассказывает эксперт.

Всего на Дальнем Востоке — основном рыбодобывающем регионе России, по данным Росрыболовства, сформировано 1,6 тыс. морских участков для добычи анадромных видов рыб. В ВАРПЭ указывают, что под промысел конкретно лососевых отведено 1,5 тыс. участков — на них добывают горбушу, кету, нерку, кижуча, чавычу и гольца. Основной район промысла тихоокеанских лососей — Камчатка: там добывается более 50% всего вылова. Еще более 30% объемов добычи приходится на Сахалинскую область, также лососевый добывают в Хабаровском и Приморском краях, Магаданской области и на Чукотке.

Зачем меняют правила организации промысла

По данным Росрыболовства, срок действия договоров с действующими пользователями по большинству лососевых участков истекает в 2027-2028 годах.

Необходимость в отдельном законе, касающемся права заключения договора пользования рыболовным участком для добычи анадромных видов рыб, возникла из-за разработанных еще два года назад поправок в закон «О рыболовстве». Из первоначальной версии инициативы следовало, что участки, по которым ранее были заключены договоры пользования, не будут выставляться на аукционы, напоминает Зверев. Госдума приняла эти поправки в первом чтении в январе 2021 года, но при доработке четкая формулировка была изменена — из-за этого у участников отрасли возникли опасения о возможном применении аукционов для участков, на которых они ведут добычу лосося. Если действующий механизм проведения конкурсов давал «историческим» пользователям рыболовных участков преимущество перед другими участвующими в конкурсе претендентами, то в случае проведения аукциона условия для таких компаний могли оказаться заведомо невыполнимыми, и они могли лишиться прав на участки, где инвестировали в строительство инфраструктуры, отмечали эксперты.

Поправки были приняты депутатами во втором чтении 23 марта 2021 года, но уже в апреле того же года при подготовке к третьему чтению Госдума заморозила принятие законопроекта, указывает Зверев. В июне 2022 года сенатор от Магаданской области Анатолий Широков призвал Миинсельхоз подумать о том, чтобы добросовестным пользователям рыболовных участков дали возможность продлевать договоры без торгов: по его словам, только на Камчатке и в Магаданской области рыбодобытчики за последние 13 лет инвестировали около 100 млрд руб.

Для решения вопроса об условиях распределения рыболовных участков при Росрыболовстве была создана межведомственная рабочая группа, первое заседание которой состоялось в конце декабря 2022 года.

Что предлагает Росрыболовство

Росрыболовство, как уточнили РБК в ведомстве, на стадии разработки законопроекта планирует предусмотреть, что «добросовестные» пользователи рыболовного участка, которые исполнили свои обязательства, смогут заключать договоры на новый срок без проведения торгов. Договоры планируется заключаться на 25 лет. Критерии для определения «добросовестности» рыбодобытчиков пока не определены — Росрыболовство пока собирает соответствующие предложения от регионов.

Также Росрыболовство рассматривает возможность введения «инвестиционного нормирования» при распределении участков на добычу лосося, которая ранее обсуждалась в отношении закона о втором этапе инвестиционных квот, сообщили в ведомстве.

Что такое инвестквоты Механизм предоставления квот в обмен на инвестиции в рыболовстве действует с 2017 года. На первом этапе реформы предприятиям было выделено 20% общего допустимого улова сельди и минтая под обязательства покупки новых рыболовных судов и строительства перерабатывающих заводов. В 2019 году в России впервые за 15 лет прошли крабовые аукционы: на торги было выставлено 50% крабовых квот, а получившие их предприятия обязали построить новые суда-краболовы. Второй этап программы инвестквот начался с 1 января 2023 года. Изначально предполагалось, что на аукционы выставят 20% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке, остальные 50% квот на добычу краба и 100% квот на вылов моллюсков. Но затем из второго этапа программы исключили моллюсков и других беспозвоночных, а также освободили от нее малые и средние предприятия.

Ввести механизм инвестиционных нормативов, чтобы защитить при перераспределении квот на добычу те предприятия, которые активно вкладывали средства в развитие отрасли, предлагал еще в феврале 2021 года губернатор Камчатки Владимир Солодов. Суть идеи заключалась в том, чтобы сохранить объем квот «по историческому принципу» за рыбаками, которые уже инвестировали в прибрежную переработку и строительство рыбопромысловых судов в рамках первого этапа программы инвестквот. Если же предприятие до сих пор ничего не вкладывало, оно «будет ставиться перед выбором: либо соответствующие инвестиции осуществлять, либо эти квоты будут перераспределены тем предприятиям, которые готовы вкладываться в инвестпроекты», отмечал Солодов.

Определять инвестиционный норматив в Росрыболовстве предлагают следующим образом: средний вылов, например, за 5 лет, будет умножаться на стоимость рыбы и, исходя из него, будет утверждаться инвестиционный коэффициент. Контролировать инвестиционные обязательства компаний будут главы регионов, они же определят, на какие цели направлять средства.

Что думают рыбодобытчики

Фактически в регулировании одного из основных видов промысла для регионов Дальнего Востока создается правовой аналог программы инвестиционных квот, отмечает Зверев. Инвестиционными объектами, по его словам, могут быть не только производственные мощности (заводы, холодильники, флот), но и объекты социальной инфраструктуры, например, дороги или коммуникации.

«С одной стороны — эти изменения давно назрели и вполне оправданы. С другой — проработка условий перераспределения участков требует очень скрупулезной работы, так как любая неточность может привести к переделу важнейшего сегмента рыбной отрасли», — предупреждает президент ВАРПЭ. При изменении регулирования промысла лососевых он призывает учитывать региональные особенности. Кроме того, Зверев напоминает, что в 2023 году в России повысили ставки сбора за пользование водными биоресурсами: например, ставка сбора за 1 т горбуши повышается до 7,9 тыс.руб. против прежних 3,5 тыс. руб. Инвестиционные обязательства наряду с повышенным фискальным обременением могут создать дополнительную нагрузку для отрасли, предупреждает президент ВАРПЭ.

Источник РБК в отрасли отмечает, что риски есть для пользователей рыболовных участков на Сахалине. В отличие от Камчатки, где договоры на пользование участками зачастую включал инвестиционные обязательства, на Сахалине договоры заключались в «смутные» 1990-е годы, и тогда они не предусматривали никаких особых требований, а в 2009 году эти договоры переоформили. Более того, выданные на Сахалине рыболовные участки зачастую на имели четко закрепленных с помощью географических координат границ — это несет риски их перераспределения, считает собеседник РБК.

Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка («Рыбная ассоциация») Виталий Корнев отмечает, что строительство инфраструктуры непосредственно на рыболовном участке затруднено, в том числе из-за того, что необходимо получать на это большое количество разрешительной документации. Но владельцы крупных рыбоперерабатывающих заводов имели в рамках конкурса преимущественное право на расположенные рядом рыболовецкие участки. На фоне снижения естественных запасов тихоокеанского лосося было бы целесообразно вкладывать инвестиции в строительство частных заводов по воспроизводству лососевых рыб, считает исполнительный директор «Рыбной ассоциации» Александр Фомин.