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Сознавшийся в убийстве экс-депутат получил 9 месяцев ограничения свободы

Год назад депутат застрелил человека на свалке. По словам Редькина, он хотел припугнуть бродячего медведя. Суд приговорил мужчину к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу 60 тыс. руб. за незаконную охоту
Игорь Редькин
Игорь Редькин (Фото: Витязь Авто / YouTube)

Суд приговорил бывшего депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался, что случайно застрелил человека, к девяти месяцам ограничения свободы, сообщается на сайте регионального управления СК.

В августе 2021 года Редькин распространил заявление, в котором сообщил, что случайно застрелил человека, когда пытался отпугнуть медведя. Животное, по его словам, бродило в поселке на свалке.

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Как сообщали источники «Камчатка-информ», депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, ездил на вездеходе и стрелял из карабина. Защита Редькина утверждает, что он был трезв.

Выстрелив, депутат попал в 30-летнего местного жителя, который вместе с родственником загружал в микрогрузовик металлолом на свалке, пишет агентство. Мужчина погиб.

Камчатский депутат-миллионер признался, что застрелил человека
Общество
Игорь Редькин

Суд установил, что вечером 2 августа Редькин, не имея разрешения на охоту, выехал на снегоболотоходе на территорию, на которой не разрешен отстрел животных. Там он застрелил из карабина бурого медведя.

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Затем мужчина заехал на возвышенность в районе свалки поселка Озерновский. Через люк вездехода он нашел цель через тепловизионный прицел. Она отображалась «в виде светлой точки на темном фоне» и, как заявил экс-депутат, была похожа на бурого медведя, говорится в сообщении СК. «Не исключив для себя возможность выстрела по человеку», Редькин по меньшей мере три раза прицельно выстрелил «по неясно различимой цели». Одна из пуль попала в местного жителя.

Суд признал бывшего депутата виновным в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к девяти месяцам ограничения свободы. Также Редькин должен будет выплатить штраф 60 тыс. руб. за «незаконную охоту с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства».

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Фото:Игорь Буймистров / ТАСС

Редькин с 2007 года был депутатом Законодательного собрания Камчатки от партии «Единая Россия». В августе 2021 года после случившегося он приостановил свое членство в партии и снял свою кандидатуру с выборов «во избежание кривотолков». После признания экс-депутата отправили под домашний арест.

В 2020 году Редькин занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн руб., а в 2019 году — девятое с 1,44 млрд руб. По данным издания, Редькин вместе с женой является совладельцем компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также учредителем ООО «Новый дом». Компания строит гостиницу на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.

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Камчатский край Камчатка убийство депутат ограничение свободы
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