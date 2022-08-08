Сознавшийся в убийстве экс-депутат получил 9 месяцев ограничения свободы
Суд приговорил бывшего депутата заксобрания Камчатского края Игоря Редькина, который признался, что случайно застрелил человека, к девяти месяцам ограничения свободы, сообщается на сайте регионального управления СК.
В августе 2021 года Редькин распространил заявление, в котором сообщил, что случайно застрелил человека, когда пытался отпугнуть медведя. Животное, по его словам, бродило в поселке на свалке.
Как сообщали источники «Камчатка-информ», депутат находился в состоянии алкогольного опьянения, ездил на вездеходе и стрелял из карабина. Защита Редькина утверждает, что он был трезв.
Выстрелив, депутат попал в 30-летнего местного жителя, который вместе с родственником загружал в микрогрузовик металлолом на свалке, пишет агентство. Мужчина погиб.
Суд установил, что вечером 2 августа Редькин, не имея разрешения на охоту, выехал на снегоболотоходе на территорию, на которой не разрешен отстрел животных. Там он застрелил из карабина бурого медведя.
Затем мужчина заехал на возвышенность в районе свалки поселка Озерновский. Через люк вездехода он нашел цель через тепловизионный прицел. Она отображалась «в виде светлой точки на темном фоне» и, как заявил экс-депутат, была похожа на бурого медведя, говорится в сообщении СК. «Не исключив для себя возможность выстрела по человеку», Редькин по меньшей мере три раза прицельно выстрелил «по неясно различимой цели». Одна из пуль попала в местного жителя.
Суд признал бывшего депутата виновным в причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к девяти месяцам ограничения свободы. Также Редькин должен будет выплатить штраф 60 тыс. руб. за «незаконную охоту с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства».
Редькин с 2007 года был депутатом Законодательного собрания Камчатки от партии «Единая Россия». В августе 2021 года после случившегося он приостановил свое членство в партии и снял свою кандидатуру с выборов «во избежание кривотолков». После признания экс-депутата отправили под домашний арест.
В 2020 году Редькин занял 20-е место рейтинга дохода госслужащих Forbes с доходом 715,7 млн руб., а в 2019 году — девятое с 1,44 млрд руб. По данным издания, Редькин вместе с женой является совладельцем компании «Витязь-Авто», которая занимается добычей и переработкой рыбы, а также учредителем ООО «Новый дом». Компания строит гостиницу на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском.