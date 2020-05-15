Сечин попросил снизить тарифы «Транснефти» и РЖД до уровня 2008 года

«Диспартитет в уровне тарифов относительно реалий нефтяного рынка стал очевиден», — подчеркивает Сечин. Рублевые котировки цены самого распространенного в России сорта нефти Urals в апреле 2020 года (1160 руб. за баррель) стали сопоставимы с рыночными условиями последнего крупного кризиса в декабре 2008 года — 1080 руб. за баррель, указывает он. «При этом сравнение транспортных тарифов (апрель 2020 года к декабрю 2008 года) показывает, что тарифы за это же время увеличились в 2,5 раза для услуг «Транснефти» (с 822 руб. за т до 2094 руб. за т) и в два раза для услуг РЖД (с 1253 руб. за т до 2523 руб. за т)», — добавляет он.

Глава «Роснефти» попросил, чтобы Белоусов поддержал снижение тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов для «Транснефти» и РЖД до уровня декабря 2008 года. Он предложил установить такие тарифы на весь период действия соглашения ОПЕК+, призванного стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке, — до мая 2022 года. «Представляется необходимым обеспечить проработку универсальных антикризисных мер, направленных на повышение устойчивости системообразующих предприятий нефтяной отрасли», — подчеркнул Сечин.

Это письмо было написано накануне совещания президента Владимира Путина с главами крупных нефтяных компаний в Кремле по антикризисным мерам в связи с падением цен на энергоносители из-за пандемии коронавируса, сообщил РБК источник, близкий к Кремлю. По его словам, в протоколе этого совещания первоначально содержалось поручение проработать вопрос о снижении тарифов транспортных монополий, но впоследствии оно исчезло из этого протокола. Новых распоряжений по этому вопросу по состоянию на 14 мая пока не поступало, добавил собеседник РБК.

Однако на встрече с Путиным, которая состоялась 12 мая, глава «Роснефти» сказал, что из-за падения цен на нефть и роста тарифов «Транснефти» расходы компании на транспорт выросли до 32% от стоимости нефти и попросил президента привести «в соответствие» тарифы транспортных монополий к текущим ценам на рынке. На это Путин ответил: «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это».

Что говорят в «Транснефти» и РЖД

Представители «Транснефти» и РЖД приводят несколько аргументов против снижения тарифов до уровня 2008 года:

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин 14 мая назвал расчеты экспертов, предоставивших данные о росте расходов на транспортировку до трети от стоимости нефти, ошибочными из-за «непонимания разницы между тоннами и баррелями». Сейчас доля транспортного тарифа в цене нефти в среднем — в 13,4%, утверждает Демин.

По словам Демина, в 2008 году стоимость прокачки нефти рассчитывалась без учета сетевого тарифа, который затем увеличился для покрытия затрат на строительство нескольких магистральных трубопроводов: ВСТО, Заполярье — Пурпе, а также порта Козьмино, большую часть мощности которых использует «Роснефть» для экспорта своей нефти.

«С вопросом о пересмотре тарифов на транспортировку нефти до уровня 2008 года к нам никто не обращался», — подчеркнул Демин. Он сравнил падение цен на нефть в мире с резким похудением коровы, которая давала всем молоко. «Даже у похудевшей коровы никто не ломает кости, чтобы прокормиться в кризис», — добавил он.

«РЖД внимательно следят за рыночной ситуацией в транспортировке нефтяных грузов и своевременно реагирует на все изменения. Около 40% объема перевозок «Роснефти» уже охвачено скидками», — сообщил представитель РЖД. По его словам, на 2020 год принято 15 решений о снижении тарифов на внутрироссийские и экспортные перевозки нефти и нефтепродуктов. Скидки составляют от 4,3% до 50%.

Общая сумма скидки для отправителей нефтяных грузов в 2019 году составила почти 10 млрд руб., добавил он.

Представитель РЖД не стал комментировать возможность снижения тарифов для нефтяных компаний до уровня 2008 года.

В ответ на слова Демина о некорректности расчетов представитель «Роснефти» сказал РБК 14 мая, что «любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным».

РБК направил запрос в пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая отвечает за регулирование тарифов транспортных монополий.

Как менялись расходы на транспортировку нефти

При сравнимой рублевой цене нефти Urals в порту Приморск (Балтийское море) — около 7,5 тыс. руб. за т в декабре 2008 и апреле 2020 года — стоимость транспортировки «Роснефти» по ключевому направлению из Западной Сибири выросла с примерно 800 до 2410 руб. за тонну, сказал РБК инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов. Таким образом, доля затрат на транспортировку в стоимости конечной продукции сейчас составляет больше трети, о чем и сказал Сечин на на встрече с Путиным, отметил он.

Но при сравнении цен на нефть и тарифов на прокачку учитывать только апрель, когда цены на нефть упали до минимума, и брать данные по только одному из портов (Приморск) и одному из регионов добычи (Западная Сибирь) не вполне корректно, считают аналитик АКРА Василий Танурков и старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

По расчетам Маринченко, в апреле цена на нефть марки Urals составила $16 за баррель, в мае поднималась до почти $30 за баррель. А средняя цена российской нефти с начала 2020 года (январь—май) — $38 за баррель. «Использовать в расчетах данные за апрель не совсем правильно. Очень вероятно, это это была низшая точка текущего кризиса — к этому времени спрос на нефть уже упал, а сделка ОПЕК+ еще не начала действовать», — объясняет он.

Танурков считает более релевантными расчеты «Транснефти», которая утверждает, что в среднем доля затрат на транспортировку в цене нефти составляет около 13,4%. Эти расчеты учитывают стоимость нефти с начала года — в январе-апреле, а также отдельно за май. К тому же, в порт Приморск «Роснефть» обычно поставляет в нефть сорта ESPO, которая продается с премией к Urals. На момент максимального падения цен Urals в марте-апреле 2020 сорт ESPO стоил почти в два раза дороже, указывает он.

К чему может привести снижение тарифов на транспортировку нефти

Начиная с 2008 накопленная инфляция в России составила около 110%, то есть цены выросли в 2,1 раза, подсчитал Дмитрий Маринченко. Соответственно, выросли тарифы на транспорт нефти в рублях, сказал он.

«Решение о снижении тарифов, если оно будет принято, не пройдет бесследно для «Транснефти» и РЖД, и приведет к резкому падению операционного денежного потока и возможности платить дивиденды для этих госкомпаний. Но государство, естественно, поможет им займами, если потребуется», — считает Маринченко.

По мнению собеседника РБК, близкого к Кремлю, целесообразно снизить тарифы транспортных монополий, как минимум, на уровень снижения уровня добычи нефти в России (не менее, чем на 20%), чтобы государство могло получать больше доходов от нефтяной отрасли. «Но с другой стороны, любое сокращение тарифов потребует субсидирования расходов монополий, в первую очередь, расходов РЖД, серьезно пострадавшей от кризиса», — считает он. Дефицит инвестпрограммы РЖД на 2020 год оценивается в 600 млрд руб. и компания уже запросила меры господдержки.

Помимо того, что рост тарифов более чем за 10 лет был обусловлен общим инфляционным давлением, «Транснефть» вкладывала средства в строительство магистральных трубопроводов и портов, а РЖД — в обновление парка цистерн. «Сроки окупаемости трубопроводных проектов, составляют порядка 12-17 лет и еще не прошли, поэтому такое падение тарифа (в 2-2,5 раза) отодвинет их еще дальше», — предупреждает главный стратег инвесткомпании «Универ Капитал» Дмитрий Александров. В период действия пониженного тарифа окупаться будут только операционные затраты монополий, что потребует их субсидирования из федерального бюджета, добавил он.

Танурков из АКРА полагает, что если правительство примет решение снизить тарифы на транспортировку нефти по трубе и железной дороге на два года, оно будет субсидировать всю нефтяную отрасль: эти тарифы нельзя снизить только для компании с госучастием, придется снижать их и для частных компаний, таких, как ЛУКОЙЛ. Он сомневается, что Минфин в условиях сокращения поступлений в бюджет пойдет на такую существенную субсидию отрасли.