Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС

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Правительство проработает вопрос об уплате акциза на моторное топливо при продаже конечным потребителям на автозаправочных станциях. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое состоялось 29 апреля, весь список поручений размещен на сайте Кремля.

Это поручение должно быть выполнено до 15 июня текущего года, говорится в документе.

Сейчас акциз на топливо взимается не с АЗС, а с нефтеперерабатывающих заводов. Вопрос переноса уплаты на автозаправочные станции обсуждается не первый год. Так, нефтяные компании просили Путина об этом еще в 2016 году, тогда обращение подписали руководители «Роснефти», «Зарубежнефти», «Башнефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и др.

В октябре 2018 года Дмитрий Козак, тогда вице-премьер, говорил, что предложение нефтяников о переносе уплаты акциза на бензин и дизельное топливо с НПЗ на АЗС пока не обсуждается. По его словам, такой шаг требует «серьезного обсуждения с точки зрения администрирования и последствий для розничного сегмента».