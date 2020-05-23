Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Почему ИТ-стартапы уходят в сельское хозяйство РБК и Россельхозбанк, 13:09 Путин поручил не применять санкции за отклонение уровня добычи нефти Бизнес, 13:03 На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой Общество, 12:50 Профсоюз игроков одобрил план провести Кубок Стэнли с участием 24 команд Спорт, 12:48 В Совфеде объяснили решение США проанализировать «дезинформацию» России Общество, 12:37 Фигура умолчания: чего не хватило российской науке во время пандемии Мнение, 12:33 Росздравнадзор счел преждевременными выводы о работе аппаратов ИВЛ Общество, 12:31 Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии Общество, 12:23 Директор Центра Гамалеи оценил шансы повторно заразиться коронавирусом Общество, 12:21 В Португалии объявили дату возобновления футбольного чемпионата Спорт, 12:12 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 мая Общество, 12:11 Хоккеист Панарин сделал предложение дочери главного тренера «Спартака» Спорт, 12:05 Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС Политика, 12:05 Дайджест тренда: самокаты вместо автомобилей и стартапы вместо гигантов Экономика шеринга, 12:00 
Политика ,  
0 

Путин поручил кабмину проработать вопрос уплаты топливного акциза на АЗС

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Правительство проработает вопрос об уплате акциза на моторное топливо при продаже конечным потребителям на автозаправочных станциях. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития энергетики, которое состоялось 29 апреля, весь список поручений размещен на сайте Кремля.

Это поручение должно быть выполнено до 15 июня текущего года, говорится в документе.

Сейчас акциз на топливо взимается не с АЗС, а с нефтеперерабатывающих заводов. Вопрос переноса уплаты на автозаправочные станции обсуждается не первый год. Так, нефтяные компании просили Путина об этом еще в 2016 году, тогда обращение подписали руководители «Роснефти», «Зарубежнефти», «Башнефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и др.

В октябре 2018 года Дмитрий Козак, тогда вице-премьер, говорил, что предложение нефтяников о переносе уплаты акциза на бензин и дизельное топливо с НПЗ на АЗС пока не обсуждается. По его словам, такой шаг требует «серьезного обсуждения с точки зрения администрирования и последствий для розничного сегмента».

Теги: топливо, акциз, бензин, АЗС, Владимир Путин
Материалы по теме
«Роснефть» и «Яндекс» запустят бесконтактную оплату бензина на АЗС
Бизнес
В первом регионе России снизили цены на АЗС после обвала цен на нефть
Бизнес
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter