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Эксперты призвали AstraZenecа проверить данные об эффективности вакцины

Эксперты допустили, что в отчет об испытаниях были включены устаревшие данные, и попросили опубликовать наиболее точную и актуальную информацию
Фото: Matthias Schrader / AP
Фото: Matthias Schrader / AP

Независимый комитет по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB) выразил озабоченность по поводу того, что британско-шведская компания AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию в отчет об испытаниях своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID), размещенном во вторник на сайте Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В заявлении говорится, что комитет известил о случившемся в понедельник вечером NIAID, Управление биомедицинских разработок и перспективных исследований (BARDA) и саму AstraZeneca. «Мы настоятельно призываем компанию пересмотреть во взаимодействии с DSMB данные по эффективности и обеспечить в максимально короткие сроки публикацию наиболее точных и последних по времени данных о проведенном испытании», — говорится в заявлении NIAID.

Накануне Оксфордский университет опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разработанной им совместно с AstraZeneca. Исследования прошли в США, Чили и Перу, в них приняли участие более 32 тыс. добровольцев всех возрастных групп. Испытуемым вводили либо две дозы препарата либо плацебо с интервалом в четыре недели. По данным компании, ее вакцина оказалась эффективной в 79% случаев против заболевания коронавирусной инфекцией с симптомами и в 100% защитила от тяжелого течения болезни с осложнениями и госпитализацией.

Опрос показал потерю доверия к вакцине AstraZeneca в Европе
Общество
Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

Ранее в марте многие европейские страны на время прекратили использование вакцины AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов у некоторых привившихся пациентов и нескольких случаях смерти. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что было выявлено 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших дозу этой вакцины. В AstraZeneca, в свою очередь, сообщили, что доказательств, что к этому привело именно использование вакцины, нет.

18 марта EMA опубликовало заключение о том, что вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а ее преимущества в борьбе с коронавирусом по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов. Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала продолжить ее применение. После этого европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом от AstraZeneca. При этом доверие к препарату в крупнейших европейских странах — Германии, Франции, Испании и Италии — снизилось, свидетельствуют результаты опроса, проведенного международной маркетинговой компанией YouGov. Небезопасной вакцину сочли 55% немцев и 61% французов.

Автор
Анастасия Батманова
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