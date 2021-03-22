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Оксфордский университет сообщил о безопасности вакцины AstraZeneca

Третья фаза испытаний показала, что препарат безопасен и эффективен в 79% случаев против заболевания коронавирусом с симптомами. Вакцина на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19
Фото: Firdia Lisnawati / AP
Фото: Firdia Lisnawati / AP

Оксфордский университет опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной им совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

Исследования прошли в США, Чили и Перу, в них приняли участие более 32 тыс. добровольцев всех возрастных групп. Испытуемым вводили либо две дозы препарата либо плацебо с интервалом в четыре недели. «Эти данные показывают, что вакцина на 79% эффективна против COVID-19 с симптомами и на 100% эффективна против тяжелого или критического течения заболевания», — говорится в сообщении.

Результаты также показали безопасность препарата, что дополняет ранее полученные данные при исследованиях в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а также в ходе прививочной кампании в Соединенном Королевстве, сообщает Оксфордский университет.

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Фото:Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Вакцина от AstraZeneca показала высокий уровень защиты от COVID-19 во многих странах и среди людей разных возрастов, заявила профессор Сара Гилберт, один из разработчиков препарата. «Мы надеемся, что это приведет к еще более широкому использованию вакцины», — цитирует ее Би-би-си. По словам Гилберт, случаи, когда у людей возникали проблемы со здоровьем после вакцинации, были всегда, но это не значит, что их вызвал именно препарат.

В марте страны стали объявлять о полном или частичном прекращении использования вакцины AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов у некоторых привившихся пациентов и нескольких случаях смерти. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) сообщило, что было выявлено 30 случаев тромбоэмболии среди 5 млн человек, получивших дозу этой вакцины. AstraZeneca, в свою очередь, заявила, что по состоянию на 8 марта в Великобритании и странах ЕС из 17 млн человек, которые сделали прививку ее вакциной, зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии. В компании подчеркнули, что доказательств, что к этому привело именно использование вакцины, нет. Ранее компания отмечала, что вакцина «хорошо переносится».

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18 марта EMA опубликовало заключение о том, что вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а ее преимущества в борьбе с коронавирусом по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов. С образованием тромбов препарат может быть связан в очень редких случаях, указал регулятор. Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала продолжить ее использование. После этого европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом от AstraZeneca.


 

Автор
Наталия Анисимова
AstraZeneca COVID-19 вакцина оксфордский университет коронавирус
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