Оксфордский университет сообщил о безопасности вакцины AstraZeneca

Третья фаза испытаний показала, что препарат безопасен и эффективен в 79% случаев против заболевания коронавирусом с симптомами. Вакцина на 100% защищает от тяжелого течения COVID-19

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Оксфордский университет опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной им совместно с британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

Исследования прошли в США, Чили и Перу, в них приняли участие более 32 тыс. добровольцев всех возрастных групп. Испытуемым вводили либо две дозы препарата либо плацебо с интервалом в четыре недели. «Эти данные показывают, что вакцина на 79% эффективна против COVID-19 с симптомами и на 100% эффективна против тяжелого или критического течения заболевания», — говорится в сообщении.

Результаты также показали безопасность препарата, что дополняет ранее полученные данные при исследованиях в Великобритании, Бразилии и Южной Африке, а также в ходе прививочной кампании в Соединенном Королевстве, сообщает Оксфордский университет.

Вакцина от AstraZeneca показала высокий уровень защиты от COVID-19 во многих странах и среди людей разных возрастов, заявила профессор Сара Гилберт, один из разработчиков препарата. «Мы надеемся, что это приведет к еще более широкому использованию вакцины», — цитирует ее Би-би-си. По словам Гилберт, случаи, когда у людей возникали проблемы со здоровьем после вакцинации, были всегда, но это не значит, что их вызвал именно препарат.